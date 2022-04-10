Боли в животе во время беременности: что делать

Боли в животе во время беременности: что делать

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, что делать в случае острой боли.

Основные причины боли в животе у беременной женщины и способы ее устранить:

Сокращение матки. Матка как мышечный орган реагирует на разные ситуации, начиная от физической нагрузки до стрессового состояния. Но это не означает "угроза прерывания беременности". Если беременная женщина ощущает сокращение матки, нужно по возможности прилечь или присесть, глубоко дышать. Также можно принимать успокаивающие. Валериана, к примеру, несет спазмолитический эффект. Каждая беременная слышала о ректальных свечах вибуркол, нох-ша. Хотя доказательная медицина не одобряет такие препараты, в реальной жизни они доказали свой действенный результат.

Проблемы с системой ЖКТ (желудочно-кишечный тракт). Это может быть синдром раздраженного кишечника, запор, вздутие и диарея. В случае расстройства ЖКТ следует соблюдать предварительные рекомендации, можно добавить такие медикаменты как эспумизан, хофитол, в случае диареи энтеросгель, смекта. Важно в этом случае скорректировать и соблюдать правильное питание.

Почечные колики могут быть причиной боли. Чаще колики вызывают дизурические явления (симптомы, связанные с нарушением нормального выделения мочи). К перечисленным препаратам можно добавить спазмолитики. Это но-шпа, спазмалгон, фитопрепараты, вроде канефрона.

Изменение положения ребенка вызывает боль в животе беременной. Ребенок пережимает нервно-сосудистые пучки. В этом случае помощью будет изменение положения тела, попробуйте несколько позиций.

Напоминаем, что кроме названных причин существует опасность острого живота (серьезное повреждение органов брюшной полости), в частности аппендицит.

Именно поэтому, если эти способы и препараты не облегчают боль в животе, а наоборот состояние ухудшается, повышается температура или появляются кровянистые выделения, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и соответствующего учреждения. Будьте здоровы!

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