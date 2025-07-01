Зона риска: на каких частях тела быстрее откладывается жир при повышенном кортизоле

На каких частях тела быстрее откладывается жир при повышенном кортизоле / © Credits

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И хотя одни люди сохраняют стройные ноги или руки, зона живота, боков и даже лицо «сдает позиции» — визуально тело приобретает так называемую «яблочную» форму. Что же происходит? На этот вопрос ответила врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Кортизол — гормон, «скрывающий» талию

Кортизол — это гормон стресса, который выделяется надпочечниками в ответ на физическое или психологическое напряжение. И в небольших дозах он даже полезен: повышает выносливость, поддерживает сердечно-сосудистую систему, дает энергию. Но при длительном или хроническом стрессе уровень кортизола повышается постоянно и это запускает цепь неприятных изменений в теле.

Где накапливается жир при высоком кортизоле

Живот

Самая типичная зона — центр тела. Это так называемый висцеральный жир, который откладывается вокруг внутренних органов.

Фигура становится «яблочной», даже если руки и ноги остаются худыми.

Такой жир опасен, так как повышает риск метаболического синдрома, диабета II типа и сердечных заболеваний.

Лицо

Часто появляется характерное отечное или «лунообразное» лицо — округлое, с уменьшенным рельефом скул.

Внешний вид меняется: черты становятся более «тяжелыми», появляется пастозность (мягкий отек тканей).

Шея и верхняя часть спины

Могут образовываться жировые подушки в области воротниковой зоны, известная как «холка» или «вдовий горбик».

Это также результат чрезмерного кортизола в сочетании с сидячим образом жизни.

Как меняется фигура современных украинцев

К сожалению, за последние годы из-за войны, тревожности, нарушения режима сна и питания, возросла частота так называемого гормонального набора веса. В то же время фигура чаще приобретает черты метаболического ожирения:

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Худые руки и ноги

Пухлое лицо

Объемная срединная часть тела (живот, бока, спина)

Ощущение «внутреннего давления» или вздутия

Это не просто изменение внешности — это сигнал нарушений внутреннего баланса.

Почему тело начинает «запасать» именно в центре

Кортизол влияет на распределение жировых отложений, стимулирует именно висцеральное ожирение. Причины:

Повышение аппетита, особенно на сладкое и жирное

Нарушение инсулиновой чувствительности

Снижение активности гормонов лептина и грелина — которые отвечают за чувство сытости

Снижение общего мышечного тонуса

Кортизол — это не враг, а сигнальная лампочка. Если ваше тело начинает меняться «не там», где вы этого ожидали — время прислушаться к себе. Ваш вес — не только о калориях. Он об эмоциях, стиле жизни, ритме сна, стрессе и, конечно же, о гормональном балансе.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ

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