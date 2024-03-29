Здоровый кишечник: 8 советов для его оптимального функционирования

Здоровье кишечника оказывает огромное влияние на наше самочувствие.
Нутрицолог Эли Бречер Анутр разработала список советов, которые помогут улучшить функционирование кишечника.
Введите больше полезных продуктов
Введите в свой рацион клетчатку, полифенолы, пробиотические и пребиотические продукты. Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, семенах и орехах, помогает обеспечить нормальную работу кишечника. Полифенолы обладают антиоксидантными свойствами и могут поддерживать здоровье микробиота. Пробиотики (например, йогурт) и пребиотики (например, лук, чеснок, пшеница) способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.
Ограничит потребление нездоровой пищи, которая прошла ультраобработку
Продукты с высоким содержанием сахаров, трансжиров и консервантов могут оказывать негативное влияние на состав микробиота кишечника и способствовать развитию воспаления.
Ограничьте потребление продуктов, содержащих сахар и искусственные подсластители
Большое количество сахара в рационе может способствовать росту вредных микроорганизмов в кишечнике и нарушению его функционирования.
Сосредоточьтесь преимущественно на полезной растительной пище
Растительная пища содержит большое количество волокон, витаминов и минералов, способствующих здоровью кишечника.
Пейте много воды
Вода важна для обеспечения нормального функционирования кишечника и поддержания оптимального уровня влажности в нем.
Убедитесь, что вы высыпаетесь
Недостаточный сон может влиять на работу кишечника из-за нарушений ритма и пищеварительной функции.
Физическая активность
Регулярная физическая активность способствует улучшению пищеварения и кровообращения, что оказывает положительное влияние на здоровье кишечника.
Контролируйте уровень стресса
Стресс может приводить к изменениям в микробиоте кишечника и способствовать развитию расстройств пищеварения.
Соблюдение этих советов может способствовать улучшению функционирования кишечника.
Прежде обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуальной оценки и рекомендаций.
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