Боль во время менструации долгое время считалась нормой. Однако современная медицина четко говорит, что сильная боль — сигнал, а не «часть женской судьбы», об этом рассказало издание Cleveland Clinic

Эндометриоз — хроническое заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами. Это может вызывать не только болезненные менструации, но и целый спектр симптомов, которые часто путают с другими состояниями. Главная сложность в разнообразии проявлений и именно поэтому диагноз нередко ставят с опозданием.

Как ощущается боль при эндометриозе

Эту боль сложно описать одним словом, она может быть разной, от ноющей до невыносимой. Самые распространенные ощущения:

интенсивные менструальные спазмы

сильная боль в тазовой области

спазмы мышц тазового дна

боль во время или после вагинального проникновения

проблемы с пищеварением, например, тошнота, запор или диарея

сильное вздутие, особенно во время менструации

Самый типичный симптом — очень болезненные месячные. По данным исследования, у около 64% подростков с эндометриозом есть именно такие проявления. Но боль может возникать не только во время цикла, а также между менструациями, во время мочеиспускания, во время дефекации и во время секса

Помните, у вас не обязательно должны быть все эти симптомы. Даже один — уже повод обратиться к врачу.

Где именно болит

Чаще всего боль локализуется в тазовой области, однако эндометриоз — коварный, он может проявляться практически в любом месте. Ткань может разрастаться вне матки и тогда боль ощущается в:

спине

боку

грудной клетке

шее

диафрагме

Локация боли часто подсказывает врачу, где именно находятся очаги заболевания.

Почему боль бывает такой разной

Интенсивность боли зависит от нескольких факторов, а именно, где именно расположены поражения, задеты ли нервы, уровень воспаления и получает ли человек лечение. Интересно, что стадия заболевания не всегда соответствует уровню боли. Возможна ситуация, когда:

при легкой форме — сильная боль

при тяжелой — почти отсутствует

Эндометриоз без боли возможен и это одна из причин, почему его сложно диагностировать. У некоторых людей нет симптомов вообще и узнают они о заболевании только тогда, когда возникают трудности с зачатием.

С чем его путают

Симптомы эндометриоза могут напоминать другие состояния:

аденомиоз

синдром раздраженного кишечника

интерстициальный цистит

кисты яичников

дисфункция тазового дна

воспалительные заболевания органов малого таза

синдром поликистозных яичников

миома матки

Именно поэтому важна комплексная диагностика.

Как устанавливают диагноз

Диагностика базируется на нескольких факторах:

Описание боли: где болит, когда, как часто и что ее усиливает. Физический осмотр. Врач может обнаружить болезненные или уплотненные участки. Генетика. Если у близких родственников был эндометриоз, риск возрастает в 7-10 раз.

Необходимость говорить о симптомах

Один из самых эффективных инструментов — наблюдение за собой. Стоит фиксировать, когда возникает боль, где именно и связана ли она с менструацией, овуляцией или другими факторами. Это помогает врачу быстрее и точнее понять ситуацию.

Сильная боль не должна быть частью повседневной жизни. Если вы пропускаете работу или учебу из-за менструации, или боль влияет на качество жизни — это сигнал обратиться к специалисту.

Эндометриоз — больше, чем медицинский диагноз, это состояние, которое может влиять на физическую, эмоциональную и социальную жизнь. Но самое важное то, что его не нужно и нельзя игнорировать. Первый шаг к облегчению — признать, что боль имеет значение. И второй, найти врача, который поможет пройти этот путь.