Зеленый чай и добавки — сочетание, которых стоит избегать
Зеленый чай давно считают одним из самых полезных напитков в мире, однако даже он может вступать во взаимодействие с некоторыми витаминами и добавками.
Зеленый чай — настоящая звезда среди полезных напитков. Он содержит мощные антиоксиданты, помогает поддерживать здоровье сердца, может способствовать контролю веса и общему самочувствию. Основная «суперсила» зеленого чая — это полифенолы, в частности катехины, среди которых особенно выделяется эпигалокатехин галат (EGCG).
Однако эти же активные соединения могут влиять на то, как организм усваивает некоторые витамины, минералы и пищевые добавки. Издание EatingWell рассказало, что иногда зеленый чай может уменьшать эффективность добавок или наоборот усиливать их действие. Поэтому если вы регулярно пьете зеленый чай и принимаете добавки, стоит знать о нескольких важных сочетаниях.
Добавки железа
Дефицит железа — одна из самых распространенных проблем со здоровьем, особенно среди женщин, вегетарианцев и веганов, пожилых людей и людей с нарушением всасывания питательных веществ. Именно поэтому врачи часто назначают добавки железа или мультивитамины с повышенным содержанием этого минерала.
Однако зеленый чай может мешать усвоению железа, особенно негемового железа, которое содержится в растительных продуктах и уже хуже усваивается организмом. Причина в веществах, которые входят в состав чая:
танинах
полифенолах
фитатах
кальции
Исследования показывают, что люди, которые регулярно пьют более одной чашки зеленого чая в день, могут иметь более низкие запасы железа в организме. Следовательно, рекомендуется делать перерыв в 1-2 часа между приемом добавок железа и чашкой зеленого чая.
Добавки с кофеином
Зеленый чай содержит кофеин, примерно 30 мг на чашку. Это меньше, чем в кофе, но все же достаточно, чтобы влиять на организм. Проблемы могут возникать, если сочетать его с предтренировочными добавками, таблетками кофеина, жиросжигателями и энергетическими добавками.
В таком случае общее количество стимуляторов может быть слишком высоким. Помните, что это может вызвать:
учащенное сердцебиение
повышение давления
нервозность
тревожность
возбуждение нервной системы
Кроме кофеина, зеленый чай содержит также теобромин и теофиллин — легкие стимуляторы. Поэтому следите за общим количеством кофеина в день и не сочетайте возбуждающие добавки одновременно с чаем.
Витамины группы В
Зеленый чай может влиять и на усвоение некоторых витаминов группы B, особенно фолиевой кислоты (B9) и витамина B12. Катехины из чая могут уменьшать способность организма превращать фолиевую кислоту из добавок в ее активную форму.
Однако стоит отметить, что исследований на эту тему пока немного и риск выше для людей, которые уже имеют дефицит этих витаминов и пьют много зеленого чая ежедневно
Итак, просто принимайте добавки с витаминами B в другое время суток, чем пьете чай.
Добавки, которые разжижают кровь
Некоторые популярные пищевые добавки обладают кроворазжижающим эффектом. Среди них:
рыбий жир
гинкго билоба (гинко двулопастное)
чесночные добавки
женьшень
донг-квай (дудник китайский)
Зеленый чай содержит небольшое количество витамина K, который может влиять на работу препаратов и добавок, которые разжижают кровь. В больших количествах чай теоретически может ослаблять действие антикоагулянтов. Риск невысок, но людям, принимающим такие препараты или добавки, стоит быть осторожными.
Перед регулярным употреблением зеленого чая лучше посоветоваться с врачом.
Помните, что даже натуральные продукты могут влиять на работу лекарств и добавок. Зеленый чай может вызвать два типа взаимодействий:
уменьшать эффективность добавок
усиливать их действие, а это иногда приводит к побочным эффектам
Именно поэтому важно сообщать врачу обо всех добавках и напитках, которые вы регулярно употребляете.
Зеленый чай — один из самых полезных напитков в мире, богатый антиоксидантами и природными биоактивными соединениями. Однако его активные компоненты могут взаимодействовать с некоторыми добавками. В большинстве случаев проблема легко решается, достаточно разделить во времени употребление чая и добавок.
А если вы регулярно принимаете витамины или лекарства, лучшим решением будет консультация с врачом. Это поможет получить максимум пользы и от зеленого чая, и от вашей программы добавок.