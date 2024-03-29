Здоровый кишечник: 8 советов для его оптимального функционирования

Здоровье кишечника оказывает огромное влияние на наше самочувствие.

Нутрицолог Эли Бречер Анутр разработала список советов, которые помогут улучшить функционирование кишечника.

Введите больше полезных продуктов

Введите в свой рацион клетчатку, полифенолы, пробиотические и пребиотические продукты. Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, семенах и орехах, помогает обеспечить нормальную работу кишечника. Полифенолы обладают антиоксидантными свойствами и могут поддерживать здоровье микробиота. Пробиотики (например, йогурт) и пребиотики (например, лук, чеснок, пшеница) способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.

Ограничит потребление нездоровой пищи, которая прошла ультраобработку

Продукты с высоким содержанием сахаров, трансжиров и консервантов могут оказывать негативное влияние на состав микробиота кишечника и способствовать развитию воспаления.

Ограничьте потребление продуктов, содержащих сахар и искусственные подсластители

Большое количество сахара в рационе может способствовать росту вредных микроорганизмов в кишечнике и нарушению его функционирования.

Сосредоточьтесь преимущественно на полезной растительной пище

Растительная пища содержит большое количество волокон, витаминов и минералов, способствующих здоровью кишечника.

Пейте много воды

Вода важна для обеспечения нормального функционирования кишечника и поддержания оптимального уровня влажности в нем.

Убедитесь, что вы высыпаетесь

Недостаточный сон может влиять на работу кишечника из-за нарушений ритма и пищеварительной функции.

Физическая активность

Регулярная физическая активность способствует улучшению пищеварения и кровообращения, что оказывает положительное влияние на здоровье кишечника.

Контролируйте уровень стресса

Стресс может приводить к изменениям в микробиоте кишечника и способствовать развитию расстройств пищеварения.

Соблюдение этих советов может способствовать улучшению функционирования кишечника.

Прежде обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуальной оценки и рекомендаций.

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