Аллергия при беременности: как с ней бороться, ее причины и симптомы

Аллергия при беременности может как ослабевать, так и обостряться. Беременные женщины, страдающие от аллергии, должны находиться под постоянным наблюдением, как акушера, так и аллерголога.

Аллергия во время беременности встречается довольно часто — с ней борются около 25% будущих мам. При этом классические препараты, применяемые при аллергии, могут использоваться, когда их польза превышает риски. Однако женщины, страдающие хронической аллергией, не могут позволить себе прекратить прием всех лекарств.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как эффективно снять симптомы аллергии и какие препараты можно безопасно использовать при беременности.

Как возникает аллергия при беременности

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Аллергия при беременности — тема, которая может волновать каждую будущую маму, даже ту, которая до попытки зачать ребенка не испытывала за всю жизнь никаких симптомов аллергической реакции. Почему возникает аллергия, откуда она берется? Иммунная система женщины и механизмы, отвечающие за нее, трансформируются во время беременности, приспосабливаясь к изменениям для защиты не только матери, но и ребенка, развивающегося в ее утробе. Но в целом процесс возникновения аллергии разнообразен — речь идет о повышенной реакции иммунной системы на контакт с факторами, не вызывающими никаких симптомов у здоровых людей. Примечательно, что аллергия во время беременности может возникнуть как впервые, так и полностью исчезнуть до момента рождения малыша.

Самые распространенные аллергены при беременности

К наиболее известным аллергенам во время беременности относятся:

пыльца цветущих растений и деревьев;

домашняя пыль, пылевые клещи;

перхоть, шерсть животных;

грибы, плесень;

белок коровьего молока;

средства бытовой химии;

рыба, различные морепродукты.

Аллергические симптомы могут также возникать после употребления в пищу различных видов продуктов, особенно фруктов, содержащих большое количество витамина С. Существует также риск перекрестной реакции у людей с ингаляционной аллергией. Примером такого явления является пищевая аллергия на яблоко, которая очень часто сочетается с аллергией на пыльцу березы. Симптомы, возникающие в такой ситуации, кроме типичных симптомов ингаляционной аллергии включают также жжение во рту, отек губ или языка. Лечение перекрестных реакций часто включает в себя исключение того или иного продукта из рациона, но только после консультации с врачом.

Основные признаки аллергии при беременности

Симптомы аллергической реакции настолько характерны, что их весьма сложно спутать с проявлением других заболеваний. Среди самых примечательных клинических проявлений аллергии можно отметить следующие:

аллергический ринит. Протекает в виде насморка, выделения обычно прозрачные и довольно обильные. Особенно активно себя проявляет при контакте с аллергеном;

Протекает в виде насморка, выделения обычно прозрачные и довольно обильные. Особенно активно себя проявляет при контакте с аллергеном; слезотечение, покраснение и ощущение песка в глазах. Такие симптомы усиливаются при протирании глаза рукой или салфеткой (особенно на открытом воздухе). Жжение и слезотечение при беременности можно временно облегчить с помощью офтальмологических увлажняющих капель.

Кроме слезотечения также распространены следующие симптомы: осиплость голоса, першение в горле, ощущение давления в области шеи, затруднение свободного дыхания. Если пациентка дополнительно страдает от астмы, то в обязательном порядке врач порекомендует специальные препараты, купирующие симптомы аллергии.

Предрасположенность к развитию аллергической реакции передается по наследству. Так, если аллергия отмечается у одного из родителей, вероятность ее возникновения у ребенка составляет от 25 до 40%. Если аллергия у обоих родителей, риск возрастает до 75%.

Лечение аллергии при беременности

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Если женщина до беременности страдала от аллергии, ей следует проконсультироваться с врачом о том, можно ли ей продолжать прием лекарств, которые она принимала до момента зачатия. В случае, когда симптомы аллергии впервые появились после беременности, лучше всего обратиться в клинику и выявить раздражающий фактор, т.е. аллерген.

Лечение аллергии во время беременности ни в коем случае нельзя проводить самостоятельно, так как некоторые лекарства могут оказать негативное влияние на развивающегося ребенка.

Безопасные лекарства от аллергии во время беременности

Лекарства от аллергии при беременности обычно рекомендуют, когда симптомы настолько сильны, что мешают нормальной и комфортной жизни, а также представляют угрозу для здоровья ребенка (примером ситуации является одышка у матери, вызванная контактом с аллергенами). К счастью, на рынке доступны лекарства от аллергии, которые могут назначаться во время беременности, обычно это препараты с такими действующими веществами, как лоратадин или цетиризин. Данные препараты, относятся к группе В по классификации лекарственных средств FDA. Это организация по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, определяющая безопасность применения отдельных лекарственных веществ. Тем не менее следует отметить, что, несмотря на наличие в аптеках достаточно безопасных от аллергии медикаментов, необходимо всегда консультироваться с лечащим врачом!

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