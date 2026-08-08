Здоровье как инвестиция: на чем не стоит экономить, а где можно сэкономить

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Почему важно заботиться о своем физическом и психологическом состоянии и как это делать правильно, рассказывает ментор по финансовому мышлению Елена Шепель.

«Люди привыкли рассчитывать окупаемость инвестиций в бизнес, недвижимость и ценные бумаги и почти не задумываются о том, какую доходность приносят инвестиции в собственное здоровье, — говорит Елена Шепель. — Многие без лишних колебаний купят новый смартфон, автомобиль или дорогой курс обучения, но визит к врачу отложат на потом. Еще одно распространенное заблуждение — экономить на качественном питании и считать психологическую поддержку своего психического здоровья излишней роскошью. Да, в краткосрочной перспективе это может казаться рациональным способом сэкономить деньги. Но в конечном итоге такая экономия всегда обходится дорого».

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Высокая доходность

Согласно данным исследования, проведенного под эгидой Всемирной организации здравоохранения, каждый доллар, вложенный работодателями в профилактику депрессий и тревожных расстройств, приносит компании около четырёх долларов благодаря улучшению здоровья, а значит, и работоспособности сотрудников. Более того, существует исследование под названием «Mental health and employers» («Психическое здоровье и работодатели»). Оно также показало отдачу около пяти фунтов на каждый фунт, вложенный работодателями в программы поддержки психического здоровья персонала. Подобную доходность трудно найти в любом другом инвестиционном инструменте.

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Эксперт утверждает, что здоровье — это актив, а не расход. В финансах активом называют то, что приносит доход или создает ценность. Тело, мозг, уровень энергии, общий тонус, а также психическая устойчивость и адаптивность напрямую влияют на способность зарабатывать деньги, а значит, с финансовой точки зрения, — это действительно актив. Поэтому экономить на заботе о своём физическом и психическом здоровье — плохая идея. Если посчитать, регулярные обследования, плановые визиты к стоматологу, качественное питание и умеренная физическая активность обходятся гораздо дешевле, чем лечение запущенных заболеваний и устранение последствий, которые они могут нанести организму. Спросите себя: «Во сколько мне обойдется эта экономия через год, три или пять лет?». Часто ответ показывает, что подобные сбережения — всего лишь иллюзия или самоуспокоение. В то же время человек с хорошим физическим и психическим здоровьем работает продуктивнее, принимает более взвешенные решения, быстрее адаптируется к изменениям и имеет больше возможностей для профессионального и финансового роста.

Работник есть, а работы нет

Работодателям выгодно инвестировать в здоровье сотрудников. Иногда человек может физически находиться на рабочем месте, но из-за усталости, выгорания или стресса работает менее эффективно. В современном менеджменте ситуация, когда сотрудник присутствует в офисе или на производстве, но из-за стресса или недомогания «отключен» от рабочего процесса, имеет официальное название — «презентизм». Кстати, ВОЗ отмечает, что наибольшие экономические потери компаний связаны именно со снижением производительности труда, а не с отсутствием сотрудников по причине больничных.

Это прекрасно понимают и украинские компании, которые во время войны работают в условиях постоянного стресса. Популярна практика дополнительных оплачиваемых выходных — так называемых «дней психологической разгрузки» (Mental Health Days) или одного гарантированного выходного в месяц для восстановления сил. Кроме того, в корпоративную культуру активно входят и другие бонусы: полное или частичное покрытие сеансов у психотерапевтов, корпоративные программы медицинского страхования с лимитами на стоматологию, а также регулярные семинары по управлению стрессом.

Во что стоит инвестировать

● Ежегодные профилактические медицинские осмотры. Медицинские осмотры — эффективный инструмент управления рисками. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, если бы каждый человек проходил регулярные профилактические обследования, в мире можно было бы избежать более 100 000 смертей ежегодно! В то же время подход к инвестированию в здоровье должен быть комплексным: сюда следует включать как уход за зубами, так и всё, что связано с гигиеной сна — от качественного матраса и эргономичной подушки до постельного белья.

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● Медицинское страхование. В Украине это не очень популярная опция, а зря. Существует немало хороших медицинских программ, которые помогают существенно оптимизировать финансовые вложения как в ежегодную поддержку собственного здоровья, так и на экстренные случаи в случае болезни. Большинство страховых полисов среднего и премиум-сегментов включают ежегодный профилактический осмотр и плановую стоматологическую помощь. Это действительно выгодно.

● Качественное питание. В меню обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты. Употребляйте достаточное количество питьевой воды. Не забывайте и о физической активности. Здесь можно подобрать как более дорогие варианты, например абонемент в спортзал, так и более дешевые — просто заниматься утренними пробежками.

● Психологическая поддержка при длительном стрессе и кризисах. Многие до сих пор считают терапию «лишними расходами», однако в условиях хронического стресса это базовый инструмент самосохранения и капитализации. Когда психика работает в режиме постоянной тревоги, мозг блокирует способность принимать правильные решения, проявлять креативность и зарабатывать. Инвестируя в психолога, вы приобретаете устойчивость сегодня, чтобы не платить за упущенные бизнес-возможности завтра.

Где можно сэкономить

● Выбор лекарств. Для многих дорогих препаратов почти всегда можно найти качественные и доступные альтернативы, чтобы не переплачивать за громкое имя бренда. Главное — избегать подозрительно дешевых препаратов от неизвестных производителей и всегда согласовывать замену с семейным врачом.

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● Отказ от ненужных БАД или процедур без доказанной эффективности. В социальных сетях часто говорят о том, что всем нужно принимать витамины, хотя это вовсе не так. Принимать какие-либо добавки или витамины имеет смысл только по назначению врача и после сдачи соответствующих анализов.

● Сравнение стоимости медицинских услуг в различных учреждениях. Современный медицинский рынок очень динамичен, и цена одной и той же процедуры, анализа или операции в разных клиниках может отличаться в разы, причем качество услуги часто остается одинаковым. Сравнение стоимости медицинских услуг в разных учреждениях — это не вопрос бедности или чрезмерной бережливости, а вопрос здравого прагматизма. Точно так же, как мы выбираем, где купить бытовую технику, просматривая цены на разных сайтах, имеет смысл сравнивать стоимость обследований в разных клиниках.

Елена Шепель

Финансовая грамотность — это не только умение управлять деньгами, но и умение распоряжаться своими ресурсами так, чтобы они приумножались. Самым ценным из этих ресурсов остается здоровье. Мы можем отложить покупку нового гаджета или перенести отпуск, но отложенное лечение на фоне хронического стресса рано или поздно выставит счет. Обычно он будет значительно больше той суммы, которую мы когда-то якобы сэкономили. Расходы на здоровье всегда оценивайте через призму общей ценности. Считаю, что инвестиция, которая помогает дольше оставаться эффективным, продуктивным, счастливым и финансово активным человеком, относится к числу самых прибыльных в жизни.

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