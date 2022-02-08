Женские болезни: какие бывают и как проявляются 

Каждой женщине следует посещать своего гинеколога не реже одного раза в год, даже если ничего не беспокоит. Помните, что невылеченная инфекция половых путей может привести к серьезным последствиям, в том числе к бесплодию.

Женские болезни – это группа патологических изменений, которые влияют на женскую репродуктивную систему, а также на общее состояние здоровья. Женщины часто боятся обращаться к гинекологу и надеются, что проблема исчезнет сама собой. Осведомленность и образование о женских болезнях, особенно в современном мире, очень важны.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о женских болезнях, о том, какие они бывают и как могут проявляться.

Наиболее частые причины женских болезней

Женские заболевания имеют разные причины и разнообразную природу развития. К причинам инфекционных заболеваний репродуктивной системы относятся: бактерии, вирусы, грибки и простейшие. Другими источниками появления женских болезней могут стать такие факторы как:

стресс;

потеря веса;

ожирение;

прием некоторых лекарств;

гормональные нарушения;

опухоли различного характера;

механические травмы.

Как проявляются женские болезни

Симптомы заболеваний женской репродуктивной системы зависят от конкретного заболевания и его причины развития. Что должно побудить женщину как можно быстрее показаться гинекологу:

нарушения менструального цикла;

аномальное кровотечение;

изменений влагалищных выделений (цвета, запаха, количества).

Болевые ощущения во время полового акта – еще один симптом, при котором нужно посетить гинеколога. Он может указывать на ряд патологий, в том числе на воспаление влагалища, яичников или маточных труб.

Еще один важный симптом возможного наличия у женщины заболеваний репродуктивных органов – невозможность забеременеть или выкидыши на ранних сроках.

Наиболее частые заболевания женской репродуктивной системы

Тот факт, что каждая женщина может быть подвержена заболеваниям женской репродуктивной системы, делает таким важным регулярное обследование у гинеколога для выявления возможных патологий.

Наиболее частые женские заболевания, диагностируемые у женщин разного возраста, включат:

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Нарушения менструального цикла. Одно из самых распространенных женских заболеваний. Им страдают до 75% женщин. Помимо беременности причины прекращения месячных (аменорея) могут включать нарушения гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы из-за стресса, потери веса или психических расстройств. Другие причины аменореи включают синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Если нарушение менструации выражается в коротких циклах (<24 дней), причины могут быть в недостаточной выработке прогестерона желтым телом, неовуляторными циклами или укороченной фолликулярной фазой.

Длительный менструальный цикл (от 36 дней до 6 месяцев) вызвана неовуляторными циклами, недостаточностью желтого тела и удлинением фолликулярной фазы.

Инфекции, передающиеся половым путем. Чаще всего заражаются инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Такие заболевания условно делят на: вызванные бактериями – сифилис, гонорея, хламидиоз, венерическая язва, уреаплазмоз, гарднереллез; вирусные – генитальный герпес, вирус папилломы человека; грибковые – генитальный кандидоз; протозойные – трихомониаз.

Эндометриоз. Распространенное заболевание органов малого таза, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за ее пределами. В большинстве зарегистрированных случаев очаги воспаления располагаются вблизи репродуктивных органов, но не только. От заболевания чаще всего страдают женщины репродуктивного возраста. В некоторых случаях эндометриоз встречается у девочек еще до наступления первой менструации.

Синдром поликистоза яичников. Это наиболее распространенная эндокринопатия у женщин детородного возраста, сопровождается нарушением функций яичников. Длительная аменорея при СПКЯ приводит к бесплодию и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака эндометрия в будущем. При диагностике СПКЯ необходимо исключить другие заболевания с похожими симптомами, такие как гипотиреоз или синдром Кушинга.

Вагинальный микоз (молочница). Заболевание вызывается грибами семейства Candida, которые при благоприятных обстоятельствах начинают чрезмерно размножаться на слизистой влагалища, провоцируя патологический процесс. Candida встречается и может быть обнаружена во влагалище каждой женщины. Однако микрофлора влагалища контролирует процесс размножения Candida, но при нарушении ее баланса симптомы болезни и сама болезнь начинают проявляться.

Кисты яичников. Это распространенная патология репродуктивных органов и может появиться у женщин любого возраста. Обычно развиваются так называемые функциональные кисты. Они делятся на фолликулярные (образуются из фолликулов Граафа, которые не разорвались во время овуляции) и кисты желтого тела (зачастую развиваются у женщин после 50 лет в результате гормонального сбоя). Эти кисты доброкачественные и безвредные, но за ними следует регулярно наблюдать.

Миома матки. Это доброкачественные неопластические образования, состоящие из гладких клеток в мышце матки (миометрии). Эти изменения не опасны для жизни женщины, но могут повлиять на качество ее жизни и способность забеременеть. Миома матки – самая распространенная опухоль женского репродуктивного органа, по оценкам, она затрагивают 50–60% женщин. Миомы матки очень редко появляются в возрасте до 20 лет, а после 50 – примерно у 70% женщин. Быстрорастущие миомы, требующие специального наблюдения и ускоренной диагностики, составляют лишь 1% от всех миом.

Полипы матки. Это небольшие изменения, возникающие в результате локального разрастания слизистой оболочки матки. Диаметр полипа обычно составляет от 5 до 30 миллиметров. Полипы обычно имеют форму узелка, соединенного ножкой со стенкой матки. Большинство из них мягкие, но есть изменения, которые могут оказаться опасными. Считается, что полипы возникают в первую очередь в результате гормональных нарушений у женщин после 30 лет.

Цервицит. Рассматривается как воспаление шейки матки, где причиной могут быть инфекции, а также механические или химические повреждения слизистой органа. Рассматриваемое заболевание часто протекает бессимптомно, что затрудняет его выявление. Однако у некоторых женщин и некоторых видов заболевания могут развиваться такие симптомы, как: гнойные, слизисто-гнойные выделения из цервикального канала или кровотечениях между менструациями (или после полового акта).

Цистит. Представляет собой воспаление мочевого пузыря, вызывается бактериями кишечной палочки. В мочевой пузырь они попадают в основном восходящим путем, то есть через уретру. Escherichia coli, половой акт, неправильная интимная гигиена, использование тампонов – основные причины развития цистита. Новообразования органов репродуктивной системы. Опухоли репродуктивного органа могут возникать в яичниках, маточных трубах, шейке матки, влагалище и вульве. Некоторые гинекологические новообразования могут быть диагностированы врачом во время обычного гинекологического осмотра, для других требуется цитология, УЗИ, рентген или кольпоскопия. Эти тесты позволяют определить тип данной опухоли и ее стадию.

Конечно, это далеко не все женские заболевания, поэтому следует регулярно посещать гинеколога для своевременного выявления любых негативных изменений. Чем раньше будет выявлена патология, тем успешнее будет лечение.

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