Заклеить рот и спать крепко / © Credits

Реклама

Мода на здоровый сон и различные ритуалы уже давно охватила мир, и среди необычных трендов — тейпирование рта. Его суть проста: перед сном медицинским или маскировочным скотчем заклеивают рот, чтобы заставить себя дышать носом вместо рта. Кажется экзотично? Да. Но наука объясняет, что носовое дыхание помогает фильтровать воздух, поддерживает влажность дыхательных путей и даже может улучшать качество сна, об этом рассказало издание RTÉ.

Дыхание ртом может высушивать дыхательные пути, вызывать раздражение, боль в горле и кашель. Люди, которые дышат ртом, чаще сталкиваются с расстройствами сна, включая апноэ.

Как работает метод и почему он стал популярным

Тейпирование рта способствует носовому дыханию, которое медленнее и контролируемее, а это помогает организму лучше восстанавливаться во время сна. Носовые проходы замедляют поток воздуха, успокаивают дыхание и способствуют глубокому сну, похожему на эффект йоги или медитации.

Реклама

Популярность метода подкреплена звездными именами: Эрлинг Холанд использует его, чтобы повысить спортивную производительность, а Гвинет Пэлтроу называет заклеивание рта лучшим средством для улучшения здоровья.

Возможные риски

Однако, не все так однозначно. Заклеивание рта во время сна может быть опасным. Это может затруднить дыхание, нарушить сон и вызвать раздражение кожи.

Метод не подходит людям с респираторными проблемами или апноэ. Поэтому перед экспериментом необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Альтернативы и простые упражнения

Если вы боитесь риска, есть более безопасные способы тренировать носовое дыхание:

Реклама

Сядьте с прямой спиной, ноги на ширине плеч, руки на груди. Дышите спокойно носом и контролируйте движения грудной клетки. Через несколько минут руки можно положить на колени, расслабить лицо, челюсть, шею, плечи и живот.

Кроме того, можно использовать носовые расширители, мандибулярные аппараты или медицинские спреи — в зависимости от конкретных потребностей.

Тейпирование рта — интересный тренд в мире здорового сна, который действительно может помочь поддерживать носовое дыхание и улучшать сон. Но он не универсален и требует осторожности, особенно для людей с проблемами дыхательных путей.

Разумнее всего — попробовать сначала безопасные упражнения для носового дыхания и консультироваться с врачом, прежде чем экспериментировать со скотчем на рту. Поэтому перед тем как подражать Холанду или Пэлтроу, помните, что мода на здоровье — это еще и здравый смысл.