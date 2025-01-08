Алкогольная зависимость: 5 ранних признаков, на которые необходимо обратить внимание

Зависимость — это расстройство, которое прогрессирует и если не обнаружить его на ранней стадии, оно может ухудшаться со временем, нанося непоправимый вред. Чем раньше распознать тревожные сигналы, тем больше шансов на успешное лечение.

Издание Psychology Today рассказало о пяти ранних поведенческих изменениях, свидетельствующих о развитии зависимости.

Рационализация и проектирование

"У меня всегда была причина выпить" — скажет пациент, который годами боролся с зависимостью от алкоголя. Сначала это было для социализации, потом для расслабления после работы, а затем — чтобы заснуть или забыться. Каждое объяснение казалось логичным и только потом он понял, что это была рационализация.

На ранних стадиях зависимости человек начинает организовывать свою жизнь вокруг удовлетворения собственной тяги. Он может оправдывать свое поведение, обвиняя окружающих: родителей, партнеров, детей или работодателей. Члены семьи часто изменяют свое поведение, чтобы успокоить зависимого родственника, подсознательно подстраиваясь под его новые привычки.

Перепады настроения и смены личности

Зависимые люди становятся критическими для других, но в то же время их собственное поведение становится непредсказуемым. Настроение может быстро меняться от эйфории до гнева или подозрительности. Особенно это заметно, когда они пытаются сократить употребление или временно удерживаются.

Иногда изменения личности достигают крайнего уровня. Человек становится другим под влиянием алкоголя или наркотиков, что напоминает синдром доктора Джекила и мистера Хайда. В худшем случае близкие узнают в зависимом незнакомца, который потерял контроль над собой.

Один пациент трезвым может быть образцовым отцом, но после выпивки смотреть порнографические фильмы в присутствии детей. Другой — добрый муж и отец — во время отпуска может, например, ходить по улицам в нижнем белье, стучать в дверь и провоцировать людей на драки. Его семья, испуганная, может закрываться в номере отеля. Эти случаи лишь часть поведения, о которой зависимые люди впоследствии даже не помнят.

Ухудшение отношений

На первых порах зависимый человек может очаровывать людей и находить новых друзей. Однако с углублением проблемы ее поведение становится разрушительным и круг общения сужается. Зависимые начинают общаться только с теми, кто тоже имеет пагубные привычки и создает иллюзию нормальности. Но даже эти отношения часто рушатся, оставляя человека изолированным.

Семейная жизнь зависимых часто сопровождается непредсказуемыми изменениями, включая развод или удаление детей, иногда вынужденных искать убежище у родственников.

Ухудшение производительности на работе

Зависимые люди пытаются сохранить работу, чтобы обеспечить себе доступ к наркотикам или алкоголю. Однако со временем это становится все сложнее. Им труднее сосредотачиваться, они совершают ошибки, опаздывают или вообще не появляются на работе. Коллеги замечают их раздражительность или агрессию, особенно после выходных или праздников.

Подобные проблемы часто становятся первым серьезным сигналом опасности. Человек теряет способность выполнять даже простые задачи, что приводит к освобождению и дальнейшему погружению в хаос.

Кризис духа

Зависимость вызывает глубочайшие конфигурации в психологической и духовной жизни человека. Многие зависимые чувствуют себя чужими не только для близких, но и для самих себя. Они становятся уязвимыми к чувствам стыда, ненависти к себе и безысходности, что только усугубляет проблему.

Люди, потерявшие духовную связь с собой и миром, часто прибегают ко лжи, кражам, а иногда — даже к насилию. Многие зависимые признаются, что больше всего страдают чувство вины и стыда. Эта боль загоняет человека в замкнутый круг, из которого трудно выбраться.

Признание проблемы – первый шаг к выздоровлению. Члены семьи и друзья должны быть внимательны к ранним признакам зависимости и своевременно оказывать поддержку. Зависимость – это не приговор и при надлежащем лечении и поддержке можно вернуться к нормальной жизни.

Мы также писали о том, почему люди употребляют алкоголь.

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