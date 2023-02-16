Запор: причины, лечение и как помочь себе в домашних условиях

Запор — симптом, а не болезнь. Чаще всего под запором понимают редкое опорожнение кишечника, обычно менее 3 раз в неделю.

Проблема запоров затрагивает все больше и больше людей. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, хронический стресс и недостаточное употребление воды являются основными факторами, вызывающими проблемы со стулом. Адекватное устранение этого состояния позволяет не только облегчить неприятный дискомфорт, возникающий при дефекации, но и улучшить качество жизни.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, почему возникает запор, как его эффективно лечить и о чем стоит помнить при использовании натуральных слабительных.

Что такое запор

Прежде чем обсудим домашние средства от запора, сначала следует сказать несколько слов о самой проблеме. Запор (констипация) — это скорее симптом, чем заболевание, обычно определяемое как дефекация, которая наблюдается менее трех раз в неделю, при этом каждый поход в туалет требует усилий.

Туалет от трех раз в день до трех раз в неделю, который не сопровождается затруднением прохождения кала по кишечнику, считается нормой.

Проблемы со стулом можно разделить на группы в зависимости от причины:

Функциональный запор. Возникает на фоне неправильного питания, стресса и гормональных изменений.

Атонический запор. Причиной является замедление перистальтики кишечника, приводящее к сгущению каловых масс. Они становятся плотными и твердыми, а стул выходит в виде сухих валиков.

Спастический запорю. Причиной является слишком высокий тонус мышечных волокон, что влечет за собой спазмы, а на их фоне образуются заторы на определенных участках кишечника.

Органический запор. Развитие связано с заболеваниями ЖКТ, чаще такими как дисбактериоз, колит, геморрой.

Идиопатический запор. Связан с нарушением моторной функции кишечника, где основная причина не установлена. Встречается у людей всех возрастов, но чаще диагностируется у женщин старше 65 лет.

При проблемах с дефекацией избегайте употребления сладкого, а также продуктов с высокой степенью переработки — фастфуд и полуфабрикаты.

Причины запоров

К основным причинам запоров относятся:

нерегулярное питание;

неправильное питание с высоким содержанием жиров и простых углеводов, с низким содержанием клетчатки;

малое количество выпиваемой жидкости;

сидячий образ жизни;

низкая физическая активность;

частое подавление позывов к дефекации;

злоупотребление слабительными;

беременность (особенно на поздних сроках);

употребление некоторых лекарств;

некоторые заболевания ЖКТ и органов малого таза.

У некоторых пациентов стресс является важным элементом, влияющим на появление запоров, так как негативно влияет на работу пищеварительной системы. Нервная система и ЖКТ неразрывно связаны между собой, нарушения в одном из них могут повлиять на работу другого.

Запором страдают люди всех возрастов, но при этом у женщин появляется в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Это связано как с гормональными, так и с анатомическими изменениями в организме.

Запор является серьезной проблемой среди пожилых людей. Подсчитано, что они могут затронуть не менее 20% людей из данной категории. Причины запоров у пожилых пациентов в основном связаны с возрастом, низкой физической активностью, заболеваниями и приемом определенных лекарств. У пожилых людей замедляется моторика пищеварительного тракта и происходит множество изменений, связанных с процессом старения.

Натуральные и домашние средства от запоров

Лечение запоров следует начинать как можно раньше после диагностики проблемы. Тогда легче восстановить нормальный ритм дефекации и быстрее достичь ожидаемых результатов терапии. Важны как изменения образа жизни, так и фармакология, например, в виде слабительных на основе трав, которые стимулируют работу кишечника и ганглий, отвечающих за перистальтику.

При лечении запоров важно:

увеличение содержания клетчатки в еде, которую вы едите;

употребление большего количества воды и других жидкостей;

введение регулярных физических нагрузок;

забота о правильном ритме дефекации, например, не подавлять потребность сходить в туалет и не спешить в процессе

Введение большего количества клетчатки в рацион увеличивает приток воды в толстую кишку. В результате фекальные массы более гидратированы, имеют больший объем и стимулируют перистальтические движения нижних отделов пищеварительного тракта. Изменения диеты могут облегчить прохождение стула и восстановить его правильную консистенцию.

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Что можно использовать при запоре в домашних условиях

Чернослив от запоров

Чернослив – один из лучших способов быстро избавиться от запоров. Чернослив отличаются высоким содержанием клетчатки и буквально выталкивает остатки пищевого содержимого в кишечник. Купить чернослив можно на каждом рынке и в местном магазине. Если вы часто страдаете от запоров, всегда держите такой перекус под рукой. В сезон, конечно, можно есть свежие фрукты, потому что действуют они точно так же.

Семена льна от запоров

Льняное семя следует употреблять непосредственно перед сном. Вечером 2 столовые ложки семян (целых или молотых) залить стаканом кипятка, настоять несколько часов и выпить.

Вазелиновое масло

Известное средство при запоре, применяется как в стационаре отделения гастроэнтерологии, так и может использовать в домашних условиях. Рекомендуется по 1 столовой ложке 2-4 раза в сутки.

Важно! Использовать средства, описанные выше, можно при условии, что запоры случаются периодически, а не протекают в хронической стадии.

Если запоры случаются редко и человек понимает, что могло послужить причиной, например, низкая физическая активность, погрешности в питании, недостаточное употребление воды и при этом отсутствуют хронические заболевания ЖКТ, а также какие-либо тревожные симптомы, то вышеописанные средства будут достаточно эффективными.

Хронические запоры повышают риск развития геморроя и поражения кишечника, что является следствием длительного нахождения в нем твердых каловых масс.

Профилактика запоров заключается в ежедневном соблюдении здорового питания, включающего продукты, содержащие клетчатку, адекватном питьевом режиме и физической активности.

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