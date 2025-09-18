Зуд кожи: почему это происходит и как облегчить симптомы

Зуд / © Credits

Реклама

Издание Cleveland Clinic рассказало , что хотя почти каждый человек сталкивается с этим состоянием на протяжении жизни, далеко не все знают, как правильно реагировать на него и когда обращаться к специалисту.

Зуд — это ощущение, которое заставляет человека неконтролируемо хотеть почесать кожу. Иногда он локализуется на одном участке, а порой распространяется на все тело. Самые частые причины:

сухая кожа (особенно зимой или из-за чрезмерного использования агрессивных средств для ухода),

аллергия или контакт с раздражителем (ткани, косметика, моющие средства),

реакция на лекарства,

беременность или гормональные изменения,

хронические заболевания, например, диабет, болезни печени, почечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, экзема или псориаз.

У людей старшего возраста зуд часто связан с возрастными изменениями кожи, так называемый сенильный зуд.

Реклама

Симптомы на которые надо обратить внимание

Зуд может сопровождаться дополнительными признаками:

сухостью и трещинами,

покраснение или сыпь,

пятнами или изменением цвета кожи,

появлением пузырьков или гнойников,

болью или ощущением жжения.

Если кожа расчесывается до крови или образуются незаживающие участки, это повышает риск инфекции.

Облегчение зуда дома

Используйте увлажняющие кремы или лосьоны без ароматизаторов — лучше всего после душа, когда кожа еще влажная.

Выбирайте хлопковую одежду вместо синтетики или шерсти.

Принимайте теплый (не горячий!) душ и избегайте агрессивного мыла.

Приложите холодный компресс на зудящий участок.

Используйте антигистаминные средства или кремы с алоэ, ментолом или гидрокортизоном по рекомендации врача.

Пейте достаточно воды и поддерживайте оптимальную влажность в помещении.

Медицинские методы лечения

Если зуд не проходит более двух недель, стоит обязательно обратиться к дерматологу. Врач может назначить:

антигистаминные препараты,

местные или пероральные кортикостероиды,

иммуносупрессанты,

фототерапию или даже психотерапевтическую поддержку, если причиной является стресс или психогенные факторы.

Когда обращаться к врачу

зуд сопровождается лихорадкой, ночной потливостью, резкой потерей веса;

появились гнойники, мокнущие участки или сильное воспаление;

зуд мешает спать и полноценно жить;

симптомы длятся более шести недель.

Зуд кожи — это не только неприятное ощущение, но и сигнал от организма. Он может быть вызван простыми раздражителями, но также часто указывает на внутренние проблемы. Главное правило — не игнорировать симптом и не злоупотреблять расчесыванием. Своевременная консультация врача поможет найти истинную причину и быстро вернуть комфорт.