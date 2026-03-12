Ногти / © Credits

TikTok и Instagram периодически подхватывают новые бьюти-темы, от странных трендов маникюра до реальных проблем со здоровьем ногтей. В последнее время активно обсуждают так называемые «greenies» — зеленоватый или темный окрас ногтя, который появляется под гелевым или акриловым покрытием, об этом пишет издание Womenʼs Health.

На первый взгляд, это выглядит пугающе, но на самом деле в большинстве случаев речь идет о бактериальной инфекции, которую можно достаточно легко вылечить, если вовремя обратиться к врачу.

Что такое хлоронихия

Медицинское название этого состояния — хлоронихия. Его вызывает бактерия Pseudomonas aeruginosa. Именно она вырабатывает пигмент, который придает ногтю характерный цвет, от светло-зеленого до темно-зеленого или даже почти черного. Чаще всего бактерия развивается:

между искусственным и натуральным ногтем

между ногтем и ногтевым ложем

во влажной и темной среде

Именно поэтому инфекция часто возникает у людей, которые носят гелевые или акриловые наращивания. Хорошая же новость, что в большинстве случаев инфекция не болезненна и заметна сразу благодаря изменению цвета.

Риски

Слишком долгое ношение наращенных ногтей. Когда покрытие носят дольше рекомендованного времени, оно может отходить от ногтя. Из-за этого под него попадает влага, а это идеальные условия для бактерий. Именно поэтому мастера маникюра советуют регулярно делать коррекцию. Травмы ногтей. Повреждение ногтя значительно повышает риск инфекции. Среди самых распространенных причин могут быть отслоение ногтя, агрессивное удаление кутикулы, ломкость или расслоение ногтя и дерматологические заболевания, например, псориаз ногтей. Частый контакт с водой. Бактерии Pseudomonas обожают влагу. В группе риска медики, бармены, официанты, люди, которые часто моют руки и те, кто работает во влажной среде. Недостаточная гигиена салона. Если инструменты или ванночки для маникюра недостаточно продезинфицированы, бактерии могут передаваться от клиента к клиенту. Именно поэтому стоит выбирать проверенные салоны. Тесная обувь. Инфекция может появиться и на ногтях ног, особенно при постоянном давлении или травмировании, например, из-за узкой обуви.

Лечение зеленых ногтей

Хотя хлоронихия редко представляет серьезную опасность, лечить их нужно. Если вы заметили зеленый, коричневый или черный оттенок под ногтем, стоит обратиться к дерматологу.

Обычно врач осматривает ноготь, иногда берет образец или срез ногтя для анализа и назначает местный антибиотик, например, мазь или раствор. В более серьезных случаях могут потребоваться пероральные антибиотики.

Еще один простой метод, который иногда рекомендуют врачи — ванночки с разведенным уксусом, они создают неблагоприятную среду для бактерий.

Важно помнить, что инфекция может исчезать несколько недель или даже месяцев, пока ноготь полностью не отрастет.

Предотвращение инфекции

Чтобы избежать инфекции, достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Уход за ногтями. Держите ногти короткими и чистыми, тщательно высушивайте руки после мытья и не повреждайте кутикулу.

Правильный маникюр. Не носите наращенные ногти дольше рекомендованного срока, делайте регулярную коррекцию и доверяйте покрытие профессионалам. Самостоятельное нанесение акрила или геля часто повышает риск инфекции.

Дезинфекция инструментов. Если инфекция уже была, обязательно продезинфицируйте ножницы, пилочки и кусачки. Инструменты можно замочить в медицинском спирте, чтобы избежать повторного заражения.

Несмотря на тревожный вид, хлоронихия — не повод для паники. В большинстве случаев это легкая бактериальная инфекция, которая хорошо лечится. Главное, вовремя обратиться к дерматологу и понять, что именно стало причиной проблемы. Здоровые ногти — это не только красивый маникюр, но и правильный уход, гигиена и внимательность к сигналам своего организма.