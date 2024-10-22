Заразный стресс, гипнотерапия, связь мозга и кишечника: психиатр отвечает на неудобные вопросы

Согласитесь, бывает так, что у нас в голове возникают странные, а возможно и глупые вопросы, которые стыдно или никому задать и они остаются без ответа.

Для многих из нас психиатрия – дремучий лес. Нам встречаются какие-то названия болезней, диагнозы и очень умные фразы, из которых совершенно ничего не понятно. Кто-то умный говорит, что здоровых людей нет и у каждого из нас свой диагноз. Звучит неоптимистично и действительно ли все так, у кого спросить?

Специально для подкаста канала WIRED психиатр Dr. Eric Bender ответил на несколько вопросов читателей, чтобы хоть чуть-чуть развеять туман непонимания психологической сферы бытия.

Депрессия и сон

Когда вы в депрессии, ваши циркадные ритмы перестают работать должным образом или вообще выключаются. Так что первое, что спрашивают у пациентов, это как они спят. Люди не обращают на это внимание и не понимают, ведь картинка у них в голове показывает, что вы должны все время спать, когда в депрессии. Однако вы можете очень рано просыпаться с вопросом: "Ну почему я так рано встал в 5 утра, если даже будильник не ставил?", а причиной этого является то, что ваш цикл сна был изменен или смещен другой фазой. Вы ложитесь раньше и просыпаетесь раньше. Считается, что это за неимением нейротрансмиттеров, когда у вас депрессия. Следовательно, производится меньше серотонина, норадреналина и ацетилхолина и почему-то это заставляет нас просыпаться раньше.

Является ли стресс заразным

Например, если посмотреть на студентов перед экзаменом, то с уверенностью можно сказать – да! Было проведено исследование, в котором наблюдали за аудиторией, перед которой выступал спикер, очень нервничавший во время выступления. После этого были собраны образцы слюны слушавших выступление и самого оратора. В слюне обнаружили увеличенный уровень кортизола – гормона стресса, не только у докладчика, но и его аудитории. Следовательно, можно сказать, что стресс заразен.

Гипнотерапия

Гипнотерапия может быть очень эффективна в определенных случаях. Она может помочь бросить людям курить, снизить агрессивность темперамента. Иногда ее используют для лечения расстройства сна или бессонницы. Но к сожалению, гипнотерапия не может изменить уровень нейромедиаторов в вашем мозге, коррелирующих депрессию.

Психология против психиатрии

Психиатр – это тот человек, который имеет медицинское образование и может выписывать препараты. Если же вы чувствуете себя подавленным и вам нужно с кем-нибудь поговорить, психолога будет достаточно. Если же это ситуация, когда нужны медикаменты, то следует обращаться к психиатру.

Психиатр отвечает на неудобные вопросы / Фото: Credits

Легкий нарциссизм – норма

У каждого человека может быть та или инуя форма нарциссизма. Это нормально, но плохо, когда вы начинаете думать только о себе. За фантазиями и одержимостью собой и своей красотой и силой, всегда стоит определенное расстройство и все это может зайти очень далеко, когда человек превращается в "злокачественного нарцисса" и у него полностью отсутствует эмпатия и уважение, понимание и забота о других людях. В таком случае можно уже говорить о психопатизме.

Связь между мозгом и кишечником

Доклинические данные показали, что существует связь между мозгом, кишечником и микробиотой или другими словами, бактериями вашего кишечника. Данные показали, что стресс влияет на краткосрочные жирные кислоты и уменьшение серотонина. Но это не серотонин, производящийся у нас в мозгу, а тот, с такой же структурой, что производится в вашем кишечнике. Выявлено, что воспаление, возникающее во время стресса, является причиной неправильной работы блуждающего нерва, который, в свою очередь, вовлечен в депрессию. Следовательно, как результат, это воспаление может иметь определенное отношение к депрессивному состоянию. Это говорит о том, что здоровый кишечник и микробиом могут улучшить наше настроение.

Депрессия и потеря памяти

Это факт, что из-за депрессии мы можем многое забыть и потерять память. Считается, что это связано с отсутствием глутамата – возбуждающий медиатор и когда его недостаточно в организме, память человека начинает плохо работать и человек мало что запоминает. Скорость обработки информации при подавленной мозговой активности может снизиться почти на 40% по сравнению с нормальным психологическим состоянием. Такое состояние часто называют псевдодеменцией. На самом деле это не настоящая деменция, а лишь один из симптомов депрессии.

Панические атаки

Паническая атака обычно появляется неоткуда. У вас может давить в груди, быть затрудненным дыхание, вам может показаться, будто кто-то сжимает вас за горло, начинают потеть руки и вас бросает в холодный пот, кроме того, вы можете чувствовать реальную боль, так что все это похоже, будто у вас сердечный приступ. Через несколько минут эта тревога достигает своего пика и идет на убыль, но вы уже настолько измучены и расстроены, что продолжаете чувствовать панику. Существует еще такое неприятное чувство, как приступ тревоги. Это ощущение может возникнуть перед каким-то важным выступлением, сдачей теста. Когда тревога накатывает волнами и вам кажется, что вы уже ничего не можете сделать – это приступ тревоги.

Что делать во время приступа тревоги

Попытайтесь выполнить метод заземления. Напомните себе, где вы и что происходит. Можно использовать технику 3-3-3: Сконцентрируйте внимание на трех вещах, прислушивайтесь к трем разным звукам и подвигайте тремя частями своего тела. Сделайте глубокий вдох через нос и небыстрый выдох через рот, повторите это еще дважды.

Психиатр отвечает на неудобные вопросы / Фото: Credits

Омега-3

Омега-3 жирные кислоты увеличивает кровоток в мозг, а у некоторых людей после его употребления даже наблюдается увеличение объема гиппокампа. Некоторые говорят, что во время его приема у них улучшилось настроение и уменьшились депрессивные мысли. 1-2 грамма, максимум 4 грамма будет достаточно для употребления, больше уже может нести угрозу организму. Однако помните, если вы будете в достаточном количестве употреблять в пищу жирную рыбу, то дополнительного употребления Омега -3 вашему организму не понадобится.

Шизофрения

Известно, что существует более 200 генов ответственных за шизофрению. Если у вас есть определенное количество ошибок этих генов плюс определенные факторы окружающей среды, к сожалению, может развиться эта болезнь. Сегодня известны случаи болезни у людей, родственники которых не болели шизофренией. Следовательно, получается, что на ее развитие может влиять употребление определенных веществ или различные травмы. На сегодняшний день врачи все еще пытаются найти связи между всеми факторами, чтобы можно было предупредить и остановить болезнь.

Преодоление депрессии

Депрессию можно победить, но только с помощью лекарства. Это специальное лекарство (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), увеличивающее количество дендритов или ветвей нервных клеток, увеличивая синаптические связи и повышая настроение человека. Исследования выявили, что совместная работа терапии и лекарства могут помочь и дадут лучший результат, чем самостоятельное лечение чем-то отдельным.

Генетика и болезни

К сожалению, у некоторых психологических состояний есть сильные генетические компоненты: биполярное расстройство, шизофрения, аутизм и т.д. Окружающая среда также играет большую роль в том, экспрессируются ли наши гены. Это называется эпигенетикой и означает, что что-то другое включает определенный генетический код, разблокирующий болезни.

Это лишь часть из океана вопросов, на которые ответил врач и надеемся, что вы найдете ответ на свое. И все же подчеркнем, если вас что-то беспокоит, не надо стесняться, лучше записаться на приём к конкретному специалисту и получить всю интересующую вас информацию.

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