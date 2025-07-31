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ТСН в социальных сетях

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Зуб мудрости: как облегчить боль в период прорезывания

Когда начинают лезть зубы мудрости, они часто приносят неприятные сюрпризы. Боль, отек, сложности при жевании. Эти симптомы могут длиться днями или даже неделями, портить настроение и мешать наслаждаться жизнью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Зуб мудрости: как облегчить боль в период прорезывания

Зуб мудрости: как облегчить боль в период прорезывания / © Credits

Однако есть хорошая новость, облегчить состояние можно как домашними методами, так и с помощью современной медицины. В своей статье издание Medical News Today собрало действенные способы облегчить боль, понять, нужно ли удаление зуба и узнать, как правильно заботиться о себе в этот период.

Зубы мудрости — это третьи моляры, которые чаще всего прорезываются в возрасте от 17 до 25 лет. В норме каждый человек имеет 4 таких зуба, по одному в каждом углу челюсти. Проблема в том, что у многих не хватает места в ротовой полости, чтобы эти зубы правильно прорезались.

В результате они:

  • растут под углом;

  • частично выходят из десны;

  • создают давление на соседние зубы;

  • провоцируют воспаление и боль.

Симптомы

  • Пульсирующая или щемящая боль в задней части челюсти

  • Отек, покраснение или кровоточивость десен

  • Сложности при открывании рта или во время жевания

  • Неприятный запах изо рта

  • Ощущение «давления» или боли в челюсти

Если боль длится несколько дней, усиливается или сопровождается температурой, это повод немедленно обратиться к стоматологу.

Домашние средства против боли

Иногда боль проходит самостоятельно, но в большинстве случаев требуется симптоматическое лечение. Вот пять проверенных методов, которые могут облегчить состояние:

  • Холодный компресс. Прикладывание льда к щеке уменьшает отек и действует как естественное обезболивающее. Заверните лед в полотенце и прикладывайте на 15 мин с перерывами.

  • Полоскание соляным раствором. Соль обладает антисептическими свойствами. Растворите 1 ч. л соли в стакане теплой кипяченой воды и полощите рот 2-3 раза в день.

  • Гвоздика или гвоздичное масло. Гвоздика — природный анальгетик. Можно приложить целую гвоздику к десне или ватный шарик смоченный маслом.

  • Лук. обладает противовоспалительными свойствами, просто пожуйте сырой кусочек лука на стороне, где болит, чтобы сок подействовал на десны.

  • Чайный пакетик. Особенно эффективен зеленый чай, ведь его танины борются с бактериями и уменьшают отек. Охлажденный пакетик прикладывают к больному месту во рту на 10-15 мин.

Медицинские средства

Если домашние методы не помогают, можно воспользоваться аптечными средствами:

  • Обезболивающие гели на основе бензокаина, они наносятся непосредственно на десну.

  • Ибупрофен или другие НПВП, они снимают воспаление и боль.

  • Полоскания антисептиками, рекомендованными стоматологом.

Внимание: перед использованием каждого из этих препаратов, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Удаление

Неправильно расположенные зубы мудрости чаще всего приходится удалять. Это небольшая хирургическая процедура, которая длится от 15 до 40 мин. Ее проводят под местной анестезией.

После удаления возможны:

  • Отек щеки (до 2 недель)

  • Боль (контролируется обезболивающими)

  • Временное ограничение в питании (мягкая пища, избегайте употребления горячего)

Как предотвратить осложнения

Профилактика — ключ к комфортному прорезыванию зубов мудрости:

  • Чистите зубы дважды в день и тщательно очищайте участок зубов мудрости

  • Не забывайте про флосс (нить), даже если это сложно

  • Полощите рот после еды после еды

  • Избегайте употребления сладкого, ведь оно способствует развитию кариеса

  • Регулярно посещайте стоматолога, даже без явных жалоб

Самые распространенные вопросы

  • Сколько длится боль? От нескольких дней до момента, когда зуб полностью прорежется или пока его не удалят. Если боль хроническая, лучше не медлить с визитом к стоматологу.

  • Может ли это быть чрезвычайной ситуацией? Да. Если боль очень сильная, появляется гной, температура или трудности с глотанием, не медлите с помощью.

  • Что именно вызывает боль? Чаще всего — давление в челюсти, нарушение прорезывания, воспаление десен или инфекции в области зуба.

Зубы мудрости могут добавить неудобств, но если вовремя обратить внимание на симптомы и правильно действовать, боль можно уменьшить или избежать осложнений. Заботьтесь о себе, следите за гигиеной ротовой полости, не занимайтесь самолечением и консультируйтесь со стоматологом.

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