9 тревожных симптомов при беременности: когда нужно срочно бежать к врачу

Боль в спине, тошнота, отечность ног – типичное недомогание во время беременности. Но некоторые симптомы требуют немедленной медицинской помощи.

Боль в спине, тошнота, запоры, отек ног – типичные спутники беременности, которые, как правило, не дают повода для беспокойства. Особенно в первом триместре будущая мама испытывает множество недугов, связанных с действием эстрогена, прогестерона и хорионического гонадотропина (гормона, вырабатываемого тканями эмбриона). Однако среди всех этих симптомов чрезвычайно важно различать истинные проблемы, которые могут угрожать женщине или ребенку. Давайте разберем девять наиболее опасных недугов, при появлении которых следует незамедлительно бежать к врачу.

Кровянистые выделения из влагалища

Незначительное и безболезненное кровотечение из влагалища, как в начале, так и на поздних сроках беременности – довольно частое явление и не должно вызывать беспокойства. Обычно подобные выделения можно заметить в период, когда у женщины наступала менструация. Но в некоторых случаях кровянистые выделения являются патологией и требуют медицинского вмешательства:

кровотечение сопровождается болями внизу живота. В первой половине беременности подобное может быть признаком надвигающегося выкидыша, а кровотечение во втором триместре – симптомом проблем с плацентой;

отсутствие болей, но наличие ярко-красной крови – зачастую признак предлежания плаценты;

кровотечение часто начинается умеренно и может усиливаться по мере увеличения площади отделения плаценты.

На очень ранних сроках беременности кровянистые выделения могут указывать на успешное зачатие – имплантацию эмбриона. Но стоит обратить внимание, что подобное имплантационное кровотечение длиться всего несколько дней и зачастую в виде необильных, мажущих выделений.

Боль в животе

Если боль слабая и быстро проходит, не нужно сразу бежать к врачу, зачастую подобное связано с расширением матки, а также с растягиванием мышц. Однако будьте бдительны и внимательно следите за своим состоянием, чтобы не пропустить по-настоящему тревожные сигналы. Немедленно реагируйте, когда чувствуете:

хроническую боль в животе с чувством уплотнения (стягивания) матки;

резкую боль с одной или обеих сторон матки;

схваткообразную боль внизу живота, сопровождающуюся спазмами в плечах и прямой кишке (особенно при дефекации);

боль в верхней части живота возле печени, что может указывать на такое осложнение беременности как гестоз;

тошнота, рвота.

Тошнота и рвота могут быть естественными признаками беременности на ранних сроках. Но, если они сопровождаются слабостью, головокружением, болями в животе, следует как можно скорее записаться на прием к гинекологу.

Такой симптом не всегда являются следствием гормональных изменений, причиной может быть инфекция мочевыводящих путей. Как правило, дополнительно отмечается болезненное мочеиспускание и незначительное повышение температуры.

Повышенное артериальное давление

Риск осложнений от высокого артериального давления зависит от срока беременности, а также от того, насколько сильно оно подскочило. Если наблюдается не первый эпизод повышения давления, потребуется медикаментозная терапия с целью контроля данного явления. Стойкая артериальная гипертензия может привести к инсульту, сердечному приступу и развитию HELLP-синдрома. Что касается ребенка, то появляется огромный риск гипоксии, задержки роста, недоношенности и даже смерти в утробе матери.

Наиболее опасным осложнением гестационной гипертензии считается эклампсия, которая проявляется припадком, напоминающим приступ эпилепсии. Тогда риск смерти матери и плода превышает 50%.

Слабость движений плода

Лучше всего считать движения ребенка примерно с 28-29-й недель беременности. Есть несколько способов подсчета толчков и пинков, один из них, например, метод Кардиффа. Он заключается в подсчете шевелений плода в течение дня, начиная с 9:00 утра. Когда мама ощущает десятое движение, она отмечает в тетради его время и интенсивность.

ВАЖНО: необходимо обязательно обратиться к врачу, если отмечается менее 10 движений ребенка в течение двух дней подряд.

Сокращения матки до 38-й недели беременности

При правильно протекающей беременности после 20-й недели появляются тренировочные схватки, известные как схватки Брэкстона-Хикса. Это физиологические и полностью естественные сокращения, задача которых – подготовить матку к родам. Тренировочные схватки, в отличие от настоящих, не усиливаются, не учащаются и стихают в течение часа.

Если сокращения регулярные, проявляются уплотнением живота, возникают между 20-й и 37-й неделями беременности – это может быть симптомом надвигающихся преждевременных родов. При появлении подобных признаков следует как можно скорее показаться врачу.

Сокращения матки с сильной болью внизу живота, рвота, тошнота и вагинальное кровотечение могут являться признаком преждевременной отслойки плаценты.

Потеря околоплодных вод до 38-й недели беременности

Будущим мамам следует обращать внимание на выделения из влагалища, если они обильные, водянистые – можно заподозрить потерю околоплодных вод. Такая ситуация требует незамедлительного обращения к гинекологу, а в некоторых случаях и стационарного наблюдения.

Зуд или пожелтение кожи

На первый взгляд, такие тривиальные симптомы, как кожный зуд в районе кистей (или стоп) с пожелтением кожи, могут быть признаком серьезного заболевания – гестационного холестаза. Заболевание чаще всего возникает в третьем триместре беременности, иногда во втором, но чем раньше это происходит, тем серьезнее последствия для ребенка и матери.

ВАЖНО: о симптомах в виде зуда следует немедленно сообщать врачу, который сможет подтвердить или исключить холестаз с помощью анализов и принять соответствующие меры.

Симптомы HELLP-синдрома

Синдром HELLP – опасное для жизни акушерское осложнение, обычно рассматриваемое как вариант или последствия преэклампсии во время беременности.

Название синдрома HELLP происходит от первых букв, включенных в него медицинских состояний:

гемолитическая анемия. Характеризуется более быстрым распадом эритроцитов из-за их неправильной структуры или внешних факторов. В этом случае тяжесть разрушения эритроцитов крови превышает способность костного мозга к обновлению;

повышенный уровень ферментов печени. Являются индикаторами состояния печени, и в данном случае говорят о ее повреждении;

низкое количество тромбоцитов. Наиболее распространенное нарушение свертывания крови.

Причины HELLP-синдрома пока не известны, но врачи подозревают, что генетические и иммунологические факторы оказывают существенное влияние на появление болезни.

Симптомы синдрома HELLP обычно неспецифичны, поэтому поставить диагноз крайне сложно. Основные признаки заболевания – головные боли, повышенное кровяное давление и нарушение зрения. Дополнительно могут возникать тошнота, боли в животе, рвота.

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Свидетельством протекающего синдрома являются: аномальный результат мазка периферической крови; уровень АСТ> 70 Ед/л; количество тромбоцитов менее 100000/мм3; уровень лактатдегидрогеназы> 600 Ед/л.

Во время беременности тревожные симптомы могут появиться при стрессе или переутомлении. Важно прогонять от себя дурные мысли, не напрягаться и как можно больше отдыхать.

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