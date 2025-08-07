Защитите кожу: как избежать раздражений и ожогов во время садовых работ / © Associated Press

Если вы хотите наслаждаться своим огородом или клумбами без ущерба здоровью, стоит знать несколько важных правил. Мы собрали советы издания American Academy of Dermatology Association, чтобы вы могли сохранить кожу красивой и здоровой, даже после долгого дня в саду.

Одежда

Первое и главное правило — максимально закрыть кожу. Не важно, какая жара на улице, контакт с соком некоторых растений или пыльцой может вызвать аллергию или даже химический ожог.

Что надевать в сад:

Перчатки

Рубашку с длинным рукавом

Длинные штаны

Закрытая обувь и носки

Широкополая шляпа и солнцезащитные очки

Отдельное внимание уделите перчаткам. Они не только предотвращают порезы и царапины, но и сохраняют руки от пересушивания, трещин и загрязнения.

Солнцезащитный крем

Даже если вы работаете в тени, ультрафиолет «найдет» вас. Наносите солнцезащитное средство из SPF не менее 30 на все открытые участки тела, а именно лицо, шею, уши, руки. Не забудь про бальзам для губ из SPF.

Повторно наносите каждые 2 часа, особенно если потеете или умываетесь.

Избегайте работы в полдень

С 10:00 до 14:00 часов самое активное солнце. В это время кожа самая уязвимая, поэтому по возможности перенесите работу на утро или вечер или работайте в тени.

Сок растений

Фитофотодерматит — это не вымысел. Некоторые растения (например, петрушка, сельдерей, борщевик, цитрусовые) содержат вещества, под действием солнца вызывающие химический ожог. Один из самых распространенных сценариев: прикоснулись к растению, вышли на солнце и получили волдыри или пятна, похожие на ожоги.

Запомните:

Избегайте таких растений в саду

Если прикоснулись, сразу помойте руки и нанесите солнцезащитный крем

Защита от насекомых

Укусы — не только неприятность, но и риск аллергии или заражения. Чтобы этого избежать:

Пользуйтесь репеллентами из DEET (наносите на одежду, а не на кожу)

Избегайте работы в сумерках, когда насекомые наиболее активны

Не бейте насекомых, а просто стряхивайте их

После садоводства осмотрите тело на наличие клещей, особенно между пальцами, подмышками и на затылке.

Будьте осторожны с удобрениями и химикатами

Читай этикетки. Пестициды, гербициды, удобрения — все это может вызвать серьезные ожоги, аллергии или отравления. Если на упаковке написано использовать с респиратором — не игнорируйте этого.

При использовании удобрений:

Всегда надевайте перчатки

После работы тщательно мойте руки с мылом

Не прикасайтесь к лицу во время работы

Обрабатывайте даже мелкие язвочки

Если вы поцарапались о розу или получили занозу, не игнорируйте это. Даже маленькая рана в саду — это потенциальная инфекция.

Что делать:

Промойте водой с мылом Нанесите антибактериальную мазь Заклейте пластырем или перевяжите Меняйте повязку каждый день, пока не заживет рана

Если сыпь не проходит, рана загноилась, а зуд не дает спать, не экспериментируйте с мазями. Запишитесь к дерматологу. Также, если у вас есть склонность к аллергиям, заранее проконсультируйся с врачом.

Душ после работы

Сок растений, пыльца, остатки удобрений — все это оседает на коже и одежде. После работы в саду сразу идите в душ и смените одежду. И не забудьте постирать садовую одежду, носить ее повторно без стирки опасно.

Сад — место силы, а не риска. Когда вы соблюдаете простые правила безопасности, сможете наслаждаться любимым делом без сыпей, ожогов и аллергий. Одевайтесь правильно, пользуйтесь защитой и слушайте свое тело.