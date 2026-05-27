Живая вода / © Credits

Реклама

Вода уже давно не просто вода, соцсети превратили обычную гидратацию в целый ритуал: огромные тумблеры, цветные слои напитков, замороженные ягоды, электролиты, кокосовая вода и сиропы без сахара.

Именно так выглядит «заряженная вода» или, как ее еще называют «живая вода» — тренд, который за последний год стал одним из самых популярных в культуре здорового образа жизни. Его главная идея очень проста: если обычная вода кажется скучной, сделайте ее такой, чтобы хотелось пить больше. И, кажется, это работает, об этом рассказало издание Woman`s World.

Что такое «заряженная вода»

Это вода с дополнительными ингредиентами для вкуса, энергии или лучшей гидратации. В нее могут добавлять электролитные порошки, фрукты, кокосовую воду, газировку, ароматизаторы, коллаген, кофеиновые смеси, немного сока или сиропы без сахара.

Реклама

База остается неизменной — вода, однако благодаря добавлениям напиток превращается в нечто между коктейлем и красивой ежедневной привычкой.

Особенно популярными стали электролиты — минералы вроде натрия, калия и магния, которые помогают организму поддерживать баланс жидкости. Именно поэтому «заряженную воду» часто сравнивают со спортивными напитками.

Диетологи поддерживают этот тренд

Главная причина популярности «живой воды» — банальная обезвоженность.

Диетолог Фиорелла Ди Карло в комментарии The New York Post объяснила, что многие люди живут в состоянии легкой дегидратации и даже не замечают этого.

Реклама

А недостаток воды может влиять на усталость, концентрацию, метаболизм, тягу к сладкому и общее самочувствие. Поэтому если красивая «заряженная вода» помогает человеку вместо третьей чашки кофе или сладкой газировки, выбрать ее — это уже плюс. Обычная вода многим кажется скучной, а яркие ингредиенты делают процесс питья приятным и даже веселым. И с точки зрения формирования привычек это действительно работает.

Что обычно добавляют в воду

Универсального рецепта не существует, именно персонализация сделала тренд вирусным. Самые популярные ингредиенты:

лимон

лайм

апельсин

ягоды

кокосовая вода

лёд

газированная вода

электролитные смеси

ароматические капли

клюквенный или ананасовый сок

коллаген

кофеиновые порошки

сиропы без сахара

Кто-то делает минималистичный вариант с газировкой и лаймом, а кто-то создает настоящий многослойный коктейль.

«Живая вода» часть ежедневной рутины

Речь идет не только о вкусе, для многих это маленький ритуал заботы о себе. Наполнить любимую бутылку льдом, выбрать вкус дня, красиво нарезать фрукты — именно эта эстетика и помогает превратить питье воды в привычку. Особенно популярны электролитные версии после тренировок, жары, бессонной ночи, долгого дня или перелетов. Именно в такие моменты организм особенно нуждается в восстановлении водного баланса.

Реклама

Не вся «заряженная вода» одинаково полезна

Несмотря на хорошую репутацию, такая вода не становится автоматически полезным напитком только потому, что в основе есть вода. Важно понимать состав, ведь некоторые порошки содержат много сахара, избыток натрия, большое количество кофеина и смесь нескольких стимуляторов одновременно.

А популярные порошки из листовой зелени или коллаген не могут заменить полноценное питание. Специалисты советуют ориентироваться на баланс, а именно, вода, немного фруктов и умеренное количество электролитов — этого вполне достаточно для ежедневного использования.

Тренд на «живую воду» объединил сразу три вещи, которые обожают соцсети: красивую картинку, заботу о здоровье и возможность персонализации. Но за всей TikTok эстетикой стоит довольно простая идея — пить больше воды. И если цветной напиток со льдом и ягодами помогает это делать регулярно, возможно, тренд действительно стоит внимания.

«Заряженная вода» — это не магический эликсир здоровья и не замена здоровому образу жизни. Однако это простой способ сделать питье более интересным, вкусным и регулярным. Главное правило, о котором напоминают диетологи — вода должна оставаться водой, а не превращаться в десерт в стакане.

Реклама

Новости партнеров