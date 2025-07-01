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Зона риска: на каких частях тела быстрее откладывается жир при повышенном кортизоле
В последние годы украинцы все чаще сталкиваются с набором веса, который происходит не равномерно, а по определенному, уже заметному гормональному сценарию.
И хотя одни люди сохраняют стройные ноги или руки, зона живота, боков и даже лицо «сдает позиции» — визуально тело приобретает так называемую «яблочную» форму. Что же происходит? На этот вопрос ответила врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.
Кортизол — гормон, «скрывающий» талию
Кортизол — это гормон стресса, который выделяется надпочечниками в ответ на физическое или психологическое напряжение. И в небольших дозах он даже полезен: повышает выносливость, поддерживает сердечно-сосудистую систему, дает энергию. Но при длительном или хроническом стрессе уровень кортизола повышается постоянно и это запускает цепь неприятных изменений в теле.
Где накапливается жир при высоком кортизоле
Живот
Самая типичная зона — центр тела. Это так называемый висцеральный жир, который откладывается вокруг внутренних органов.
Фигура становится «яблочной», даже если руки и ноги остаются худыми.
Такой жир опасен, так как повышает риск метаболического синдрома, диабета II типа и сердечных заболеваний.
Лицо
Часто появляется характерное отечное или «лунообразное» лицо — округлое, с уменьшенным рельефом скул.
Внешний вид меняется: черты становятся более «тяжелыми», появляется пастозность (мягкий отек тканей).
Шея и верхняя часть спины
Могут образовываться жировые подушки в области воротниковой зоны, известная как «холка» или «вдовий горбик».
Это также результат чрезмерного кортизола в сочетании с сидячим образом жизни.
Как меняется фигура современных украинцев
К сожалению, за последние годы из-за войны, тревожности, нарушения режима сна и питания, возросла частота так называемого гормонального набора веса. В то же время фигура чаще приобретает черты метаболического ожирения:
Худые руки и ноги
Пухлое лицо
Объемная срединная часть тела (живот, бока, спина)
Ощущение «внутреннего давления» или вздутия
Это не просто изменение внешности — это сигнал нарушений внутреннего баланса.
Почему тело начинает «запасать» именно в центре
Кортизол влияет на распределение жировых отложений, стимулирует именно висцеральное ожирение. Причины:
Повышение аппетита, особенно на сладкое и жирное
Нарушение инсулиновой чувствительности
Снижение активности гормонов лептина и грелина — которые отвечают за чувство сытости
Снижение общего мышечного тонуса
Кортизол — это не враг, а сигнальная лампочка. Если ваше тело начинает меняться «не там», где вы этого ожидали — время прислушаться к себе. Ваш вес — не только о калориях. Он об эмоциях, стиле жизни, ритме сна, стрессе и, конечно же, о гормональном балансе.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ