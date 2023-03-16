Жизнь с диабетом: какие физические упражнения рекомендуют врачи

Увеличение продолжительности жизни при сахарном диабете обеспечивает регулярное занятие спортом. Физические нагрузки помогают поддерживать правильную массу тела, положительно влияют на нормализацию липидного профиля, гликемического уровня, чувствительности тканей к инсулину, а также улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Спорт является отличным способом улучшить настроение, которое часто ухудшается при диабете. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как правильно заниматься спортом при диабете.

Физические нагрузки при диабете

Чтобы понять преимущества регулярных упражнений и правильно спланировать свои тренировки, стоит сначала понять механизмы, отвечающие за регулирование уровня глюкозы в крови.

Итак, наши мышцы, сокращаясь или растягиваясь при различных нагрузках, используют углеводы и жиры. В случае коротких упражнений, когда их продолжительность не более 15 минут, глюкоза высвобождается в кровь в результате распада гликогена, хранящегося в мышцах. Именно сжигание глюкозы обеспечивает энергию, необходимую для работы мышц. Когда мы прекращаем тренироваться, избыток глюкозы преобразуется обратно в запасную форму, то есть в гликоген. Однако если физическая нагрузка длится более 15 минут, глюкоза начинает поступать из печени. При длительных физических нагрузках более 30 минут организм начинает сжигание жиров (сначала накапливающихся в мышцах, затем в жировой ткани). Каждое прерывание или окончание длительной физической нагрузки требует от нашего организма пополнения израсходованных запасов гликогена в мышцах и печени, а также израсходованных жиров. Этот процесс возможен благодаря самосекретируемому инсулину у здоровых людей, а также у людей с диабетом 2 типа или вводимому в виде инъекций больным диабетом 1 типа.

При регулярных занятиях очень важно не допустить развитие гипогликемии, поэтому относительно длительных нагрузок нужно общаться с врачом, а также всегда иметь при себе глюкометр.

Почему спорт при диабете полезен

Фото: www.credits

Регулярная физическая активность в умеренном темпе приносит благотворное влияние на всех — как на здоровых людей, так и на больных сахарным диабетом. Конечно, воспринимать спорт как панацею не стоит, но адекватная физическая нагрузка — важный фактор в терапии и профилактики многих заболеваний, в том числе сахарного диабета. Доказано, что занятия физическими упражнениями хотя бы раз в неделю значительно снижают риск развития диабета 2 типа. А увеличение расхода энергии во время тренировки на 500 ккал (например, 40-минутный бег или 1,5-часовая прогулка) приводит к снижению вероятности развития инсулиннезависимого диабета на 6%.

Кроме того, спорт позволяет поддерживать нормальную массу тела или даже снизить ее, что имеет большое значение в предупреждении развития сахарного диабета, особенно второго типа.

Так, регулярные физические нагрузки снижают инсулинорезистентность тканей, а значит, клетки нашего организма становятся более восприимчивыми к инсулину. Это положительно влияет на снижение уровня глюкозы в крови и дает возможность уменьшать дозы сахароснижающих препаратов или количество единиц инсулина, вводимых при терапии сахарного диабета.

Влияние физических упражнений на организм человека, страдающего сахарным диабетом II типа:

значительное снижение риска опасно низкого уровня сахара в крови по сравнению с диабетом 1 типа;

улучшение кровообращения;

снижение массы тела, профилактика ожирения;

нормализация уровня глюкозы в крови;

повышение эффективности дыхательной системы.

Наиболее безопасными упражнениями для больных сахарным диабетом являются упражнения умеренной интенсивности, например, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба. При диабете исключаются любые силовые упражнения.

В каких случаях спорт и сахарный диабет несовместимы: противопоказания

Отложить спорт необходимо, когда уровень глюкозы в крови перед едой выше 7,77 ммоль/л и после еды – 12,2 ммоль/л с сопутствующей глюкозурией (то есть определением глюкозы в моче) более 30,0 г или с наличием ацетона. Кроме того, физическая активность не рекомендуется, если уровень сахара в крови менее 6 ммоль/л.

Прежде чем приступить к регулярным физическим нагрузкам, следует поправить свое здоровье с помощью правильно рекомендованной диеты и инсулинотерапии. Также значение имеет наличие сопутствующих заболеваний, при которых спорт может быть противопоказан.

С каких упражнений начать диабетику

Прежде чем записаться на первые занятия фитнесом или в тренажерный зал, реально оцените свои возможности и состояние. Упражнения для диабетиков, которые раньше не тренировались, будут отличаться по интенсивности от упражнений для более активных людей. Какие упражнения выбрать для "начинающих" диабетиков? Если ваша физическая активность ограничивалась занятиями физкультурой в школе, начните с прогулок, бега трусцой, скандинавской ходьбы, плавания в бассейне или велосипедных прогулок. Не забывайте, что интенсивность занятиями спорта увеличивается постепенно. Лучше всего делать ставку на умеренные непрерывные занятия продолжительностью 30-40 минут. Диабетикам не следует экспериментировать с экстремальными видами спорта и силовыми упражнениями, так как связанные с этим затраты энергии слишком велики, что, в свою очередь, может привести к быстрой гипогликемии.

Читайте также: