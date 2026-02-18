ТСН в социальных сетях

Злой, потому что голодный: как еда влияет на наши эмоции и мозг

Возможно вы замечали, что когда пропускаете обед, вдруг становитесь раздражительными и нетерпеливыми, это явление даже получило собственное название — «злой, потому что голодный» и это не просто шутка, ученые говорят, что голод может влиять на наше настроение и поведение.

Станислава Бондаренко
Мы все знакомы с этой ситуацией, когда ребенок не хочет уходить с площадки, вы пытаетесь успеть все, а тут вдруг плач и капризы. Причина часто проста — прошло время поесть и организм требует подкрепления, об этом рассказало издание RTÉ. Взрослые тоже не застрахованы от такого, ведь без еды растет раздражительность, падает концентрация, мы становимся менее терпеливыми к людям и ситуациям вокруг.

Почему мы становимся «злые, потому что голодные»

Физиология

Главный источник энергии для мозга и тела — глюкоза, которая поступает с пищей. Когда энергии становится мало:

  • мозг сигнализирует о дефиците через гипоталамус;

  • чувство голода связывается с инсулой — участком коры головного мозга, который отвечает за эмоции и вкусовые ощущения;

  • мы начинаем раздражаться, даже если физически голод еще не критичен.

Но что интересно, плохое настроение возникает не просто от низкого уровня сахара в крови, а когда мы сами осознаем, что голодны.

Роль «интероцепции»

Интероцепция — это способность чувствовать сигналы своего тела, включая уровень энергии. Люди, которые лучше распознают свои физиологические потребности, менее подвержены резким перепадам настроения из-за голода.

Проще говоря, если вы внимательно прислушиваетесь к своему телу, вам легче оставаться спокойными даже в моменты голода.

Как научиться контролю

  • Регулярный режим питания. Пропуск обеда или перекуса — одна из главных причин внезапной раздражительности. Планируйте время приема пищи и держите под рукой перекусы.

  • Слушайте свое тело. Попробуйте замечать первые сигналы голода, например, ощущение пустого желудка, легкая слабость, снижение концентрации. Чем раньше вы их замечаете, тем проще предотвратить эмоциональную реакцию.

  • Физическая активность. Регулярные упражнения помогают улучшить обмен веществ и тренируют тело быстрее реагировать на изменения уровня энергии. Это помогает стабилизировать настроение и уменьшает риск вспышек злости.

Дети и злость

Малыши особенно уязвимы:

  • их тело быстро расходует энергию;

  • сигналы голода они часто игнорируют из-за игры или отвлечения;

  • результат — внезапный каприз или слезы, как в примере с площадки.

Родителям важно следить за режимом приема пищи и предлагать перекусы до того, как голод станет критическим.

«Злой, потому что голодный» — это не просто шуточный термин, а реальный психологический и физиологический процесс. Умение чувствовать сигналы своего тела и планировать питание помогает:

  • избегать резких перепадов настроения;

  • лучше контролировать поведение;

  • сохранять энергию для продуктивного дня.

Главный совет таков, не ждите, пока голод превратится в эмоциональный шторм — предотвращайте его заранее.

