Зуд кожи: почему это происходит и как облегчить симптомы

Зуд кожи — это не просто временный дискомфорт, а симптом, который может сигнализировать как о сухости кожи или аллергии, так и о более серьезных проблемах со здоровьем.

Издание Cleveland Clinic рассказало, что хотя почти каждый человек сталкивается с этим состоянием на протяжении жизни, далеко не все знают, как правильно реагировать на него и когда обращаться к специалисту.

Зуд — это ощущение, которое заставляет человека неконтролируемо хотеть почесать кожу. Иногда он локализуется на одном участке, а порой распространяется на все тело. Самые частые причины:

  • сухая кожа (особенно зимой или из-за чрезмерного использования агрессивных средств для ухода),

  • аллергия или контакт с раздражителем (ткани, косметика, моющие средства),

  • реакция на лекарства,

  • беременность или гормональные изменения,

  • хронические заболевания, например, диабет, болезни печени, почечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, экзема или псориаз.

У людей старшего возраста зуд часто связан с возрастными изменениями кожи, так называемый сенильный зуд.

Симптомы на которые надо обратить внимание

Зуд может сопровождаться дополнительными признаками:

  • сухостью и трещинами,

  • покраснение или сыпь,

  • пятнами или изменением цвета кожи,

  • появлением пузырьков или гнойников,

  • болью или ощущением жжения.

Если кожа расчесывается до крови или образуются незаживающие участки, это повышает риск инфекции.

Облегчение зуда дома

  • Используйте увлажняющие кремы или лосьоны без ароматизаторов — лучше всего после душа, когда кожа еще влажная.

  • Выбирайте хлопковую одежду вместо синтетики или шерсти.

  • Принимайте теплый (не горячий!) душ и избегайте агрессивного мыла.

  • Приложите холодный компресс на зудящий участок.

  • Используйте антигистаминные средства или кремы с алоэ, ментолом или гидрокортизоном по рекомендации врача.

  • Пейте достаточно воды и поддерживайте оптимальную влажность в помещении.

Медицинские методы лечения

Если зуд не проходит более двух недель, стоит обязательно обратиться к дерматологу. Врач может назначить:

  • антигистаминные препараты,

  • местные или пероральные кортикостероиды,

  • иммуносупрессанты,

  • фототерапию или даже психотерапевтическую поддержку, если причиной является стресс или психогенные факторы.

Когда обращаться к врачу

  • зуд сопровождается лихорадкой, ночной потливостью, резкой потерей веса;

  • появились гнойники, мокнущие участки или сильное воспаление;

  • зуд мешает спать и полноценно жить;

  • симптомы длятся более шести недель.

Зуд кожи — это не только неприятное ощущение, но и сигнал от организма. Он может быть вызван простыми раздражителями, но также часто указывает на внутренние проблемы. Главное правило — не игнорировать симптом и не злоупотреблять расчесыванием. Своевременная консультация врача поможет найти истинную причину и быстро вернуть комфорт.

