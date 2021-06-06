Беременность после 40: шансы на успех, опасности и преимущества

В чем преимущества и опасности беременности после 40? Как к этому подготовиться? Что нужно помнить до и во время беременности?

Беременность в 40 лет – особенная, и не только с медицинской точки зрения. Позднее ожидание малыша переносится и переживается по-разному, особенно в силу разнообразных мифов. В чем преимущества беременности после 40, какие неудобства и риски с ней связаны? Что нужно знать о позднем материнстве?

Беременность в 40 и после: почему женщины так поздно решаются на ребенка?

Многие женщины задаются вопросом, в каком возрасте лучше всего забеременеть и является ли поздняя беременность, старше 40 лет, хорошей идеей. С биологической точки зрения оптимальное время для родов – 18-29 лет, а пик женской фертильности отмечается в 20-25 лет. Однако биологическая готовность зачать ребенка не всегда идет рука об руку с эмоциональным настроем. Сегодня молодые девушки хотят получить образование, профессионально развиваться, увидеть мир, построить стабильные отношения с достойным мужчиной.

К счастью, медицина уже настолько развита, что даже зрелая женщина, конечно, при соответствующей медицинской поддержке, может зачать и родить здорового ребенка. Так что забеременеть после 40 лет возможно, разве что потребуется чуть больше усилий.

Времена, когда доминировал подход "как-нибудь прорвемся" или "нам помогут родители", постепенно отходят в прошлое. Теперь молодые люди хотят быть уверены, что готовы к рождению ребенка – и эмоционально, и материально. И разве они неправы?

Каковы шансы забеременеть в 40 лет? Факты и мифы

Беременность после 40 возможна, но с каждым годом шансы на зачатие ребенка уменьшаются. Естественно, что фертильность женщины с возрастом снижается, и чем старше она становится, тем труднее забеременеть. Только у 10% женщин старше 40 лет получается забеременеть естественным путем.

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Но давайте помнить, что фертильность – это очень индивидуальный вопрос: некоторым женщинам не составляет труда забеременеть в 35-40 лет, в то время как другие девушки в 25 не могут зачать ребенка естественным путем.

Факт: с возрастом увеличивается шанс родить ребенка с генетическим заболеванием.

К сожалению, с возрастом увеличивается риск врожденных дефектов у плода, в том числе синдрома Дауна. Поэтому, если вы решили забеременеть после 35, стоит записаться на пренатальное исследование.

Хорошая новость заключается в том, что женщины старше 40 лет могут увеличить свои шансы на здоровую беременность благодаря гормональной поддержке и методу ЭКО.

Миф: выносить ребенка в 40 тяжело.

Тот факт, что с годами в организме происходят некоторые изменения, не означает, что 40-летняя женщина не в силах родить ребенка. Вопреки такому мнению врачи считают, что перестройка гормонального фона оказывает положительное влияние на здоровье 40-летней мамы, особенно на ее психоэмоциональный фон.

Присутствие плода в утробе матери мобилизует организм, а доза гормонов беременности омолаживает его. Аналогичную роль играют стволовые клетки ребенка, которыми он делится с мамой, что в свою очередь благотворно влияет на регенерирующие способности организма.

Положительное влияние поздней беременности на будущую маму также проявляется в ее внешности – цвет лица улучшается, уменьшается глубина морщин, кожа сияет. Но наиболее важным фактором является психологическое состояние матери. После 40 лет в 99% беременность запланированная, долгожданная, и именно это доставляет женщине радость, счастье, а также в десятки раз снижает риск послеродовой депрессии.

Правда: в 40 потребуется тщательно пренатальное обследование.

Действительно, маме старше 35 лет необходимо пройти более тщательное пренатальное обследование, которое позволит обнаружить врожденные дефекты плода и его генетические заболевания.

Пренатальные исследования, такие как УЗИ, двойные, тройные тесты, анализ аминиотической жидкости и ворсинок хориона, позволяют не только обнаружить некоторые аномалии плода, но и дают возможность провести раннее лечение.

С возрастом вероятность многоплодной беременности увеличивается, а это означает не только двойное счастье и материнство, но и больший риск осложнений – как для матери, так и для детей.

Миф: в 40 лет только кесарево сечение.

Возраст роженицы не является основным показанием к кесареву сечению, в данном вопросе учитывается физическое состояние женщины и наличие хронических патологий. Нормальное течение беременности, без осложнений, не требует кесарева сечения – 40-летняя мама может родить естественным путем.

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Правда: Проблемы с плацентой чаще возникают на поздних сроках беременности.

К сожалению, у матерей после 35-40 лет проблемы с плацентой встречаются в три раза чаще, чем у молодых женщин. Нередки случаи преждевременной отслойки плаценты и фетоплацентарной недостаточности.

Беременность в 40 лет: с чего начать

Если вы решили завести детей в 40 – следует заранее подготовиться к беременности. Как это сделать?

Во-первых, лучше узнайте свое тело и начните с овуляции. Важно процесс овуляции регулярно отслеживать, а помогут в этом специальные тесты, которые можно приобрести в аптеках.

Во-вторых, позаботьтесь о себе и своем самочувствие. Правильный рацион питания, физические нагрузки, отсутствие стрессов – основные помощники будущей мамы.

Особое внимание следует уделить витамину В9 – принимайте фолиевую кислоту за три месяца до планируемого зачатия и в период беременности.

Планирование беременности после 40 лет нужно начинать с посещения гинеколога. Специалист научит вас следить за своим телом, чтобы с максимально возможной точностью определить ваши фертильные дни, а также назначит полный набор анализов, которые необходимо провести до беременности.

К счастью, современная медицина настолько развита, что может справиться с большинством осложнений, приписываемых поздней беременности. Соответствующая медицинская помощь и выбор грамотного доктора значительно снижают риски, связанные с ожиданием ребенка после 40 лет.

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