Здоровье женщин после 50 лет: болезни сердца и лучшие способы их лечения

Здоровье женщин после 50 лет / © Credits

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Повышенный уровень холестерина, высокое кровяное давление и сердечные заболевания — эти проблемы часто беспокоят женщин в возрасте 50+ лет.

Поэтому Woman`sWorld обратились к лучшим врачам за советами по предотвращению инсульта, снижению артериального давления и тому подобное.

Первым шагом к предотвращению проблем с сердцем должно быть ежегодное медицинское обследование и анализ крови, чтобы помочь выявить какие-либо потенциальные проблемы или изменения на ранней стадии. Кроме соблюдения плана лечения вашего врача и приема любого лекарства, которое он может назначить, существуют простые изменения образа жизни, которые могут заметно улучшить здоровье вашего сердца.

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Сердечно-сосудистые заболевания

Сердечно-сосудистое заболевание — это любое состояние, которое влияет на способность сердца функционировать должным образом, то есть любое состояние, заставляющее сердце работать интенсивнее или останавливает его эффективную перекачку крови, говорит Жаклин Доу, доктор медицинских наук, кардиолог. Распространенными типами сердечных заболеваний есть ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

Со временем вредные жиры могут скапливаться в артериях, увеличивая риск сердечных заболеваний. Одной из распространенных причин сердечных заболеваний является атеросклероз или накопление жировых отложений (бляшек) в коронарных артериях, которые могут сужать или блокировать кровеносные сосуды к сердцу, объясняет Алан Розански, доктор медицинских наук.

Уменьшите свой риск: когда вы думаете о профилактике сердечных заболеваний, в голову приходят мысли о кардинальных изменениях образа жизни. Но даже простые, полезные для сердца изменения в рационе могут помочь.

Включайте продукты, богатые омега-3, такие как дикий лосось или молотые семена льна, два-три раза в неделю, объясняет Уилл Хаас, доктор медицинских наук. Омега-3 помогают уменьшить системное воспаление, снизить уровень триглицеридов и стабилизировать артериальный налет — ключевые шаги по предотвращению артериальных закупорок и улучшению эндотелиальной функции.

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Высокое кровяное давление (гипертония)

Когда в непринужденном разговоре поднимается вопрос высокого кровяного давления, это часто происходит во время рассказа о стрессовой ситуации, повышающей чье-то кровяное давление. Но что происходит в организме, когда это происходит?

Высокое кровяное давление или гипертония — это состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока, говорит доктор Розански. С течением времени это может повредить кровеносные сосуды и увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта. Некоторые женщины обнаруживают, что кровяное давление повышается после менопаузы.

Высокое кровяное давление — это простое измерение, которое проводится в кабинете врача с помощью манжеты и стетоскопа, и, строго говоря, любой показатель, превышающий 140/90, считается высоким кровяным давлением, говорит Дебби Ринде-Гоффман, доктор медицинских наук.

Вы можете снизить риск высокого кровяного давления посредством изменений образа жизни, сосредоточившись на диете и активности. Лечением номер один для высокого кровяного давления является диета и физические упражнения, и только когда эти средства не помогают, назначаются лекарства, делится доктор Ринде-Гоффман.

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Начните утро с богатого магнием зеленого смузи, приготовленного из листовой зелени, авокадо и семян чиа, говорит доктор Хаас. Магний способствует расслаблению сосудов, улучшает кровоток и помогает регулировать реакции на стресс — все это может естественным образом снизить кровяное давление.

А активный образ жизни — уделяя 150 минут аэробным упражнениям в неделю (около 22 минут в день) — поможет со временем снизить артериальное давление. Кроме того, это помогает поддерживать здоровый вес, что уменьшает нагрузку на сердце.

Высокий уровень холестерина

Высокий уровень холестерина означает повышенный уровень холестерина в крови, в частности липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или плохого холестерина, говорит доктор Розански. Когда избыток ЛПНП скапливается на стенках коронарных артерий, это способствует образованию бляшек.

Исследование показало, что у женщин в постменопаузе более высокий уровень общего холестерина и ЛПНП, по сравнению с женщинами в перименопаузе.

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Прекрасное средство для снижения риска высокого холестерина, вероятно, находится на вашей кухне. Добавляйте 1 столовую ложку молотых семян льна к своему завтраку каждый день, советует доктор Хаас. Семена льна содержат растворимую клетчатку и лигнаны, которые помогают связывать и выводить холестерин ЛПНП, а также поддерживают метаболизм эстрогена и уменьшают воспаление.

Сердечный приступ

Сердечные приступы являются наихудшим сценарием для многих людей, пытающихся улучшить здоровье своего сердца. Сердечные приступы являются серьезным следствием атеросклероза, говорит доктор Розански. Они случаются, когда коронарная артерия блокируется, что прекращает поступление кислорода в часть сердечной мышцы, что приводит к постоянному повреждению. Особенно важно для женщин снизить риск сердечного приступа, поскольку симптомы сердечного приступа обычно проявляются менее очевидными способами, такими как головокружение или даже тошнота.

Повышенный стресс может нанести вред психическому здоровью, а также привести к воспалению, повреждающему сердце. Начните ритуал стойкости к стрессу, такой как пять минут дыхания, сосредоточенного на сердце, или ведение дневника благодарности, чтобы защитить свое сердце, говорит доктор Хаас. Хронический стресс увеличивает уровень кортизола и активность симпатической нервной системы, что может спровоцировать разрыв бляшки. Поддержание парасимпатической нервной системы снижает риск сердечных приступов.

Инсульт

Фактически исследования показывают, что женщины обычно переживают больше инсультов в течение своей жизни, чем мужчины. Вы, вероятно, знакомы с физическими последствиями инсульта, такими как невнятная речь и внезапная слабость или онемение, но, когда это случается, в вашем сердце также происходит много изменений.

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Инсульт — это сердечно-сосудистое событие, поражающее мозг, объясняет доктор Хаас. Он возникает, когда кровеносный сосуд в мозге или блокируется (ишемический инсульт), или разрывается (геморрагический инсульт).

Физические упражнения являются важным способом поддержания общего здоровья и могут помочь снизить риск инсульта. Придавайте приоритет ежедневному движению — стремитесь к по крайней мере 20-30 минут умеренной физической активности, такой как быстрая ходьба, танцы или йога, говорит доктор Хаас. Регулярные движения улучшают кровообращение, снижают кровяное давление, поддерживают регуляцию уровня сахара в крови и улучшают перфузию мозга, что значительно снижает риск инсульта, а также оказывает положительное влияние на когнитивное здоровье.