Как с возрастом сохранить кости крепкими / © Associated Press

Пик костной массы человек обычно достигает примерно в 25 лет. После этого организм переходит в режим «поддержания того, что есть», рассказало издание The Washington Post, но это не значит, что изменения невозможны, все наоборот.

Кость является живой тканью, которая постоянно перестраивается. Она реагирует на нагрузки, питание и образ жизни, а значит, может становиться крепче или слабее в зависимости от наших привычек. Профилактика здоровья костей — не одно действие, а набор ежедневных решений, которые работают в комплексе.

Движение строит кости

Если выбрать один важнейший инструмент для здоровья костей, то это физическая активность. Кости реагируют на нагрузку так же как мышцы, когда мы двигаемся, поднимаем вес или создаем ударную нагрузку, в ткани запускается сигнал к укреплению. Это увеличивает плотность костей. Самыми эффективными считаются:

силовые тренировки с постепенным увеличением веса

упражнения с собственным весом, такие как приседания или планки

ходьба, бег, танцы, лестницы

умеренные прыжковые нагрузки

Стоит уделять 30-40 мин нагрузки 3-4 раза в неделю, а еще лучше чаще. Важно не «легкость», а постепенное увеличение сопротивления, меньше повторов, но больший вес работают эффективнее для костей.

Еда как фундамент

Питание для костей не является чем-то отдельным от общего здорового рациона. Один из лучших примеров — средиземноморский тип питания, в нем много овощей, фруктов, цельных злаков, бобовых, орехов, семян и оливкового масла, а также умеренное количество рыбы и молочных продуктов.

Отдельную роль играет белок, он помогает поддерживать и мышцы, и костную массу. Ориентировочная норма составляет примерно 1-1,2 г на килограмм массы тела в сутки.

Также важен кальций (примерно 1000-1200 мг/день) и витамин D (примерно 600-800 IU/день). Кальций лучше всего получать из пищи, а витамин D из сочетания питания и солнца. Добавки имеют смысл только тогда, когда есть доказанный дефицит. Если его нет, дополнительный прием не является бонусом.

Вес тела

В разговорах о здоровье часто звучит идея снижения веса, но для костей все сложнее. Слишком низкая масса тела означает меньшую нагрузку на скелет, а значит меньше стимулов для его укрепления. Люди с очень низким индексом массы тела имеют более высокий риск переломов.

Важен не только показатель веса, но и состав тела. Мышцы играют ключевую роль, чем их больше, тем активнее они стимулируют костную ткань.

При этом агрессивное похудение с дефицитом калорий и повышенными нагрузками может даже повышать риск стрессовых переломов. Это очень актуально во время быстрых изменений веса или приема препаратов для его снижения, в таких случаях важно контролировать питание вместе с врачом.

Вредные факторы

Есть две привычки, которые напрямую влияют на состояние скелета:

курение: никотин замедляет восстановление костей и делает их более хрупкими

чрезмерное употребление алкоголя: подавляет образование новой костной ткани

Регулярное потребление трех и более алкогольных напитков в день повышает риск переломов.

«Волшебные» добавки

Популярные тренды, такие как витамин K, коллаген или вибрационные платформы, имеют привлекательный вид, но научная база к ним пока ограничена. Существует некоторое влияние на отдельные маркеры обмена костной ткани, но долгосрочных доказательств, что они действительно снижают риск переломов, нет.

Вреда от их употребления может и не быть, но и «волшебного эффекта» тоже. В случае риска остеопороза более эффективными остаются проверенные медицинские методы, в частности препараты для снижения разрушения костей или повышения их плотности по назначению врача.

Здоровье костей — это не отдельный проект и не короткий курс «для профилактики», а ежедневная система привычек, которая формируется годами. Костная ткань постоянно перестраивается и именно это дает нам шанс влиять на нее в любом возрасте.

