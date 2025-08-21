Здоровье женщин 50+: какое молоко лучше всего для укрепления костей

Молоко / © Credits

Молоко, наполненное питательными веществами, такими как кальций, калий и витамин D, действительно полезно для вашего организма. Какой лучший тип молока для здоровья костей и силы мышц, рассказывает Woman`sWorld

Новое исследованиеуказывает на то, что самым полезным является козье молоко, обогащенное кальцием и витамином D.

Почему козье молоко лучше всего для здоровья костей

В исследовании рассматривались четыре типа молока: козье цельное молоко, козье обезжиренное молоко, козье обезжиренное молоко, обогащенное витамином D и кальцием, и, наконец, коровье цельное молоко. Хотя каждый из них улучшал здоровье костей и силу мышц у мышей, обогащенное козье молоко с низким содержанием жира стало явным победителем в борьбе с саркопенией - потерей костной и мышечной массы с возрастом.

Что делает козье молоко с низким содержанием жира, лучшим - оно естественно богатое фосфором и кальцием с более высоким уровнем этих питательных веществ, чем коровье молоко, и более высокой биодоступностью, что означает, что организм может усваивать и использовать эти питательные вещества эффективнее, объясняет диетолог Эрин Палински-Вейд.

Обогащенное витамином D козье молоко может дополнительно помочь поддерживать прочность костей, оптимизируя усвоение кальция и минерализацию костей, уверяет она. Исходя из результатов этого недавнего исследования, козье молоко может иметь большую пользу для регенерации мышц, чем коровье молоко. А поскольку уменьшение воспаления и увеличение мышечной ткани могут способствовать сохранению костей с возрастом, логично, что козье молоко может помочь поддерживать общее здоровье костей в течение всей жизни.

Это особенно важно для женщин старше 50 лет, поскольку снижение уровня эстрогена, которое происходит во время менопаузы, может увеличить риск остеопороза (слабых или хрупких костей) и переломов.

Преимущества и польза других видов молока

Конечно, козье молоко - не единственный вариант. И если вам оно не нравится или его трудно найти в вашем местном супермаркете, Палински-Вейд рекомендует следующие варианты:

