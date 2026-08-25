«Замороженный мозг»: почему от мороженого болит голова / © Credits

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У головной боли после мороженого есть официальное название — холодовая цефалгия, в научной литературе можно встретить и гораздо более забавное название — головная боль от мороженого или «замораживание мозга». Обычно боль появляется буквально через несколько секунд после контакта с очень холодной едой или напитком и так же быстро исчезает.

Как объясняет невролог-психотерапевт Ольга Глинская, главный «виновник» этой реакции — тройничный нерв, который отвечает за чувствительность лица, ротовой полости и участвует в работе тригеминоваскулярной системы.

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Что происходит внутри

Когда холодное мороженое быстро касается нёба и задней части ротовой полости, нервные окончания мгновенно реагируют на резкое понижение температуры. Организм воспринимает это как сигнал о том, что нужно защититься от холода.

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В ответ кровеносные сосуды сначала сужаются, а затем быстро расширяются, пытаясь восстановить нормальный кровоток и согреть охлаждённый участок. В этот момент тройничный нерв передает сигнал, который мозг может интерпретировать как боль в совершенно другом месте, чаще всего в области лба или висков.

Это так называемая отраженная боль — источник раздражения находится в ротовой полости, а ощущаем его головой.

Почему боль резкая и быстро проходит

Холодовая цефалгия обычно развивается молниеносно. Первые болевые ощущения могут появиться уже через 2–5 секунд после контакта с холодом. Пик боли приходится примерно на 20–60 секунд, а обычно уже через 1–3 минуты боль проходит сам по себе.

Интересно, что к такому «замиранию мозга» чаще склонны люди, страдающие мигренью. Это связывают с повышенной чувствительностью тригеминоваскулярной системы и более низким порогом её возбуждения.

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Как быстро избавиться от «замораживания мозга»

Самый простой способ — вернуть тепло охлаждённому нёбу. Можно прижать язык или большой палец к нёбу на несколько секунд. Также помогут несколько медленных глотков воды комнатной температуры.

Еще один вариант — спокойно дышать через нос и рот, создавая внутри ротовой полости своеобразную теплую «подушку». Обычно этого достаточно, чтобы неприятное ощущение быстрее прошло. А лучшая профилактика — не торопиться. Ешьте мороженое небольшими порциями и старайтесь не прижимать его сразу к задней части нёба.

Такое бывает не только с людьми

И в заключение — факт, который звучит почти как сюжет для милого научного видео. Подобную реакцию на очень холодную пищу наблюдали и у некоторых млекопитающих, в частности у кошек. Животные могут демонстрировать характерную реакцию и изменение выражения мордочки после контакта холодной пищи с нёбом. Это может указывать на сходные механизмы работы тригеминоваскулярных путей.

«Замораживание мозга» звучит драматично, но на самом деле это кратковременная и, как правило, совершенно безвредная реакция организма. Поэтому в следующий раз, когда после нескольких поспешных ложек мороженого вы схватитесь за лоб, не паникуйте: мозг никто не заморозил, просто дайте нёбу немного согреться, а следующую порцию ешьте помедленнее.

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