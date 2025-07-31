Зуб мудрости: как облегчить боль в период прорезывания / © Credits

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Однако есть хорошая новость, облегчить состояние можно как домашними методами, так и с помощью современной медицины. В своей статье издание Medical News Today собрало действенные способы облегчить боль, понять, нужно ли удаление зуба и узнать, как правильно заботиться о себе в этот период.

Зубы мудрости — это третьи моляры, которые чаще всего прорезываются в возрасте от 17 до 25 лет. В норме каждый человек имеет 4 таких зуба, по одному в каждом углу челюсти. Проблема в том, что у многих не хватает места в ротовой полости, чтобы эти зубы правильно прорезались.

В результате они:

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растут под углом;

частично выходят из десны;

создают давление на соседние зубы;

провоцируют воспаление и боль.

Симптомы

Пульсирующая или щемящая боль в задней части челюсти

Отек, покраснение или кровоточивость десен

Сложности при открывании рта или во время жевания

Неприятный запах изо рта

Ощущение «давления» или боли в челюсти

Если боль длится несколько дней, усиливается или сопровождается температурой, это повод немедленно обратиться к стоматологу.

Домашние средства против боли

Иногда боль проходит самостоятельно, но в большинстве случаев требуется симптоматическое лечение. Вот пять проверенных методов, которые могут облегчить состояние:

Холодный компресс. Прикладывание льда к щеке уменьшает отек и действует как естественное обезболивающее. Заверните лед в полотенце и прикладывайте на 15 мин с перерывами.

Полоскание соляным раствором . Соль обладает антисептическими свойствами. Растворите 1 ч. л соли в стакане теплой кипяченой воды и полощите рот 2-3 раза в день.

Гвоздика или гвоздичное масло. Гвоздика — природный анальгетик. Можно приложить целую гвоздику к десне или ватный шарик смоченный маслом.

Лук. обладает противовоспалительными свойствами, просто пожуйте сырой кусочек лука на стороне, где болит, чтобы сок подействовал на десны.

Чайный пакетик. Особенно эффективен зеленый чай, ведь его танины борются с бактериями и уменьшают отек. Охлажденный пакетик прикладывают к больному месту во рту на 10-15 мин.

Медицинские средства

Если домашние методы не помогают, можно воспользоваться аптечными средствами:

Обезболивающие гели на основе бензокаина, они наносятся непосредственно на десну.

Ибупрофен или другие НПВП, они снимают воспаление и боль.

Полоскания антисептиками, рекомендованными стоматологом.

Внимание: перед использованием каждого из этих препаратов, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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Удаление

Неправильно расположенные зубы мудрости чаще всего приходится удалять. Это небольшая хирургическая процедура, которая длится от 15 до 40 мин. Ее проводят под местной анестезией.

После удаления возможны:

Отек щеки (до 2 недель)

Боль (контролируется обезболивающими)

Временное ограничение в питании (мягкая пища, избегайте употребления горячего)

Как предотвратить осложнения

Профилактика — ключ к комфортному прорезыванию зубов мудрости:

Чистите зубы дважды в день и тщательно очищайте участок зубов мудрости

Не забывайте про флосс (нить), даже если это сложно

Полощите рот после еды после еды

Избегайте употребления сладкого, ведь оно способствует развитию кариеса

Регулярно посещайте стоматолога, даже без явных жалоб

Самые распространенные вопросы

Сколько длится боль? От нескольких дней до момента, когда зуб полностью прорежется или пока его не удалят. Если боль хроническая, лучше не медлить с визитом к стоматологу.

Может ли это быть чрезвычайной ситуацией? Да. Если боль очень сильная, появляется гной, температура или трудности с глотанием, не медлите с помощью.

Что именно вызывает боль? Чаще всего — давление в челюсти, нарушение прорезывания, воспаление десен или инфекции в области зуба.

Зубы мудрости могут добавить неудобств, но если вовремя обратить внимание на симптомы и правильно действовать, боль можно уменьшить или избежать осложнений. Заботьтесь о себе, следите за гигиеной ротовой полости, не занимайтесь самолечением и консультируйтесь со стоматологом.

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