Здоровье женщины во время войны: почему нельзя откладывать визит к врачу до победы

На фоне глобальных стрессов, объективного ухудшения качества жизни, недостатка семейных врачей, переездов и других факторов запускаются неблагоприятные процессы в организме, страдают гормональная и иммунная системы. Особенно этому подвержены женщины из-за своего эмоционального склада.

Врачи-волонтеры, объединенные ОО "Врачебный фронт", выступили инициаторами круглого стола о здоровье женщин во время войны, потому что искренне озабочены динамикой обострений хронических проблем и стремительным ростом некоторых заболеваний.

Дерматоонколог Андрей Лысецкий, гинеколог Инна Эйсмонт и пластический хирург Артем Ефремов ссылались на данные Минздрава Украины и на собственный опыт о том, что, к большому сожалению, состояние здоровья украинцев в период войны трудно назвать стабильным.

Инна Эйсмонт, Артем Ефремов и Андрей Лысецкий

Пройдите плановые профилактические обследования

Одна из ключевых проблем, по мнению дерматоонколога Андрея Лисецкого, – обострение хронических заболеваний на фоне низкой профилактики и отсутствия скринингов. Это приводит к тому, что вялые и малозаметные на первых стадиях серьезные заболевания (онкологические и гормональные в первую очередь) активизируются и вступают в силу. Об этом сейчас говорят все врачи.

Если не принять никаких мер, не убедить украинцев вернуться к графикам профилактических обследований, не призывать их приходить к врачам, а не терпеть боль и неудобства, то к концу войны мы получим огромное количество необратимых процессов.

Рак кожи уже не первый год лидирует в Украине среди других онкологических заболеваний, поэтому ни в коем случае нельзя ждать окончания войны для того, чтобы позаботиться о своей безопасности.

Не откладывайте беременность

Гинеколог и врач УЗИ Инна Эйсмонт обеспокоена тем, что большинство женщин приходит к гинекологу только в острых случаях, когда не пойти уже нельзя. Но гинекологические патологии часто протекают без боли, и если не проводить профилактические осмотры, можно обнаружить болезнь на той стадии, когда подобрать эффективное лечение будет сложнее в разы.

Вызывает беспокойство также репродуктивное здоровье – это важная стратегическая тема в контексте войны. Исходя из своей практики, гинеколог советует женщинам не откладывать желаемую беременность на после войны, потому что с каждым годом происходит гормональное угасание, а в условиях войны, к сожалению, процессы старения вообще происходят быстрее.

Заботьтесь о своем психическом здоровье

Также нельзя пренебрегать своим психическим здоровьем. В условиях постоянного стресса и нервного напряжения очень важно заботиться о себе и соблюдать рекомендации врачей. Ведь до победы нужно дойти здоровыми в хорошем психологическом состоянии.

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