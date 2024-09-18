Актуален ли термин "старородящая" в современном обществе

Репродуктолог Юлия Маслий специально для Medical TV рассказала о термине "старородящая", который раньше использовался для женщин, рожавших после определенного возраста. Это слово до сих пор вызывает страх у многих женщин, приходящих к гинекологу во время беременности.

В советское время термин "старородящая" употреблялся в отношении женщин, рожавших после 24 лет. В то время оптимальным возрастом для рождения детей считались – 18-22 года. Впоследствии диапазон возраста, при котором женщин стали обозначать "старородящими" постепенно рос. К примеру, только после 35 лет женщины уже считались "старородящими" .

Сегодня в Украине этот термин больше не используется. Врач отметила, что современная медицина использует другое понятие — "поздний репродуктивный возраст". Этот термин более лоялен и отражает изменения в обществе и стиле жизни. Сегодня все больше женщин рожают после 30 лет и это стало нормой во многих странах мира.

Важно, чтобы женщины не ощущали давления из-за возраста, а могли с уверенностью планировать свою семью в возрасте, который им подходит. Изменения в терминах и отношении к репродуктивному возрасту отражают более прогрессивный подход к здоровью и материнству.

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