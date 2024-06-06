Зависит ли женский оргазм от мышц тазового дна: рассказывает сексолог

Мышцы тазового дна играют важную роль в сдерживании мочи, поддержании тазовых органов и родах. Кроме того, они играют немаловажную роль в половой функции женщин.

У женщин с более крепким тазовым дном лучший оргазм и они испытывают меньше боли в спине, такое мнение высказала Dr. Emily Morse в подкасте из Lauren Roxburgh.

Мышцы, отвечающие за оргазм, находятся на тазовом дне. Если эти мышцы со временем стали слабыми, а это происходит на разных этапах жизни, например после родов, в период перименопаузы или просто из-за того, что с каждым годом женщина становится старше, эти мышцы слабеют и женщины начинают терять эстроген.

Итак, женщине, желающей испытывать оргазм несмотря ни на что, нужно знать и понимать строение своего тела, свое здоровье и стараться усиливать эти мышцы. Ведь это именно те мышцы, которые отвечают за оргазм и их спазм – одно из лучших ощущений в мире. Спазмированные мышцы находятся на тазовом дне. Итак, здоровье тазового дна является важнейшим для общего здоровья и нашего удовольствия.

Все это связано и научно подтверждено, что женщины, у которых более сильные, выносливые и гибкие мышцы тазового дна, имеют лучшую половую жизнь, лучшее самочувствие, более сильный оргазм, у них меньше боли в спине и лучшее кровообращение. Более того, для наслаждения им не нужно использовать дополнительные лубриканты.

В тазовом дне есть несколько слоев мышц. Наиболее поверхностный слой (ближайший к коже) имеет мышцы, отвечающие за накачку кровью клитора у женщин и пениса у мужчин, благодаря чему они становятся эрегированными во время возбуждения. Так что можно повысить свой уровень возбуждения, сокращая мышцы тазового дна. Во время оргазма самопроизвольно и ритмично они сокращаются 5-15 раз, причем первые сокращения доставляют наибольшее удовольствие.

Одна из самых глубоких мышц тазового дна непосредственно отвечает за количество ощущений, которые женщины испытывают во время полового акта. Вагинальные ощущения происходят в основном от этой мышцы. Это также оказывает влияние на количество сексуальных ощущений во время полового акта.

Зависит ли женский оргазм от мышц тазового дна / Фото: Credits

Модель сексуальной реакции включает 4 фазы:

Желание – мотивация заниматься сексом или психическое возбуждение, сексуальное напряжение начинает расти;

Возбуждение – во время которого могут усиливаться физические изменения и возрастать сексуальное напряжение;

Оргазм – внезапное, сильное снятие сексуального напряжения, сопровождающееся непроизвольными сокращениями мышц;

Резолюция – процесс, с помощью которого ваше тело возвращается к нормальному функционированию;

Если вы не испытываете оргазм, то возможны физические причины этого:

Слабое или недостаточно активное тазовое дно может не иметь силы или тонуса для стимулирования здорового кровотока, необходимого для половых органов. А дряблость тканей, часто встречающаяся в недостаточно активных мышцах тазового дна, может привести к недостаточному трению для адекватной стимуляции клитора во время проникаемого секса.

Напряженное или чрезмерно активное тазовое дно часто будет негибким, ограничивая кровоток и вызывая чувствительность и боль в нервах гиперактивных мышц. Это может привести к боли как при проникаемом, так и при непроникаемом сексе.

Другие формы дисфункции тазового дна, такие как подтекание (из мочевого пузыря или кишечника) или пролапс могут привести к страхам и неуверенности, которые серьезно повлияют на сексуальную реакцию.

Процесс старения все равно влияет на сексуальную функцию как женщин, так и мужчин. Как правило, мышечная масса теряется с возрастом. Однако есть много доказательств того, что этот процесс можно отсрочить, а иногда и вернуть с помощью активного образа жизни и специальных упражнений. Если вы не уверены, насколько сильны ваши мышцы тазового дна или как их максимально использовать, обратитесь за оценкой и советом к врачу или узкопрофильному специалисту.

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