"Живая вода" — почему TikTok предлагает пить цветные напитки и действительно ли это полезно
Яркие стаканы со льдом, ягодами, порошками электролитов и газировкой буквально захватили TikTok и Instagram. Новый тренд под названием «заряженная вода» обещает научить нас наконец пить достаточно воды, однако действительно ли это работает, давайте разберемся.
Вода уже давно не просто вода, соцсети превратили обычную гидратацию в целый ритуал: огромные тумблеры, цветные слои напитков, замороженные ягоды, электролиты, кокосовая вода и сиропы без сахара.
Именно так выглядит «заряженная вода» или, как ее еще называют «живая вода» — тренд, который за последний год стал одним из самых популярных в культуре здорового образа жизни. Его главная идея очень проста: если обычная вода кажется скучной, сделайте ее такой, чтобы хотелось пить больше. И, кажется, это работает, об этом рассказало издание Woman`s World.
Что такое «заряженная вода»
Это вода с дополнительными ингредиентами для вкуса, энергии или лучшей гидратации. В нее могут добавлять электролитные порошки, фрукты, кокосовую воду, газировку, ароматизаторы, коллаген, кофеиновые смеси, немного сока или сиропы без сахара.
База остается неизменной — вода, однако благодаря добавлениям напиток превращается в нечто между коктейлем и красивой ежедневной привычкой.
Особенно популярными стали электролиты — минералы вроде натрия, калия и магния, которые помогают организму поддерживать баланс жидкости. Именно поэтому «заряженную воду» часто сравнивают со спортивными напитками.
Диетологи поддерживают этот тренд
Главная причина популярности «живой воды» — банальная обезвоженность.
Диетолог Фиорелла Ди Карло в комментарии The New York Post объяснила, что многие люди живут в состоянии легкой дегидратации и даже не замечают этого.
А недостаток воды может влиять на усталость, концентрацию, метаболизм, тягу к сладкому и общее самочувствие. Поэтому если красивая «заряженная вода» помогает человеку вместо третьей чашки кофе или сладкой газировки, выбрать ее — это уже плюс. Обычная вода многим кажется скучной, а яркие ингредиенты делают процесс питья приятным и даже веселым. И с точки зрения формирования привычек это действительно работает.
Что обычно добавляют в воду
Универсального рецепта не существует, именно персонализация сделала тренд вирусным. Самые популярные ингредиенты:
лимон
лайм
апельсин
ягоды
кокосовая вода
лёд
газированная вода
электролитные смеси
ароматические капли
клюквенный или ананасовый сок
коллаген
кофеиновые порошки
сиропы без сахара
Кто-то делает минималистичный вариант с газировкой и лаймом, а кто-то создает настоящий многослойный коктейль.
«Живая вода» часть ежедневной рутины
Речь идет не только о вкусе, для многих это маленький ритуал заботы о себе. Наполнить любимую бутылку льдом, выбрать вкус дня, красиво нарезать фрукты — именно эта эстетика и помогает превратить питье воды в привычку. Особенно популярны электролитные версии после тренировок, жары, бессонной ночи, долгого дня или перелетов. Именно в такие моменты организм особенно нуждается в восстановлении водного баланса.
Не вся «заряженная вода» одинаково полезна
Несмотря на хорошую репутацию, такая вода не становится автоматически полезным напитком только потому, что в основе есть вода. Важно понимать состав, ведь некоторые порошки содержат много сахара, избыток натрия, большое количество кофеина и смесь нескольких стимуляторов одновременно.
А популярные порошки из листовой зелени или коллаген не могут заменить полноценное питание. Специалисты советуют ориентироваться на баланс, а именно, вода, немного фруктов и умеренное количество электролитов — этого вполне достаточно для ежедневного использования.
Тренд на «живую воду» объединил сразу три вещи, которые обожают соцсети: красивую картинку, заботу о здоровье и возможность персонализации. Но за всей TikTok эстетикой стоит довольно простая идея — пить больше воды. И если цветной напиток со льдом и ягодами помогает это делать регулярно, возможно, тренд действительно стоит внимания.
«Заряженная вода» — это не магический эликсир здоровья и не замена здоровому образу жизни. Однако это простой способ сделать питье более интересным, вкусным и регулярным. Главное правило, о котором напоминают диетологи — вода должна оставаться водой, а не превращаться в десерт в стакане.