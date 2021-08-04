9 научно доказанных фактов о яйцеклетках, которые вы не знали

9 научно доказанных фактов о яйцеклетках, которые вы не знали

Яйцеклетки – это женские половые клетки, которые созревают в яичниках, с процесса их оплодотворения начинается путь к беременности.

О том, сколько яйцеклеток тратит женщина на протяжении жизни, почему их количество ограниченно и как яйцеклетка выбирает сперматозоид, рассказал врач-репродуктолог клиники ISIDA Бабенко Катерина Петровна.

Овариальный резерв формируется внутриутробно

У каждой девочки, начиная с 4 недели внутриутробного развития, начинается закладка половых желез, а до 22 недели формируется овариальный резерв. Овариальный резерв – это определенное, индивидуальное количество не созревших яйцеклеток, потенциально готовых к росту, развитию и оплодотворению. Находятся яйцеклетки в фолликулах яичников, которые представляют собой пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью.

Во время овуляции стенки фолликулов разрываются, и созревшая яйцеклетка по маточным трубам движется в полость малого таза, где ждет встречи с мужскими половыми клетками – сперматозоидами.

До начала менструации овариальный резерв составляет примерно 300-400 тыс. несозревших яйцеклеток.

Яйцеклетка – самая большая клетка в человеческом организме

Яйцеклетка в четыре раза больше, чем клетка кожи, и в 600 раз больше, чем сперматозоид. Это связано с тем, что яйцеклетка содержит запас питательных веществ, необходимых для развития эмбриона после оплодотворения.

Количество яйцеклеток ограничено

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Каждый месяц во время менструального цикла яичники истрачивают десятки не созревших яйцеклеток и одну созревшую яйцеклетку – доминантный фолликул. Овуляция отсутствует во время беременности, кормления грудью, приема комбинированных оральных контрацептивов. Но цикличный процесс "умирания" антральных фолликулов не прекращается, поэтому "заморозить" или сохранить резерв яйцеклеток в организме женщины невозможно. После 27 лет овариальный резерв начинает постепенно снижаться. После 36 лет – резко. Поэтому оптимальным периодом для беременности является временной промежуток с 20 до 35 лет. Если вы не забеременели до 35 лет, это не значит, что все потеряно. Просто после 35 лет вероятность забеременеть снижается, и на это может пойти больше времени.

Восполнить овариальный резерв или увеличить, чтобы продлить репродуктивный возраст, невозможно. Когда яйцеклетки заканчиваются, овуляция прекращается и яичники "выключаются".

Яйцеклетка созревает почти 200 дней

Фолликул, в котором растет яйцеклетка, проходит 3 стадии развития:

гормононезависимую – около 120 дней;

развитие до антрального фолликула – 60-65 дней. Антральный фолликул можно увидеть во время ультразвуковой диагностики;

конечную – до 14 дней.

Конечная стадия развития происходит под действием стимулирующих гормонов собственных – в природном цикле. Искусственных – при стимуляции в программе ЭКО.

С возрастом качество яйцеклеток снижается

На качество яйцеклеток влияет генетика, возраст, а также образ жизни и состояние здоровья женщины. Качество половых клеток снижает:

эндокринные болезни;

заболевания или хирургическое лечение органов репродуктивной системы – эндометриоз, воспалительные заболевания;

курение;

злоупотребление алкоголем;

несбалансированное питание;

высокий уровень стресса;

нарушение режима отдыха и бодрствования;

плохая экология;

лишний вес;

малоподвижный образ жизни.

Что такое качество? Это генетический статус яйцеклетки, который естественно "унаследует" эмбрион, в случае если произойдет оплодотворение. Если качество яйцеклеток невысокое, то есть она имеет генетические поломки, беременность либо не наступает, либо прекращает развиваться на ранних сроках.

Восстановить или улучшить качество яйцеклеток невозможно никаким образом.

Яйцеклетка живет до 24 часов

После выхода из фолликула, яйцеклетка ждет встречи со сперматозоидами на протяжении до 12-24 часов. Если оплодотворение не происходит, клетка погибает, и начинается менструация.

Яйцеклетка может созревать не каждый месяц и не в середине цикла

В норме женщина тратит одну, редко – две созревшие яйцеклетке в одном овуляторном цикле. Овуляция происходит примерно в середине менструального цикла. Для того, чтобы поймать овуляцию, чаще всего женщины пользуются календарным методом. Если ваш менструальный цикл длится 24 дня, в идеале овуляция придется на 12 день цикла. Например, текущая менструация закончилась 20 июня. Следующая ожидается 14 июля. Значит предполагаемая дата овуляции – 2 июля. Но иногда, например, из-за сильного стресса, яйцеклетка не созревает (ановуляция). Допускается три ановуляторных цикла на год. Также овуляция может происходить до предполагаемой даты овуляции или после.

Узнать точный день овуляции можно, воспользовавшись тестом для определения овуляции, или сделав УЗД.

Яйцеклетка не отвечает за пол ребенка

У яйцеклетки есть только Х хромосома, или "женская" хромосома. А в сперматозоидах может быть Х или У, то есть и "женская", и "мужская" хромосома. Поэтому только от сперматозоида, который оплодотворит яйцеклетку, зависит пол будущего ребенка. На этот процесс не влияет день цикла, расположение звезд на небе, настроение мамы, цвет постельного белья ни любые другие факторы.

Яйцеклетка выбирает сперматозоид

Ошибочно считается, что в процессе зачатия ребенка главная роль отводится сперматозоидам. На самом деле именно яйцеклетка выбирает сперматозоид высокого качества с ненарушенной ДНК, игнорируя все остальные. А это около 2 млн сперматозоидов, которые нужны для того, чтобы растворить две оболочки яйцеклетки – блестящую и зернистую.

В день овуляции организм женщины выделяет специальные химические вещества, которые повышают двигательную активность сперматозоидов. Слизь в вагинальном канале разжижается, чтобы мужским половым клеткам было легче двигаться по направлению к яйцеклетке. А внутренний слой матки, эндометрий, начинает финальный этап приготовления к прикреплению эмбриона.

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