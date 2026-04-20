Боль, которую не стоит терпеть — как на самом деле проявляется эндометриоз и почему его часто игнорируют

«Это просто болезненные месячные» — фраза, которую слышит и говорит слишком много женщин, но иногда за ней скрывается значительно более серьезная проблема. Эндометриоз — не просто дискомфорт, а хроническое состояние, которое может влиять на жизнь.

Как на самом деле проявляется эндометриоз в действительности

Боль во время менструации долгое время считалась нормой. Однако современная медицина четко говорит, что сильная боль — сигнал, а не «часть женской судьбы», об этом рассказало издание Cleveland Clinic

Эндометриоз — хроническое заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами. Это может вызывать не только болезненные менструации, но и целый спектр симптомов, которые часто путают с другими состояниями. Главная сложность в разнообразии проявлений и именно поэтому диагноз нередко ставят с опозданием.

Как ощущается боль при эндометриозе

Эту боль сложно описать одним словом, она может быть разной, от ноющей до невыносимой. Самые распространенные ощущения:

  • интенсивные менструальные спазмы

  • сильная боль в тазовой области

  • спазмы мышц тазового дна

  • боль во время или после вагинального проникновения

  • проблемы с пищеварением, например, тошнота, запор или диарея

  • сильное вздутие, особенно во время менструации

Самый типичный симптом — очень болезненные месячные. По данным исследования, у около 64% подростков с эндометриозом есть именно такие проявления. Но боль может возникать не только во время цикла, а также между менструациями, во время мочеиспускания, во время дефекации и во время секса

Помните, у вас не обязательно должны быть все эти симптомы. Даже один — уже повод обратиться к врачу.

Где именно болит

Чаще всего боль локализуется в тазовой области, однако эндометриоз — коварный, он может проявляться практически в любом месте. Ткань может разрастаться вне матки и тогда боль ощущается в:

  • спине

  • боку

  • грудной клетке

  • шее

  • диафрагме

Локация боли часто подсказывает врачу, где именно находятся очаги заболевания.

Почему боль бывает такой разной

Почему боль бывает такой разной / © Credits

Интенсивность боли зависит от нескольких факторов, а именно, где именно расположены поражения, задеты ли нервы, уровень воспаления и получает ли человек лечение. Интересно, что стадия заболевания не всегда соответствует уровню боли. Возможна ситуация, когда:

  • при легкой форме — сильная боль

  • при тяжелой — почти отсутствует

Эндометриоз без боли возможен и это одна из причин, почему его сложно диагностировать. У некоторых людей нет симптомов вообще и узнают они о заболевании только тогда, когда возникают трудности с зачатием.

С чем его путают

Симптомы эндометриоза могут напоминать другие состояния:

  • аденомиоз

  • синдром раздраженного кишечника

  • интерстициальный цистит

  • кисты яичников

  • дисфункция тазового дна

  • воспалительные заболевания органов малого таза

  • синдром поликистозных яичников

  • миома матки

Именно поэтому важна комплексная диагностика.

Как устанавливают диагноз

Диагностика базируется на нескольких факторах:

  1. Описание боли: где болит, когда, как часто и что ее усиливает.

  2. Физический осмотр. Врач может обнаружить болезненные или уплотненные участки.

  3. Генетика. Если у близких родственников был эндометриоз, риск возрастает в 7-10 раз.

Необходимость говорить о симптомах

Один из самых эффективных инструментов — наблюдение за собой. Стоит фиксировать, когда возникает боль, где именно и связана ли она с менструацией, овуляцией или другими факторами. Это помогает врачу быстрее и точнее понять ситуацию.

Сильная боль не должна быть частью повседневной жизни. Если вы пропускаете работу или учебу из-за менструации, или боль влияет на качество жизни — это сигнал обратиться к специалисту.

Эндометриоз — больше, чем медицинский диагноз, это состояние, которое может влиять на физическую, эмоциональную и социальную жизнь. Но самое важное то, что его не нужно и нельзя игнорировать. Первый шаг к облегчению — признать, что боль имеет значение. И второй, найти врача, который поможет пройти этот путь.

