Злой, потому что голодный: как еда влияет на наши эмоции и мозг

Мы все знакомы с этой ситуацией, когда ребенок не хочет уходить с площадки, вы пытаетесь успеть все, а тут вдруг плач и капризы. Причина часто проста — прошло время поесть и организм требует подкрепления, об этом рассказало издание RTÉ. Взрослые тоже не застрахованы от такого, ведь без еды растет раздражительность, падает концентрация, мы становимся менее терпеливыми к людям и ситуациям вокруг.

Почему мы становимся «злые, потому что голодные»

Физиология

Главный источник энергии для мозга и тела — глюкоза, которая поступает с пищей. Когда энергии становится мало:

мозг сигнализирует о дефиците через гипоталамус;

чувство голода связывается с инсулой — участком коры головного мозга, который отвечает за эмоции и вкусовые ощущения;

мы начинаем раздражаться, даже если физически голод еще не критичен.

Но что интересно, плохое настроение возникает не просто от низкого уровня сахара в крови, а когда мы сами осознаем, что голодны.

Роль «интероцепции»

Интероцепция — это способность чувствовать сигналы своего тела, включая уровень энергии. Люди, которые лучше распознают свои физиологические потребности, менее подвержены резким перепадам настроения из-за голода.

Проще говоря, если вы внимательно прислушиваетесь к своему телу, вам легче оставаться спокойными даже в моменты голода.

Как научиться контролю

Регулярный режим питания. Пропуск обеда или перекуса — одна из главных причин внезапной раздражительности. Планируйте время приема пищи и держите под рукой перекусы.

Слушайте свое тело. Попробуйте замечать первые сигналы голода, например, ощущение пустого желудка, легкая слабость, снижение концентрации. Чем раньше вы их замечаете, тем проще предотвратить эмоциональную реакцию.

Физическая активность. Регулярные упражнения помогают улучшить обмен веществ и тренируют тело быстрее реагировать на изменения уровня энергии. Это помогает стабилизировать настроение и уменьшает риск вспышек злости.

Дети и злость

Малыши особенно уязвимы:

их тело быстро расходует энергию;

сигналы голода они часто игнорируют из-за игры или отвлечения;

результат — внезапный каприз или слезы, как в примере с площадки.

Родителям важно следить за режимом приема пищи и предлагать перекусы до того, как голод станет критическим.

«Злой, потому что голодный» — это не просто шуточный термин, а реальный психологический и физиологический процесс. Умение чувствовать сигналы своего тела и планировать питание помогает:

избегать резких перепадов настроения;

лучше контролировать поведение;

сохранять энергию для продуктивного дня.

Главный совет таков, не ждите, пока голод превратится в эмоциональный шторм — предотвращайте его заранее.