Зима и мифы о здоровье: что правда, а что выдумка

Вино якобы согревает, куриный суп лечит, а зеленая слизь из носа — сигнал к антибиотикам. На самом деле это мифы, которые могут больше навредить, чем помочь. Издание The Clemmons Courier развенчало самые распространенные зимние мифы, чтобы вы оставались здоровыми и в хорошем настроении даже в самые холодные дни.

Миф 1: вино или алкоголь согревают

Да, один бокал вина может создать ощущение тепла. Но на самом деле алкоголь снижает температуру вашего тела и повышает риск переохлаждения. Это происходит, потому что алкоголь влияет на процессы терморегуляции, вы не будете так сильно дрожать, а именно дрожь помогает телу вырабатывать тепло. Вывод: согреваться алкоголем опасно.

Миф 2: прививка от гриппа может вызвать грипп

Прививка от гриппа не может вызвать болезнь. Иногда после вакцинации можно почувствовать небольшой дискомфорт, как легкая боль в мышцах, немного температуры или усталости. Это нормальная реакция организма на стимуляцию иммунитета. Грипп на самом деле гораздо серьезнее, чем эти кратковременные симптомы, поэтому не откладывайте прививки.

Миф 3: холодная погода сама по себе делает нас больными

Возможно, вы слышали, что мокрые волосы или легкая одежда на улице вызывают простуду. На самом деле заболевания вызывают вирусы, а не холод. Однако холод может немного ослабить наши естественные защитные барьеры, например, вирусам легче размножаться в холодном носу. Поэтому тепло одеваться, закрывать шею и голову — всегда хорошая идея.

Миф 4: куриный бульон лечит простуду

Куриный суп, пожалуй, самое классическое «лекарство» от простуды. Горячие жидкости помогают уменьшить симптомы, они разжижают слизь, снимают дискомфорт в горле. Но не все супы одинаковы и полного лечебного эффекта ждать не стоит. Зато обязательно помогает оставаться увлажненным и поддерживать организм питательной пищей.

Миф 5: нельзя заниматься спортом во время простуды

Первое правило: слушайте свое тело. Легкие физические нагрузки могут быть безопасными при легких симптомах. Но если у вас астма, проблемы с сердцем или кровообращением, осторожность не помешает. В сомнениях лучше посоветоваться с врачом.

Миф 6: зеленая или желтая слизь из носа — сигнал к антибиотикам

Многие просят антибиотики, когда видят зеленый или желтый насморк. Цвет слизи не определяет, есть ли бактериальная инфекция. Это знак того, что организм борется с чем-то, но не обязательно с бактерией. Каждый случай индивидуален, поэтому антибиотики не назначают автоматически.

Зима не страшна, если знать правду о своем организме. Слушайте врачей, утепляйтесь, оставайтесь увлажненными, получайте прививки и не поддавайтесь мифам о «быстрых лекарствах». Тогда праздники пройдут безопасно и с хорошим настроением.