Сегодня добавки стали частью ежедневного образа жизни, их принимают «на всякий случай» для иммунитета, сна или энергии, однако когда речь заходит о сердце, ставки значительно выше.

Издание The Washington Post рассказало, что несмотря на популярность, большинство добавок не имеют достаточных доказательств эффективности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И в некоторых случаях они могут даже навредить.

American Heart Association в своих рекомендациях прямо отмечает, что на сегодня недостаточно доказательств, чтобы советовать какие-либо добавки для профилактики сердечных заболеваний. Кардиологи подчеркивают, что добавки не могут заменить лекарства, которые проходят клинические исследования и назначаются врачом.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 — популярный антиоксидант, который часто рекламируют для поддержки сердца. Имеет потенциальную пользу, но его недостаточно, чтобы сделать четкие выводы. На сегодня это скорее «интересно, но не доказано».

Рыбий жир

Рыбий жир — один из самых исследованных вариантов. Большие клинические исследования с участием десятков тысяч людей показали, что обычные добавки с омега-3 не снижают риск инфаркта или инсульта. Да, есть исключения, например, высокие дозы очищенных омега-3, которые назначает врач, могут помочь людям с повышенными триглицеридами. Но это уже не обычные добавки, а рецептурные препараты и они имеют свои риски, например нарушение сердечного ритма.

Чеснок

Его традиционно считают «полезным для сердца». Но в одном из клинических исследований добавки с чесноком не только не снизили «плохой» холестерин, а даже повысили его. Поэтому можно сделать простой вывод, что натуральность не равна эффективности.

Магний

Магниевые добавки могут немного снижать артериальное давление, но эффект незначительный. К тому же избыток магния может вызвать тошноту, диарею, а в высоких дозах, даже серьезные проблемы, особенно у людей с заболеваниями почек

Псилиум

Псилиум — клетчатка, которая имеет лучшую доказательную базу. Исследования показывают, что он может снижать уровень «плохого» холестерина и улучшать общие показатели липидов. Однако важно помнить, что лучший эффект дает клетчатка из пищи, а именно, овощей, фруктов и зерновых.

Красный рис

Он содержит вещество, похожее на лекарство для снижения холестерина. Проблема в том, что состав добавок не контролируется так, как у лекарств, возможны побочные эффекты и иногда продукт содержит токсины. В некоторых случаях такие добавки даже связывают с повреждением печени.

Несмотря на всю информацию, которую пишут о подобных добавках, необходимо помнить, что производители часто делают общие заявления вроде «поддерживает здоровье сердца», но не доказывают это серьезными клиническими исследованиями. В результате многие люди воспринимают эти обещания как медицинские факты, хотя на самом деле это не так.

Что работает

В отличие от добавок, есть вещи, эффективность которых доказана:

Контроль показателей уровня холестерина и давления

Сбалансированное питание

Физическая активность

Отказ от курения

Лучше тратить силы и средства в свою корзину с продуктами, чем в баночки с добавками.

Добавки для сердца — это индустрия с громкими обещаниями, однако ограниченными доказательствами. В большинстве случаев они не заменят здоровый образ жизни и не защитят от сердечных заболеваний. Самая эффективная стратегия — баланс правильного питания, движения и, при необходимости, лечение, назначенное врачом.