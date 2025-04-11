Жировая дистрофия печени и метаболизм: эксперты объяснили как ускорить похудение

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Печень играет центральную роль в регулировании того, как организм перерабатывает жиры, сахара и энергию, и когда накапливается слишком много жира, это может вызвать широкий спектр метаболических нарушений.

Woman`sWorld обсудили с экспертами влияние жировой дистрофии печени на замедление метаболизма, а также эффективные способы снижения жира в печени и улучшения здоровья.

Что такое жировая дистрофия печени

Избыточное накопление жира в печени может привести к жировой дистрофии печени. Существует два типа: неалкогольная жировая дистрофия печени, известная как стеатоз печени, связанный с метаболической дисфункцией и алкогольная жировая дистрофия печени. Факторы риска жировой дистрофии печени включают высокий уровень холестерина, диабет 2 типа и ожирение.

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По мере накопления жира в печени он может негативно влиять на способность органа правильно функционировать, заставляя его бороться с нормальными процессами, такими как детоксикация, выработка желчи и/или регулирование уровня сахара в крови, говорит Бринна Коннор , доктор медицины. Со временем это может вызвать воспаление и иногда приводить к рубцеванию печени (фиброзу).

Влияет ли жировая дистрофия печени на обмен веществ

Жировая дистрофия печени является как следствием, так и причиной нарушения обмена веществ, объясняет Ронья Крёгер , магистр наук, диетолог. Как отмечалось выше, она тесно связана с ожирением, резистентностью к инсулину, диабетом 2 типа, высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Короче говоря, жировая дистрофия печени отражает метаболический синдром и может ухудшить его прогрессирование.

Вот как жировая дистрофия печени может повлиять на ваш обмен веществ.

Приводит к резистентности к инсулину

Это состояние, при котором клетки организма становятся менее восприимчивыми к инсулину. В результате поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина для компенсации, что приводит к повышению уровня инсулина в крови, говорит доктор Коннор. В конечном итоге это может нарушить баланс метаболизма глюкозы и жиров, способствуя ожирению и диабету 2 типа.

Вызывает воспаление

Крёгер объясняет, что жир в печени запускает высвобождение воспалительных молекул, которые ухудшают метаболическую функцию. В свою очередь, воспаление может нарушить сигналы голода и сытости, что приводит к перееданию и увеличению веса.

Препятствует сжиганию жира

Печень регулирует метаболизм жиров. Но при перегрузке жиром она дает сигнал организму накапливать больше жира, а не сжигать его, говорит Хелен Мессье , доктор медицины.

Чтобы определить, замедляет ли здоровье печени метаболизм и мешает ли оно вам снижать вес, эксперты рекомендуют проконсультироваться с врачом по поводу следующих тестов:

Тесты функции печени (АЛТ, АСТ)

УЗИ печени или FibroScan

Липидная панель или HbA1c

Тесты натощак на уровень инсулина и глюкозы

Как избавиться от жира в печени

Хотите узнать, поможет ли жировая дистрофия печени вашему метаболизму? Хорошая новость в том, что это возможно. Уменьшение жира в печени улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень триглицеридов и часто повышает энергию и ясность ума, говорит доктор Мессье. Это один из самых ярких примеров того, как воздействие на одну систему (печень) может принести пользу всему организму. Хотя быстрого решения проблемы избавления от жира в печени не существует, изменение образа жизни может помочь уменьшить его избыточное накопление. К ним относятся:

Изменения в питании: здоровая сбалансированная диета, богатая овощами, фруктами, цельным зерном, постными белками и полезными жирами, полезна для здоровья печени, говорит доктор Коннор.

Сокращение потребления алкоголя: Крёгер отмечает, что алкоголь способствует накоплению жира в печени, поэтому лучше ограничить его потребление.

Ежедневное движение: Даже быстрая ходьба улучшает жир в печени и чувствительность к инсулину, говорит доктор Мессье.

Управление уровнем сахара в крови: поддержание низкого уровня глюкозы с помощью диеты, физических упражнений или лекарств может помочь снизить нагрузку на печень и улучшить метаболическое здоровье.

Важно помнить, что у многих людей с жировой болезнью печени нет никаких симптомов, но это мощный ранний предупреждающий признак будущих проблем с метаболизмом. Доктор Мессье призывает женщин считать заботу о печени краеугольным камнем метаболического и гормонального здоровья.

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