Здоровье женщин 50+: какое молоко лучше всего для укрепления костей
Проблема прочности костей становится особенно актуальной для женщин после 50 лет.
Молоко, наполненное питательными веществами, такими как кальций, калий и витамин D, действительно полезно для вашего организма. Какой лучший тип молока для здоровья костей и силы мышц, рассказывает Woman`sWorld
Новое исследованиеуказывает на то, что самым полезным является козье молоко, обогащенное кальцием и витамином D.
Почему козье молоко лучше всего для здоровья костей
В исследовании рассматривались четыре типа молока: козье цельное молоко, козье обезжиренное молоко, козье обезжиренное молоко, обогащенное витамином D и кальцием, и, наконец, коровье цельное молоко. Хотя каждый из них улучшал здоровье костей и силу мышц у мышей, обогащенное козье молоко с низким содержанием жира стало явным победителем в борьбе с саркопенией - потерей костной и мышечной массы с возрастом.
Что делает козье молоко с низким содержанием жира, лучшим - оно естественно богатое фосфором и кальцием с более высоким уровнем этих питательных веществ, чем коровье молоко, и более высокой биодоступностью, что означает, что организм может усваивать и использовать эти питательные вещества эффективнее, объясняет диетолог Эрин Палински-Вейд.
Обогащенное витамином D козье молоко может дополнительно помочь поддерживать прочность костей, оптимизируя усвоение кальция и минерализацию костей, уверяет она. Исходя из результатов этого недавнего исследования, козье молоко может иметь большую пользу для регенерации мышц, чем коровье молоко. А поскольку уменьшение воспаления и увеличение мышечной ткани могут способствовать сохранению костей с возрастом, логично, что козье молоко может помочь поддерживать общее здоровье костей в течение всей жизни.
Это особенно важно для женщин старше 50 лет, поскольку снижение уровня эстрогена, которое происходит во время менопаузы, может увеличить риск остеопороза (слабых или хрупких костей) и переломов.
Преимущества и польза других видов молока
Конечно, козье молоко - не единственный вариант. И если вам оно не нравится или его трудно найти в вашем местном супермаркете, Палински-Вейд рекомендует следующие варианты:
Коровье молоко богато кальцием. Это отличный выбор, когда речь идет о здоровье костей, поскольку оно обеспечивает хороший источник кальция вместе с белком, фосфором и, если его обогатить, витамином D, отмечает диетолог. Жир и белок в цельном и обезжиренном вариантах также увеличивают чувство сытости, потенциально предотвращая тягу к еде.
Соевое молоко содержит растительный белок. Соя может быть полезной, если вы ищете растительное молоко, говорит Палински-Вейд. Оно обеспечивает качественный белок - примерно такое же количество, как и коровье молоко - и, будучи обогащенным, оно также может поддерживать плотность костей. Изофлавоны в соевом молоке также могут иметь эстрогеноподобные эффекты, которые могут помочь уменьшить потерю костной массы, особенно у женщин в постменопаузе.
Миндальноемолоко имеет меньшую калорийность. Хотя миндальное молоко содержит меньше белка и питательных веществ, способствующих образованию костей, чем коровье молоко, обогащенное им может предложить различные преимущества для здоровья костей, говорит Палински-Вейд. Это также низкокалорийный вариант для тех, кто следит за своим весом или общим потреблением калорий.