Запах болезни

Реклама

Связь между обонянием и здоровьем гораздо глубже, чем кажется. На базовом уровне запах тела — это своеобразный биомаркер, который отражает физиологическое состояние человека, об этом рассказало издание Medical News Today.

Инфекции, воспаления или болезни меняют химический состав запаха тела, даже тогда, когда мы этого не замечаем. И хотя люди не имеют такого чувствительного обоняния, как животные, наш мозг все равно способен реагировать на эти сигналы.

Именно поэтому иногда возникает странное ощущение, что вы инстинктивно не хотите садиться рядом с кем-то в транспорте, хотя не можете объяснить почему.

Реклама

Запах как система самозащиты

Запах болезни — это не случайность, а часть эволюционного механизма. Он помогает:

избегать потенциально инфицированных людей

регулировать социальную дистанцию

уменьшать риск заражения

В мире животных это работает еще очевиднее. Например, грызуны прекрасно «вынюхивают» больных особей и меняют свое поведение, держатся в стороне и выбирают других партнеров для контакта.

Именно поэтому ученые даже пытаются использовать животных для диагностики,

например, собак тренируют распознавать определенные виды рака по запаху.

Новое исследование

исследовательская мышь / © Associated Press

Последнее исследование показало еще более интересный факт, оказывается запах болезни может «передаваться» здоровым людям рядом. Ученые провели эксперимент на мышах: одной группе ввели вещество, которое вызывает воспаление, но не является инфекцией, другую группу оставили здоровой и обе группы разместили вместе.

Реклама

Затем «мыши-детекторы» (специально обученные различать запахи) начали анализировать ситуацию. Результат оказался неожиданным, ведь здоровые мыши, которые находились рядом с «больными», начали пахнуть так же как и они.

Еще интереснее, что эффект сохранялся даже тогда, когда животные не контактировали физически. Их разделили перегородкой, которая не позволяла касаться, но пропускала запахи. И этого оказалось достаточно, чтобы у здоровых особей менялся запах.

Что это значит

Ученые называют это «передачей информации через обоняние». Идея проста, когда мы чувствуем запах болезни, наше тело может активировать защитные механизмы, изменять физиологические процессы и готовиться к потенциальной угрозе. То есть обоняние — это не только об ощущениях, но и о биологической коммуникации.

Эти открытия могут изменить подход к изучению распространения инфекций, ранней диагностики заболеваний и понимания социального поведения. Ведь если запах способен влиять на физиологию других людей, это означает, что наше тело «общается» значительно сложнее, чем мы думали.

Реклама

Запах — это язык, на котором говорит наше тело. Тихий, почти незаметный, но чрезвычайно точный. Мы можем не осознавать этого, но наш организм постоянно «сканирует» пространство вокруг, чтобы понять, кто рядом, безопасно ли все и стоит ли держать дистанцию.

И, возможно, в следующий раз, когда вам захочется немного отодвинуться от кого-то в толпе, это будет не случайность, а работа вашего внутреннего защитного механизма.

Новости партнеров