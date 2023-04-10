Беременность и магнитно-резонансная томография (МРТ): когда рекомендовано и насколько это безопасно

МРТ является одним из наиболее точных методов визуализации, известных медицине. Но что нужно знать, желая выполнить МРТ во время беременности?

Магнитно-резонансную томографию сейчас считают одним из самых точных и безопасных методов визуализации, позволяющих диагностировать многие патологии, заболевания и нарушения в человеческом организме. Но возникает много вопросов, когда МРТ назначается во время беременности. Можно ли делать МРТ во время беременности? В каких вариантах диагностика нужна? Насколько безопасна МРТ с контрастом?

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, чем можно делать МРТ во время беременности и в каких случаях это необходимо.

Насколько МРТ безопасна во время беременности

Прежде всего следует напомнить, что МРТ, в отличие от рентгена или компьютерной томографии, не основана на использовании вредного рентгеновского излучения. Вместо этого в диагностике используются радиоволны и сильное магнитное поле.

Одной из наиболее распространенных и рекомендованных инструментальных диагностик для беременных является УЗИ (ультразвуковое исследование), однако прекрасным дополнением к нему может стать магнитно-резонансная томография (МРТ). Впервые МРТ была выполнена беременной женщине в 1983 году для оценки анатомии таза и строения плаценты. Сегодня динамическое развитие этого метода визуализации значительно расширило спектр показаний к пренатальной диагностике. МРТ является неинвазивным и безопасным методом исследования из-за отсутствия ионизирующего излучения; позволяет намного более детально анализировать морфологию плода, плаценты, оценивать состояние органов брюшной полости и малого таза беременных.

В каких случаях назначается МРТ беременным. Основные показания

Магнитно-резонансная томография в период беременности может подтвердить, опровергнуть или дополнить результаты УЗИ. Этот вид обследования особенно рекомендуется в следующих случаях:

Маловодие или многоводие.

Наличие у беременной избыточного веса.

Диагностика сложных пороков развития плода (пороки головного мозга, органов грудной клетки и брюшной полости, синдромы врожденных пороков, осложнения внутриутробных инфекций).

Семейный анамнез, например диабет матери, предварительные выкидыши, наличие врожденных или генетических дефектов у братьев и сестер ребенка.

Перед проведением внутриматочных хирургических процедур.

Необходимость немедленного оперативного вмешательства после родов.

Необходимость прерывания беременности при серьезных пороках развития плода или патологии плаценты.

Частота заболеваний органов брюшной полости и малого таза у беременных.

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Магнитно-резонансную томографию обычно не рекомендуют в первом триместре беременности, когда матери особенно необходимо заботиться о своем здоровье и здоровье развивающегося ребенка. Хотя нет исследований, которые показали вредность МРТ для плода, диагностику не назначают, если в этом нет острой необходимости. МРТ можно совершенно безопасно проводить во втором и третьем триместрах беременности.

Доказанных рисков МРТ для беременных или нерожденных детей не существует. За последние 30 лет тысячи беременных женщин прошли МРТ-обследование, и никаких известных вредных влияний на ребенка обнаружено не было.

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Противопоказания к магнитно-резонансной томографии во время беременности

Гораздо более серьезной причиной, по которой нельзя обследовать беременных этим методом — независимо от триместра, — является наличие в их организме металлических предметов и электронных устройств, таких как:

искусственные клапаны или сосудистые стенты;

эндопротезы, стабилизаторы, имплантаты, ортопедические винты и пластины;

дробь, осколки снарядов, металлические опилки;

кардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор;

нейростимулятор;

кохлеарный имплант;

инсулиновый насос.

Даже перманентный макияж или татуировка металлическими красками может стать проблемой. Идея состоит в том, что в сильном магнитном поле металл может двигаться или нагреваться, что приводит к повреждению близлежащих тканей. С другой стороны, электронные устройства могут размагничиваться, что представляет еще больший риск для человека, которому они имплантированы на постоянной основе.

Еще одним противопоказанием к проведению МРТ у беременной пациентки является ее возможная клаустрофобия, то есть боязнь замкнутых пространств.

В любом случае МРТ является одним из лучших методов визуализации, поскольку гарантирует особенно точную диагностику благодаря точному изображению органов, мягких тканей, костей, а также возможных патологических изменений.

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Беременность и МРТ с контрастом: да или нет

А вот здесь следует упомянуть, что у пациенток, ожидающих детей, магнитно-резонансную томографию с контрастом проводить нельзя. Контрастные вещества, применяемые во время МРТ, содержат гадолиний – металлический элемент, способный проникать сквозь плаценту, сохраняться в тканях плода и отрицательно влиять на его развитие. Однако в некоторых случаях польза от применения контраста может перевешивать сопутствующие риски. В такой ситуации время обследования сокращается до минимума, а после его завершения беременной женщине необходимо принимать повышенное количество жидкости не менее 1-2 дней для более быстрого вымывания контраста из организма.

Беременность не является абсолютным противопоказанием для магнитно-резонансной томографии. Однако всегда следует учитывать показания — помогает ли нам МРТ в диагностике или действительно без него не обойтись. Если необходимость и польза МРТ сомнительны, его следует избегать во время беременности.

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