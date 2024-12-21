Зеленый чай: в чем польза для здоровья и как его выбрать

Люди уже веками воспевают пользу зеленого чая для здоровья, даже современная наука подтверждает многие из этих утверждений. Зеленый чай способен улучшить состояние кожи, способствует потере веса, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В статье издания Medical News Today было подробно рассмотрено, почему зеленый чай считается полезным, как правильно его выбрать и потреблять, а также какие потенциальные риски следует учитывать.
Что такое зеленый чай
Зеленый чай получают из неокисленных листьев куста Camellia sinensis. Это один из менее обработанных видов чая, что позволяет сохранить в нем максимальное количество антиоксидантов и полезных полифенолов. Именно эти компоненты придают напитку его уникальные свойства.
Потенциальная польза зеленого чая
Профилактика рака
Он способен снизить риск развития рака у людей, регулярно употребляющих зеленый чай. В частности, катехины чая могут оказать положительное влияние на предотвращение развития таких видов рака:
- груди;
- колоректальный;
- пищевода;
- легких;
- простаты;
- печени.
Потеря веса
Катехины и кофеин, содержащиеся в зеленом чае, обладают синергическим эффектом, способствуют ускорению метаболизма. Зеленый чай может помочь снизить массу тела, но эффект достаточно незначительный и скорее касается экстрактов чая с высокой концентрацией активных веществ.
Поддержание здоровья кожи
Зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами, способствующими улучшению состояния кожи. Его экстракты применяют в косметических средствах для уменьшения воспалений и улучшения микроциркуляции кожи.
Здоровье сердца
Регулярное потребление зеленого чая связывают с понижением риска сердечных заболеваний, включая:
- болезни сердца;
- сердечную недостаточность;
- гипертонию;
- ишемический инсульт.
Катехины чая помогают снижать воспаление, улучшают функцию эпителия сосудов и способствуют снижению уровня холестерина.
Снижение риска диабета II типа
Регулярное употребление зеленого чая может снизить риск развития диабета II типа и снизить уровень смертности среди людей с этим заболеванием.
Улучшение когнитивных функций
Зеленый чай оказывает положительное влияние на функции мозга, в частности улучшает память и обучаемость. Катехины и аминокислоты чая могут снижать уровень стресса и замедлять старение мозга.
Другие преимущества
Зеленый чай также помогает:
- снижать риск инсульта;
- предотвращать кариес;
- ускорять заживление ран;
- облегчать боль при остеоартрозе;
- проявлять противоаллергическое действие.
Пищевая ценность
Зеленый чай – низкокалорийный напиток (менее 3 калорий на чашку) с относительно низким содержанием кофеина. В чашке чая содержится около 29 мг кофеина, что гораздо меньше, чем в кофе (95 мг на чашку). Основная ценность зеленого чая – высокое содержание антиоксидантов, в частности катехинов и эпигалокатехин галата.
Как выбрать качественный зеленый чай
- Свежесть: обращайте внимание на дату изготовления. Чем свежее листья, тем больше в нем полезных веществ.
- Цвет и аромат: листья должны быть зеленого или изумрудного цвета, с приятным травяным ароматом.
- Форма: отдавайте предпочтение россыпному чаю, ведь чайные пакетики часто содержат измельченные остатки листьев.
- Происхождение: покупайте чай от проверенных производителей, желательно из регионов, известных качественными сортами зеленого чая (Китай, Япония).
Потенциальные риски и побочные эффекты
Хотя зеленый чай безопасен для большинства людей, есть несколько аспектов, на которые следует обратить внимание:
- Чувствительность к кофеину: у некоторых людей чрезмерное потребление чая может вызвать бессонницу, тревожность или расстройства желудка.
- Проблемы с печенью: высокие дозы экстракта зеленого чая могут оказать негативное влияние на печень.
- Взаимодействие с лекарством: зеленый чай может влиять на действие некоторых медикаментов. Перед употреблением экстрактов проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Как правильно заваривать зеленый чай
- Температура воды: 70-80°C. Слишком горячая вода может разрушить полезные компоненты.
- Время настаивания: 2-3 минуты. Более длительное заваривание может сделать напиток горьким.
- Количество чая: 1 чайная ложка на 200 мл воды.
Зеленый чай — это не только вкусный напиток, но мощный союзник в поддержании здоровья. Используя его регулярно и правильно, вы можете получить максимум пользы для организма, сохраняя красоту и энергию на долгие годы.
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