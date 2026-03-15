ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
84
Время на прочтение
3 мин

Зеленый чай и добавки — сочетание, которых стоит избегать

Зеленый чай давно считают одним из самых полезных напитков в мире, однако даже он может вступать во взаимодействие с некоторыми витаминами и добавками.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Зеленый чай

Зеленый чай / © Credits

Зеленый чай — настоящая звезда среди полезных напитков. Он содержит мощные антиоксиданты, помогает поддерживать здоровье сердца, может способствовать контролю веса и общему самочувствию. Основная «суперсила» зеленого чая — это полифенолы, в частности катехины, среди которых особенно выделяется эпигалокатехин галат (EGCG).

Однако эти же активные соединения могут влиять на то, как организм усваивает некоторые витамины, минералы и пищевые добавки. Издание EatingWell рассказало, что иногда зеленый чай может уменьшать эффективность добавок или наоборот усиливать их действие. Поэтому если вы регулярно пьете зеленый чай и принимаете добавки, стоит знать о нескольких важных сочетаниях.

Добавки железа

Дефицит железа — одна из самых распространенных проблем со здоровьем, особенно среди женщин, вегетарианцев и веганов, пожилых людей и людей с нарушением всасывания питательных веществ. Именно поэтому врачи часто назначают добавки железа или мультивитамины с повышенным содержанием этого минерала.

Однако зеленый чай может мешать усвоению железа, особенно негемового железа, которое содержится в растительных продуктах и уже хуже усваивается организмом. Причина в веществах, которые входят в состав чая:

  • танинах

  • полифенолах

  • фитатах

  • кальции

Исследования показывают, что люди, которые регулярно пьют более одной чашки зеленого чая в день, могут иметь более низкие запасы железа в организме. Следовательно, рекомендуется делать перерыв в 1-2 часа между приемом добавок железа и чашкой зеленого чая.

Добавки с кофеином

Зеленый чай содержит кофеин, примерно 30 мг на чашку. Это меньше, чем в кофе, но все же достаточно, чтобы влиять на организм. Проблемы могут возникать, если сочетать его с предтренировочными добавками, таблетками кофеина, жиросжигателями и энергетическими добавками.

В таком случае общее количество стимуляторов может быть слишком высоким. Помните, что это может вызвать:

  • учащенное сердцебиение

  • повышение давления

  • нервозность

  • тревожность

  • возбуждение нервной системы

Кроме кофеина, зеленый чай содержит также теобромин и теофиллин — легкие стимуляторы. Поэтому следите за общим количеством кофеина в день и не сочетайте возбуждающие добавки одновременно с чаем.

Витамины группы В

Зеленый чай может влиять и на усвоение некоторых витаминов группы B, особенно фолиевой кислоты (B9) и витамина B12. Катехины из чая могут уменьшать способность организма превращать фолиевую кислоту из добавок в ее активную форму.

Однако стоит отметить, что исследований на эту тему пока немного и риск выше для людей, которые уже имеют дефицит этих витаминов и пьют много зеленого чая ежедневно

Итак, просто принимайте добавки с витаминами B в другое время суток, чем пьете чай.

Добавки, которые разжижают кровь

Некоторые популярные пищевые добавки обладают кроворазжижающим эффектом. Среди них:

  • рыбий жир

  • гинкго билоба (гинко двулопастное)

  • чесночные добавки

  • женьшень

  • донг-квай (дудник китайский)

Зеленый чай содержит небольшое количество витамина K, который может влиять на работу препаратов и добавок, которые разжижают кровь. В больших количествах чай теоретически может ослаблять действие антикоагулянтов. Риск невысок, но людям, принимающим такие препараты или добавки, стоит быть осторожными.

Перед регулярным употреблением зеленого чая лучше посоветоваться с врачом.

Помните, что даже натуральные продукты могут влиять на работу лекарств и добавок. Зеленый чай может вызвать два типа взаимодействий:

  • уменьшать эффективность добавок

  • усиливать их действие, а это иногда приводит к побочным эффектам

Именно поэтому важно сообщать врачу обо всех добавках и напитках, которые вы регулярно употребляете.

Зеленый чай — один из самых полезных напитков в мире, богатый антиоксидантами и природными биоактивными соединениями. Однако его активные компоненты могут взаимодействовать с некоторыми добавками. В большинстве случаев проблема легко решается, достаточно разделить во времени употребление чая и добавок.

А если вы регулярно принимаете витамины или лекарства, лучшим решением будет консультация с врачом. Это поможет получить максимум пользы и от зеленого чая, и от вашей программы добавок.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie