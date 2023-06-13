Женьшень — корень молодости: как его применять и какие противопоказания

Женьшень — в народе "корень жизни", относят к адаптогенам, поскольку он оказывает положительное влияние на организм человека, повышая его устойчивость к стрессовым факторам и стимулируя иммунную систему.

Женьшень (лат. Panax ginseng), также называемый корнем жизни, известен в китайской медицине более 4000 лет. Растение относят к адаптогенам, поскольку оно положительно влияет на организм человека — поддерживает работу иммунной и эндокринной систем, снимает стресс, а также действует как естественный афродизиак.

Регулярное употребление женьшеня повышает работоспособность при интенсивных и длительных физических нагрузках. Корень женьшеня содержит более 200 химических веществ, благотворно влияющих на организм человека. О том, как его употреблять и какие возможные противопоказания, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Женьшень: что это за корень и какие его характеристики

Корень женьшеня — растение, известное в китайской медицине, успешно используемое на протяжении тысячелетий. Обладает широким спектром лечебных свойств и является одним из самых ценных лекарственных растений Дальнего Востока. Его относят к адаптогенам, то есть растениям, повышающим устойчивость организма к стрессовым факторам. Применение препаратов с женьшенем особенно рекомендуется людям, морально и физически истощенным, которые не в состоянии справиться с повышенным стрессом, а также в период выздоровления.

Женьшень очень интересное растение и характеризуется разнонаправленным фармакологическим действием. Да, женьшень поддерживает иммунную систему организма, сексуальную активность и в целом благотворно влияет на тело. Содержащиеся в растении активные вещества проявляют антиоксидантную и иммуностимулирующую активность, улучшают физическое и психическое состояние организма, в комплексе с основным лечением помогают быстрее справиться с респираторными заболеваниями.

Также есть информация, что употребление препаратов с женьшенем оказывает положительное влияние на функции мозга, включая процессы запоминания, обучения, концентрации и ассоциирования. Исследователи также обнаружили, что женьшень Panax имеет защитный потенциал при воздействии вредных факторов окружающей среды, таких как радиация, токсичные вещества и свободные радикалы. Это предмет исследований, направленных на использование этого растения в адъювантном лечении во время лучевой терапии рака. Экстракты из сырья этого растения также влияют на липидный обмен, снижая уровень "плохого" холестерина, повышая при этом уровень "хорошего" холестерина, что снижает риск возникновения атеросклероза.

Кроме того, корень женьшеня обеспечивает организм рядом других полезных элементов, таких как:

витамины С, Е и группы В (В1, В2 и В12);

микроэлементы, такие как железо, магний, цинк, молибден и сера;

фенольные соединения;

фитостеролы;

эфирные масла;

сахара.

Согласно многочисленным исследованиям свойств экстракта женьшеня, они оказывают защитное действие при воздействии на организм неблагоприятных факторов внешней среды, таких как свободные радикалы или ионизирующее излучение.

Женьшень — корень молодости: как его применять и какие противопоказания / Фото: Credits

Как работает женьшень и от чего он помогает

Препараты с женьшенем показаны в первую очередь в случае состояний утомления, умственного и физического истощения, в случае нарушения концентрации внимания и умственной работоспособности. Существует множество научных отчетов, подтверждающих благоприятное влияние этого растения в стрессовых ситуациях. Содержащиеся в сырье активные ингредиенты влияют на нервную систему, регулируя обменные процессы и восстанавливая физиологический баланс в организме.

Как подтверждают некоторые исследования, экстракт корня женьшеня способствует эффективному использованию кислорода в клетках организма, вследствие чего снижает уровень молочной кислоты в крови, отвечающей за формирование мышечной боли. Такая боль обычно возникает после интенсивных физических нагрузок, когда в клетках организма слишком мало кислорода.

Корень женьшеня также оказывает антикоагулянтное действие и стимулирует работу сердца. Также следует отметить, что было выявлено благоприятное влияние женьшеня на снижение уровня сахара в крови и регулирование выработки инсулина благодаря его воздействию на надпочечники. По этой причине при отсутствии противопоказаний средства на основе женьшеня нередко рекомендуют в качестве дополнения к основной медикаментозной терапии сахарного диабета.

Женьшень: противопоказания, побочные эффекты

Употребление слишком высоких доз женьшеня может вызвать побочные эффекты. Чаще наблюдаются:

повышенная сонливость;

головная боль;

повышение кровяного давления;

нарушение сна;

увеличение уровня кортизола.

Абсолютным противопоказанием к применению добавок женьшеня является артериальная гипертензия, гиперкортизолемия и прием препаратов, стимулирующих центральную нервную систему (ЦНС).

Следует помнить, что препараты с женьшенем не рекомендуется применять людям с нарушениями свертывания крови, их применение следует согласовать с врачом в случае хронических заболеваний или сопутствующего приема сахароснижающих препаратов. Применение препаратов с женьшенем не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью.

В настоящее время на рынке пищевых добавок мы можем найти большой выбор препаратов, содержащих корень женьшеня или сухой экстракт женьшеня, которые обычно выпускают в форме таблеток или капсул. В аптеках и магазинах трав мы также можем найти порошкообразный корень или высушенный материал, который всегда следует использовать в соответствии с инструкциями производителя и после консультации с семейным врачом.

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