10 мифов о женской половой системе

Существует много мифов о женской половой системе, в которые свято верят многие женщины. Они могут отрицательно влиять на жизнь, комфорт и здоровье прекрасной половины человечества. Чтобы не быть в этой теме дезинформированным, мы обратились к врачу, который опроверг самые распространенные ложные суждения.

Развеяла мифы о женской половой системе гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ клиники CALM Юлия Мудра.

1. Вагина и вульва – одно и тоже

Вульва находится на поверхности и представляет собой наружные половые органы. Это и низ лобка, и большие и малые половые губы, клитор вместе с капюшоном клитора, отверстие мочеиспускательного канала и пресечение влагалища или вход во влагалище.

А вагина (влагалище) – это уже трубчатый эластичный орган, находящийся внутри и заканчивающийся шейкой матки. Поэтому вульва и вагина это разное.

2. Выделение из влагалища – тревожный знак

Выделение – это нормальное явление для женского организма, потому что в цервикальном канале есть железы, которые продуцируют слизь и само слизистое влагалище также продуцирует определенный секрет. Он состоит из отмерших клеток, из продуктов жизнедеятельности, молочно-кислых бактерий и других бактерий, составляющих микробиоциноз самого влагалища. К выделениям также относится и секрет самого слизистого влагалища. Все это и формирует влагалищные выделения, но их интенсивность, количество и характер, консистенция зависят от фазы менструального цикла.

3. Вагина растягивается от частого секса

Вагина – это трубчатый орган с большим количеством складок. Это так называемые мышечные волокна. Во время возбуждения и самого полового акта мышцы расслабляются и влагалище становится очень эластичным. Поэтому теоретически она кажется более длинной, хотя на самом деле она подстраивается за счет эластичности.

4. Во время менструации невозможно забеременеть

Во время менструации забеременеть можно. Конечно шансы не так велики, как все привыкли думать, но они есть. Дело в том, что овуляция может происходить в любой день цикла, например, на 7 или 8 день, а сперматозоиды живут в половых путях женщины до 5 дней. И если, например, половой акт произошел во время менструации, а овуляция в этом цикле ранняя, то вероятность наступления беременности достаточно высока.

5. Девичья плева – признак целомудрия

Девичья плева – это складка слизистой влагалища и каждая эта складка уникальна. Бывает разная по форме. Например, кольцевидная, валиковидная, в форме полумесяца или перегородчатая, поэтому после полового акта она может остаться, не разорваться до конца или растянуться. С регулярной половой жизнью она, конечно, разорвется полностью. Также речь может идти об оральных ласках, анальном половом акте, петинге — девичья плева осталась цела, но разновидности интима были.

6. Климакс наступает после 50 лет

Климакс или менопауза – это физиологическое состояние. Можем говорить о нем, если у женщины не было менструации 12 месяцев и больше. У каждой женщины наступает индивидуально, это зависит от того, какое количество фолликулов с яйцеклетками было заложено в нее еще внутриутробно, то есть чем меньше, тем раньше наступит менопауза. Также есть прямая связь с периодом наступления менопаузы у мамы – как у мамы, так и у дочери, но не всегда. И конечно же имеет место употребление химиопрепаратов, получение доз облучения, то есть всего, что убивает яйцеклетки раньше времени. Потому менопауза не у всех наступает после 50.

7. ПМС превращает всех женщин в фурий

Перед менструацией происходит изменение соотношения гормонов, и когда имеет место нарушение этого соотношения, а именно прогестерона и эстрогенов, симптомы ПМС более выражены. Но интересный факт: есть такая точка зрения, что гормоны – это лишь провокаторы такого состояния, а основная причина ярких проявлений предменструального синдрома – это комплекс генов, которые неадекватно реагируют на изменения гормонального фона. Поэтому нет, ПМС не превращает всех женщин фурий.

Юлия Мудра

8. Влагалище нужно мыть

Вагина – это орган, обладающий способностью к самоочищению. Она не нуждается в дополнительных гигиенических процедурах, туда не надо ничего вливать, протирать. Следует не нарушать микрофлору влагалища, достаточно делать гигиену только наружных половых органов.

9. Здоровое влагалище не пахнет

Запах должен быть. Он зависит от уровня PH, а уж от него зависит, какая микрофлора во влагалище. От биоциноза зависит запах, то есть, если это здоровые молочно-кислые бактерии – запах кисловатый, он в норме должен быть. Также имеют значение потовые железы, культура интимной гигиены, даже белье, которое носит женщина. И все вместе формирует более или менее интенсивный запах в интимном участке. Если влагалище здоровое – оно пахнет.

10. Для здоровья нужно жить половой жизнью

На самом деле нет. Давно доказан факт, что появление женских заболеваний не зависит от того, настолько часто у женщины интимные отношения и даже были ли они вообще. Здесь вопрос может быть только об эмоциональной составляющей, насколько хорошо вы чувствуете себя морально, влияет ли это на ваше настроение, работоспособность и активность.

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