Альтернатива контрацептивам: биологи разработали антитела против сперматозоидов

Антиспермальные антитела предотвращают нежелательную беременность.

Американские биологи разработали антитела против сперматозоидов, которые могут заменить известные виды контрацепции.

Исследование опубликовали в Science Translational Medicine.

Антитела были доставлены во влагалище овцы вместе с эякулятом. Они уменьшили количество подвижных сперматозоидов на 99%.

Побочное действие контрацептивов

Современная контрацепция предлагает надежную защиту от нежелательной беременности, но имеет минусы.

Гормональные контрацептивы имеют побочное действие:

изменение менструального цикла,

тошнота,

мигрень,

депрессия

Некоторые женщины не могут принимать контрацептивы, содержащие эстрогены, из-за увеличения риска развития тромбозов. Им нужна альтернатива.

Антитела к сперматозоидам — альтернативная контрацепция

В природе существует еще один механизм контрацепции. У некоторых женщин вырабатываются антитела к сперматозоидам. Такие антитела при высокой концентрации сперматозоидов склеивают их в группки, что не позволяет им пробраться сквозь вагинальную слизь.

При более низкой концентрации сперматозоидов антитела способствуют образованию комплексов с муциновыми волокнами. Ранее эти антитела использовали для создания контрацептивных вакцин, но исследования потерпели фиаско. Учитывая их, ученые не могли гарантировать дальнейшее восстановление фертильности.

Как проходил эксперимент

Американские специалисты во главе с Сэмюэлем Лаем из Университета Северной Каролины разработали антиспермальные антитела для ввода во влагалище. Форма антигена CD52, на которую нацеливаются антитела, имеется только на поверхности сперматозоидов мужчин и шимпанзе, и при этом не встречается в организме женщин.

Биологи ввели 33 микрограмма антиспермальных антител во влагалище овцы, а затем впрыснули человеческую сперму, которую сдали добровольцы.

Предварительно в ней измерили общее количество сперматозоидов и число подвижных форм. Через две минуты у овцы собрали жидкое содержимое влагалища, и под микроскопом посчитали количество прогрессивно-подвижных сперматозоидов, которые передвигаются по прямой линии и имеют наибольшие шансы достичь яйцеклетки.

После обработки антителами количество прогрессивно-подвижных сперматозоидов снизилось на 99%.

Нейтрализующий способность антиспермальных антител (зеленый и синий столбики) и IgG по сравнению с физиологическим раствором

Правда, на этом ученые остановились. Они не могут продолжать эксперимент, чтобы узнать способность антител эффективно предотвращать беременность, так как эксперименты на шимпанзе в США запрещены.

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