Запор: причины, лечение и как помочь себе в домашних условиях

Запор — симптом, а не болезнь. Чаще всего под запором понимают редкое опорожнение кишечника, обычно менее 3 раз в неделю.
Проблема запоров затрагивает все больше и больше людей. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, хронический стресс и недостаточное употребление воды являются основными факторами, вызывающими проблемы со стулом. Адекватное устранение этого состояния позволяет не только облегчить неприятный дискомфорт, возникающий при дефекации, но и улучшить качество жизни.
Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, почему возникает запор, как его эффективно лечить и о чем стоит помнить при использовании натуральных слабительных.
Что такое запор
Прежде чем обсудим домашние средства от запора, сначала следует сказать несколько слов о самой проблеме. Запор (констипация) — это скорее симптом, чем заболевание, обычно определяемое как дефекация, которая наблюдается менее трех раз в неделю, при этом каждый поход в туалет требует усилий.
Туалет от трех раз в день до трех раз в неделю, который не сопровождается затруднением прохождения кала по кишечнику, считается нормой.
Проблемы со стулом можно разделить на группы в зависимости от причины:
- Функциональный запор. Возникает на фоне неправильного питания, стресса и гормональных изменений.
- Атонический запор. Причиной является замедление перистальтики кишечника, приводящее к сгущению каловых масс. Они становятся плотными и твердыми, а стул выходит в виде сухих валиков.
- Спастический запорю. Причиной является слишком высокий тонус мышечных волокон, что влечет за собой спазмы, а на их фоне образуются заторы на определенных участках кишечника.
- Органический запор. Развитие связано с заболеваниями ЖКТ, чаще такими как дисбактериоз, колит, геморрой.
- Идиопатический запор. Связан с нарушением моторной функции кишечника, где основная причина не установлена. Встречается у людей всех возрастов, но чаще диагностируется у женщин старше 65 лет.
При проблемах с дефекацией избегайте употребления сладкого, а также продуктов с высокой степенью переработки — фастфуд и полуфабрикаты.
Причины запоров
К основным причинам запоров относятся:
- нерегулярное питание;
- неправильное питание с высоким содержанием жиров и простых углеводов, с низким содержанием клетчатки;
- малое количество выпиваемой жидкости;
- сидячий образ жизни;
- низкая физическая активность;
- частое подавление позывов к дефекации;
- злоупотребление слабительными;
- беременность (особенно на поздних сроках);
- употребление некоторых лекарств;
- некоторые заболевания ЖКТ и органов малого таза.
У некоторых пациентов стресс является важным элементом, влияющим на появление запоров, так как негативно влияет на работу пищеварительной системы. Нервная система и ЖКТ неразрывно связаны между собой, нарушения в одном из них могут повлиять на работу другого.
Запором страдают люди всех возрастов, но при этом у женщин появляется в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Это связано как с гормональными, так и с анатомическими изменениями в организме.
Запор является серьезной проблемой среди пожилых людей. Подсчитано, что они могут затронуть не менее 20% людей из данной категории. Причины запоров у пожилых пациентов в основном связаны с возрастом, низкой физической активностью, заболеваниями и приемом определенных лекарств. У пожилых людей замедляется моторика пищеварительного тракта и происходит множество изменений, связанных с процессом старения.
Натуральные и домашние средства от запоров
Лечение запоров следует начинать как можно раньше после диагностики проблемы. Тогда легче восстановить нормальный ритм дефекации и быстрее достичь ожидаемых результатов терапии. Важны как изменения образа жизни, так и фармакология, например, в виде слабительных на основе трав, которые стимулируют работу кишечника и ганглий, отвечающих за перистальтику.
При лечении запоров важно:
- увеличение содержания клетчатки в еде, которую вы едите;
- употребление большего количества воды и других жидкостей;
- введение регулярных физических нагрузок;
- забота о правильном ритме дефекации, например, не подавлять потребность сходить в туалет и не спешить в процессе
Введение большего количества клетчатки в рацион увеличивает приток воды в толстую кишку. В результате фекальные массы более гидратированы, имеют больший объем и стимулируют перистальтические движения нижних отделов пищеварительного тракта. Изменения диеты могут облегчить прохождение стула и восстановить его правильную консистенцию.
Что можно использовать при запоре в домашних условиях
Чернослив от запоров
Чернослив – один из лучших способов быстро избавиться от запоров. Чернослив отличаются высоким содержанием клетчатки и буквально выталкивает остатки пищевого содержимого в кишечник. Купить чернослив можно на каждом рынке и в местном магазине. Если вы часто страдаете от запоров, всегда держите такой перекус под рукой. В сезон, конечно, можно есть свежие фрукты, потому что действуют они точно так же.
Семена льна от запоров
Льняное семя следует употреблять непосредственно перед сном. Вечером 2 столовые ложки семян (целых или молотых) залить стаканом кипятка, настоять несколько часов и выпить.
Вазелиновое масло
Известное средство при запоре, применяется как в стационаре отделения гастроэнтерологии, так и может использовать в домашних условиях. Рекомендуется по 1 столовой ложке 2-4 раза в сутки.
Важно! Использовать средства, описанные выше, можно при условии, что запоры случаются периодически, а не протекают в хронической стадии.
Если запоры случаются редко и человек понимает, что могло послужить причиной, например, низкая физическая активность, погрешности в питании, недостаточное употребление воды и при этом отсутствуют хронические заболевания ЖКТ, а также какие-либо тревожные симптомы, то вышеописанные средства будут достаточно эффективными.
Хронические запоры повышают риск развития геморроя и поражения кишечника, что является следствием длительного нахождения в нем твердых каловых масс.
Профилактика запоров заключается в ежедневном соблюдении здорового питания, включающего продукты, содержащие клетчатку, адекватном питьевом режиме и физической активности.
Читайте также:
- Как сделать свой рацион более здоровым, полезным и экономным: десять советов от диетологов
- Растительный белок: какой бывает и чем полезен
- Шоколад помогает женщинам худеть