Альтернатива контрацептивам: биологи разработали антитела против сперматозоидов

Антиспермальные антитела предотвращают нежелательную беременность.
Американские биологи разработали антитела против сперматозоидов, которые могут заменить известные виды контрацепции.
Исследование опубликовали в Science Translational Medicine.
Антитела были доставлены во влагалище овцы вместе с эякулятом. Они уменьшили количество подвижных сперматозоидов на 99%.
Побочное действие контрацептивов
Современная контрацепция предлагает надежную защиту от нежелательной беременности, но имеет минусы.
Гормональные контрацептивы имеют побочное действие:
- изменение менструального цикла,
- тошнота,
- мигрень,
- депрессия
Некоторые женщины не могут принимать контрацептивы, содержащие эстрогены, из-за увеличения риска развития тромбозов. Им нужна альтернатива.
Антитела к сперматозоидам — альтернативная контрацепция
В природе существует еще один механизм контрацепции. У некоторых женщин вырабатываются антитела к сперматозоидам. Такие антитела при высокой концентрации сперматозоидов склеивают их в группки, что не позволяет им пробраться сквозь вагинальную слизь.
При более низкой концентрации сперматозоидов антитела способствуют образованию комплексов с муциновыми волокнами. Ранее эти антитела использовали для создания контрацептивных вакцин, но исследования потерпели фиаско. Учитывая их, ученые не могли гарантировать дальнейшее восстановление фертильности.
Как проходил эксперимент
Американские специалисты во главе с Сэмюэлем Лаем из Университета Северной Каролины разработали антиспермальные антитела для ввода во влагалище. Форма антигена CD52, на которую нацеливаются антитела, имеется только на поверхности сперматозоидов мужчин и шимпанзе, и при этом не встречается в организме женщин.
Биологи ввели 33 микрограмма антиспермальных антител во влагалище овцы, а затем впрыснули человеческую сперму, которую сдали добровольцы.
Предварительно в ней измерили общее количество сперматозоидов и число подвижных форм. Через две минуты у овцы собрали жидкое содержимое влагалища, и под микроскопом посчитали количество прогрессивно-подвижных сперматозоидов, которые передвигаются по прямой линии и имеют наибольшие шансы достичь яйцеклетки.
После обработки антителами количество прогрессивно-подвижных сперматозоидов снизилось на 99%.
Правда, на этом ученые остановились. Они не могут продолжать эксперимент, чтобы узнать способность антител эффективно предотвращать беременность, так как эксперименты на шимпанзе в США запрещены.