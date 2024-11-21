Жизнь без света: как наши глаза реагируют на отключение электроэнергии

Из-за атак на энергетические объекты в стране вновь введен режим аварийного отключения электричества. Если в летние месяцы украинцы подстраивали под график Укрэнерго только свои бытовые дела, то с наступлением осени и уменьшением светового дня придется привыкнуть жить по-новому – в условиях сумерек и плохой освещенности.

Об основных проблемах и категориях людей, наиболее страдающих от нехватки света во время блэкаутов, рассказывает врач-офтальмолог центра "Эксимер" в Одессе Лидия Платонова.

Как сумеречные реалии влияют на глаза

Многих интересует, ухудшается ли зрение, если что-то делать в сумерках. Все зависит от физических данных человека и вида труда.

Вы знаете, что на самом деле мы видим не глазами? Они являются лишь периферийным отделом зрительного анализатора, на который проектируется изображение. Далее от каждого глаза картинка посылается в мозг и уже там складывается в объемное изображение. Так, у людей, страдающих расстройствами бинокулярного зрения, без отключения света есть проблемы с ориентацией в пространстве и выполнением повседневных дел.

За визуальное восприятие окружающего нас отвечает сетчатка, состоящая из клеток-фоторецепторов. Вот его работа зависит от степени освещенности. Когда света много, зрачок сужается, а вот когда мало, запускается компенсаторный механизм – и он расширяется. Зачем? Чтобы поймать как можно больше лучей на сетчатку! Теперь понятно, почему в сумерках мы видим не четкое изображение, а только силуэты объектов?

Следовательно, плохое освещение не является для организма каким-то необычным явлением, просто зрительная система перестраивается работать по-другому. Например, люди без проблем рефракции, простыми словами – со 100-процентным зрением, спокойно читают или выполняют работу с мелкими предметами даже в сумерках.

Почему же многие украинцы жалуются на дискомфорт, головные боли и усталость глаз, когда сидят или работают дома без света?

Причины напряжения зрительного аппарата

Когда мы делаем какие-то дела, требующие близкой дистанции, у нас напрягается цилиарная мышца. Он расположен внутри глаза и отвечает за аккомодацию, то есть возможность видеть на разных расстояниях. Так заложено природой: если смотреть вдаль, он расслабляется, на короткое расстояние – наоборот.

Чтение, писание, шитье, просмотр видео со смартфона при плохой освещенности побуждает нас приближать лицо к изображению, чтобы лучше сфокусироваться на мельчайших деталях. Это и есть самая главная ошибка, которая вредит зрению. Чем короче расстояние, тем больше напрягается, а в дальнейшем и перенапрягается цилиарная мышца. Если работа выполняется в течение длительного времени, начинаются проблемы.

При постоянном нарушении норм гигиены зрения возникает астенопия и спазм аккомодации. Тогда вы чувствуете усталость в глазах, боль, даже в области вокруг, изображение становится расплывчатым, может двоиться. А еще появляется головная боль, неврологи называют ее болью напряжения. Кто-кто жалуется на резь и слезотечение.

Особенно реагируют дети и люди с недостатками сетчатки. У них может развиться ложная близорукость. Если вовремя обратиться к офтальмологу, соблюдать правильное расстояние при чтении, дозировать зрительную работу и пройти, например, компьютерное лечение, зрение восстановится.

Какие люди в зоне риска

Уже понятно из предварительной информации, что всем, у кого проблемы с сетчаткой, из-за нарушения слоя фоторецепторов в глазу, находиться без света будет гораздо сложнее. Так же и с недостатками роговицы, влияющими на рефракцию.

Следовательно, людям с заболеваниями, приведенными ниже, нужно обязательно обеспечить себя осветительными приборами, которые будут давать достаточно света. В частности, это:

возрастная макулярная дегенерация;

врожденная абиотрофия сетчатки;

близорукость;

дальнозоркость;

астигматизм;

косоглазие;

амблиопия;

пигментный ретинит;

синдром сухости глаза;

гемеролопия (куриная слепота).

Очень важно полноценное освещение для тех, кто страдает глаукомой! Нехватка света заставляет зрачок расширяться – и внутриглазное давление повышается. А при закрытоугольной глаукоме резкое изменение освещения вообще опасно.

Как помочь глазам

Соблюдайте несколько простых правил:

1. Следите, чтобы расстояние до книги при чтении или скроллинге смартфона не было менее 30-40 см, до ноутбука – 60 см.

2. Дозируйте зрительную нагрузку на близком расстоянии. Главное правило офтальмологов - 20/20/20, к сожалению, выполнить нереально (20 минут работать, 20 секунд отдыхать и смотреть на расстояние 6 метров), потому что в темноте вдаль не посмотришь. Но банально делать перерывы и в это время заниматься чем-то, что не заставляет рассматривать детали, можно.

3. Обеспечьте автономное освещение. Лучше использовать лед-лампы. Гирлянды, свечи или фонарик на лбу не дадут широкой зоне освещения, а это важно даже при просмотре ноутбука или смартфона.

4. Чтобы постепенно адаптировать зрение, когда свет резко включится, сначала закройте глаза. Эта рекомендация важна для больных глаукомой.

5. При возникновении любого дискомфорта в глазах, особенно людям с плохим зрением, следует обратиться к офтальмологу – он исследует причины и откорректирует ваше состояние.

Пусть темнота не повлияет на ваше здоровье и не погасит свет в ваших сердцах.

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