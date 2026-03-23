Защита сердца или просто маркетинг — правда о популярных добавках
Рыбий жир, магний, коэнзим Q10 — кажется, что достаточно просто добавить эти капсулы в ежедневную рутину, и сердце будет под защитой. Но действительно ли это работает, попробуем разобраться.
Сегодня добавки стали частью ежедневного образа жизни, их принимают «на всякий случай» для иммунитета, сна или энергии, однако когда речь заходит о сердце, ставки значительно выше.
Издание The Washington Post рассказало, что несмотря на популярность, большинство добавок не имеют достаточных доказательств эффективности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И в некоторых случаях они могут даже навредить.
American Heart Association в своих рекомендациях прямо отмечает, что на сегодня недостаточно доказательств, чтобы советовать какие-либо добавки для профилактики сердечных заболеваний. Кардиологи подчеркивают, что добавки не могут заменить лекарства, которые проходят клинические исследования и назначаются врачом.
Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 — популярный антиоксидант, который часто рекламируют для поддержки сердца. Имеет потенциальную пользу, но его недостаточно, чтобы сделать четкие выводы. На сегодня это скорее «интересно, но не доказано».
Рыбий жир
Рыбий жир — один из самых исследованных вариантов. Большие клинические исследования с участием десятков тысяч людей показали, что обычные добавки с омега-3 не снижают риск инфаркта или инсульта. Да, есть исключения, например, высокие дозы очищенных омега-3, которые назначает врач, могут помочь людям с повышенными триглицеридами. Но это уже не обычные добавки, а рецептурные препараты и они имеют свои риски, например нарушение сердечного ритма.
Чеснок
Его традиционно считают «полезным для сердца». Но в одном из клинических исследований добавки с чесноком не только не снизили «плохой» холестерин, а даже повысили его. Поэтому можно сделать простой вывод, что натуральность не равна эффективности.
Магний
Магниевые добавки могут немного снижать артериальное давление, но эффект незначительный. К тому же избыток магния может вызвать тошноту, диарею, а в высоких дозах, даже серьезные проблемы, особенно у людей с заболеваниями почек
Псилиум
Псилиум — клетчатка, которая имеет лучшую доказательную базу. Исследования показывают, что он может снижать уровень «плохого» холестерина и улучшать общие показатели липидов. Однако важно помнить, что лучший эффект дает клетчатка из пищи, а именно, овощей, фруктов и зерновых.
Красный рис
Он содержит вещество, похожее на лекарство для снижения холестерина. Проблема в том, что состав добавок не контролируется так, как у лекарств, возможны побочные эффекты и иногда продукт содержит токсины. В некоторых случаях такие добавки даже связывают с повреждением печени.
Несмотря на всю информацию, которую пишут о подобных добавках, необходимо помнить, что производители часто делают общие заявления вроде «поддерживает здоровье сердца», но не доказывают это серьезными клиническими исследованиями. В результате многие люди воспринимают эти обещания как медицинские факты, хотя на самом деле это не так.
Что работает
В отличие от добавок, есть вещи, эффективность которых доказана:
Контроль показателей уровня холестерина и давления
Сбалансированное питание
Физическая активность
Отказ от курения
Лучше тратить силы и средства в свою корзину с продуктами, чем в баночки с добавками.
Добавки для сердца — это индустрия с громкими обещаниями, однако ограниченными доказательствами. В большинстве случаев они не заменят здоровый образ жизни и не защитят от сердечных заболеваний. Самая эффективная стратегия — баланс правильного питания, движения и, при необходимости, лечение, назначенное врачом.