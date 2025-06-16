Безболезненное кровотечение во время секса: причины возникновения и что следует знать каждой женщине

Безболезненное кровотечение во время секса / © Credits

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Издание Truemeds рассказало, что до 9% женщин репродуктивного возраста сталкиваются с таким симптомом по крайней мере один раз в жизни. Хотя не всегда он говорит о серьезных проблемах, игнорировать его не стоит. Особенно если это повторяется или сопровождается другими изменениями в организме.

Что такое посткоитальное кровотечение

Кровотечение во время или сразу после секса может проявляться по-разному — от легкой смазки до обильных выделений, которые могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, ее источником чаще всего является шейка матки или стенки влагалища.

Основные причины возникновения

Отсутствие боли не всегда означает, что проблема несерьезна. Вот основные возможные причины:

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Вагинальная сухость

Часто встречается у женщин после менопаузы, во время гормональных изменений, при грудном вскармливании, приеме некоторых лекарств (например, антидепрессантов, антигистаминных препаратов, препаратов химиотерапия). Недостаток естественной смазки приводит к трению и микротрещинам слизистой, а это вызывает кровотечение. Использование качественных лубрикантов и вагинальных увлажнителей значительно снижает этот риск.

Инфекции

Половые инфекции (хламидиоз, гонорея, вирус папилломы человека), грибковые инфекции или бактериальный вагиноз вызывают воспаление и повышенную хрупкость слизистой. Это делает ее уязвимой к механическим травмам во время полового акта.

Эктропион шейки матки (псевдоэрозия)

Это состояние возникает, когда внутренняя нежная часть шейки матки выходит наружу. Она легко травмируется при контакте, особенно во время секса. Эктропион часто встречается у молодых женщин, беременных, а также при гормональных колебаниях.

Атрофический вагинит (генитально-мочевой синдром менопаузы)

Снижение уровня эстрогена во время менопаузы приводит к утончению и сухости стенок влагалища. Даже легкое трение может вызвать кровотечение. Гормональная терапия (например, местные эстрогенные кремы) эффективно помогает в таких случаях.

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Полипы шейки матки и эндометрия

Это доброкачественные образования, которые могут кровоточить при любом контакте. Зачастую их обнаруживают случайно во время гинекологического осмотра. Если полипы вызывают кровотечение — их удаляют.

Микротравмы влагалища

Интенсивный или недостаточно увлажненный половой акт часто приводит к появлению мелких надрывов слизистой. Они быстро заживают, но могут вызвать кровотечение сразу после секса.

Онкологические заболевания

Хотя редко, но кровотечение может являться признаком рака шейки матки, влагалища или эндометрия. Особенно настораживают сопутствующие симптомы: необычные выделения, изменение длительности цикла, боли в нижней части живота, похудение.

Факторы риска

Вагинальная сухость

Половые инфекции

Беременность (повышенное кровообращение в шейке матки)

Полипы шейки матки

Эктропион

Гормональные изменения во время менопаузы

Онкологические заболевания

Предотвращение кровотечения

Регулярные гинекологические осмотры. Даже при отсутствии жалоб женщинам рекомендуют проходить профилактические осмотры 1 раз в год, включая с ПАП-тестом.

Гигиена . Правильный уход за интимной зоной, использование мягких средств без агрессивных компонентов, отказ от спринцеваний.

Использование лубрикантов. Особенно актуально для женщин с сухостью или в период менопаузы. Лучше выбирать качественные водные или силиконовые лубриканты.

Лечение инфекций. При малейших подозрениях обращайтесь к врачу: своевременная терапия полностью устраняет проблему.

Когда обращаться к врачу

Постоянное или часто повторяющееся кровотечение после секса

Необычные выделения с неприятным запахом

Боль, дискомфорт во время полового акта

Изменения менструального цикла

Кровотечение вне менструации

Безболезненное кровотечение во время секса — деликатное, но важная тема, которую нельзя игнорировать. В большинстве случаев причина — несерьезная и легко корректируется. Однако регулярные обследования, внимательность к организму и своевременное обращение к врачу — лучшая профилактика серьезных проблем.

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