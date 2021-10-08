Анализ на кариотип: зачем проводится и что показывает

Анализ на кариотип: зачем проводится и что показывает

Кариотипирование – анализ хромосом, применимый при диагностике бесплодия, выкидышей, перед ЭКО, а также при диагностике пороков развития.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о кариотипировании и о том, когда и кому его нужно проводить.

Как показывают статистические данные, генетические аномалии встречаются у 30% пар, затронутых проблемой бесплодия. Изменения в генетическом материале женщины, ее партнера или их обоих могут вызвать трудности с беременностью, выкидыши и даже врожденные дефекты у плода. Одним из основных тестов генетической диагностики является исследование кариотипа, другими словами, хромосомный тест или цитогенетический анализ.

Как проводится хромосомный тест

Кариотип – уникальный набор хромосом, присутствующий в каждой клетке человеческого тела. Структура кариотипа человека зависит от пола и аутосомности. У здорового человека 22 пары аутосом и хромосом, определяющих пол. Так, у женщин две хромосомы X, а у мужчин одна хромосома X и одна хромосома Y.

Кариотип человека чаще всего проверяется на основе образцов крови обоих партнеров. К анализу готовиться не нужно, но время ожидания результатов составляет примерно 3 недели. Само исследование проводится на основе определенного количества клеток из образца крови, которые должны быть выращены в лаборатории для получения результата. На основе культивированных клеток производится описание и оценка правильности развития хромосом обследуемого человека.

Исследование кариотипа остается важным анализом для беременных женщин, у которых были выявлены отклонения в развитии плода во время ультразвукового исследования, или у тех, у кого ранее были выкидыши. В таком случае наиболее подходящим материалом для анализа являются околоплодные воды. Благодаря данной диагностике можно определить, является ли ребенок носителем генетической мутации, ответственной за обнаруженные отклонения на УЗИ, или следует искать причины в другом месте.

Классический кариотипический тест

Первым этапом классического цитогенетического теста является культивирование полученных клеток in vitro. Затем к ним добавляются соединения, которые останавливают деление клеток в определенной фазе – обычно в метафазе, потому что именно тогда хромосомы видны лучше всего.

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Далее готовятся препараты хромосом; на этом этапе клетки фиксируются, а затем суспензия клеток наносится на предметное стекло, далее окрашивается. При этом способы окрашивания могут быть разными, здесь не будем вдаваться в подробности.

Затем правильно приготовленные препараты оцениваются с помощью микроскопического анализа и специальных компьютерных программ – это позволяет окончательно определить морфологию и количество отдельных хромосом.

Если вы с трудом можете забеременеть/сохранить беременность, в вашей семье были случаи генетических дефектов, бесплодия, выкидышей – такой анализ просто необходимо провести, обязательно расспросите о нем своего гинеколога.

Показания к тесту кариотипа: кому стоит делать

Показаниями к проведению теста (как для женщины, так и для мужчины) на кариотип являются такие факторы, как:

у пациента есть особенности, характерные для заболевания, вызванного хромосомной аберрацией;

психомоторная отсталость или интеллектуальная недееспособность;

принадлежность к расстройствам аутистического характера;

аномальное строение половых органов;

нет признаков полового созревания, например, отсутствие менструации;

дефицит гормона роста, а также при генетически обусловленных синдромах невысокого роста;

как этап планирования беременности – тест на кариотип можно проводить профилактически при подготовке к зачатию, особенно перед ЭКО;

при наличии в анамнезе у женщины выкидыша или мертворождения;

отсутствие беременности в течение двенадцати месяцев;

рождение ребенка с генетическим дефектом от предыдущей беременности;

в качестве пренатальной диагностики для оценки кариотипа развивающегося плода;

если в семье есть носитель хромосомной аберрации;

возникновение генетических дефектов, бесплодия, выкидышей среди близких родственников.

Тест на кариотип позволяет выявить такие отклонения, как:

синдром Дауна;

синдром Клайнфельтера;

синдром Патау;

синдром Эдвардса;

синдром Тернера.

Хромосомный анализ в диагностике бесплодия

Хромосомный тест все чаще используются в диагностике бесплодия. Он дает ответ на вопрос о причинах невынашивания беременности и тем самым увеличивает шанс сохранения последующих беременностей.

Исследование кариотипа для выявления порока у родителей

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Хромосомные аберрации плода часто являются случайностью, не зависящей от родителей. Подсчитано, что до 30% женских репродуктивных клеток и 10% мужских репродуктивных клеток могут содержать поврежденный генетический материал. К тому же один из родителей может оказаться носителем определенных мутаций. Так, тест на кариотип позволяет подтвердить или исключить, например, синдром Робертсона, синдром Клайнфельтера у мужчин или синдром Тернера у женщин. Благодаря этому можно будет оценить риск повторения проблем с беременностью и определить шансы на ее правильное течение в будущем.

Обследование кариотипа для выявления дефекта у плода

Любые трудности с сохранением беременности (особенно в первом триместре) могут быть связаны с генетическими дефектами малыша, особенно когда речь идет о выкидыше. Чтобы это проверить, стоит провести тест на кариотип абортированного материала (по возможности) и кариотип обоих родителей (особенно если подтверждена хромосомная аберрация). Это позволит выявить возможную причину выкидыша.

Тест на кариотип полезен в пренатальном периоде и после рождения ребенка

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Тестирование кариотипа также часто проводится у детей в дородовой и послеродовой период. Это позволяет обнаружить генетический дефект или подтвердить его после ранее проведенной диагностики. Кариотип позволяет обнаружить наиболее распространенные хромосомные нарушения, ответственные за синдромы Дауна, Патау или Эдвардса. Это дефекты, возникающие в результате наличия дополнительной третьей хромосомы в одной из пар хромосом (что имеет название трисомия).

Цены на исследования кариотипа

Цена теста на кариотип зависит от используемой технологии, чувствительности методики и диапазона, обнаруженных хромосомных нарушений. Стоимость анализа не самая низкая и будет стартовать примерно от 2000 грн.

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