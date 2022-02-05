Бюстгальтер и рак груди: существует ли связь и почему носить лифчик необязательно

Бюстгальтер и рак груди: существует ли связь и почему носить лифчик необязательно

Носить бюстгальтер или нет, решать вам, но это не является обязательным условием. Его задача - поддерживать грудь, ограничивая ее колебания при ходьбе.

Рак молочных желез занимает первое место в структуре женских онкологических болезней. Но способствует ли ношение бюстгальтера развитию рака молочных желез, рассказал врач - онкохирург-маммолог в клинике ISIDA Габелко Юлия Андреевна.

Изученные и доказанные причины рака груди

Рак молочных желез (РМЖ) - это болезнь, при которой в тканях груди формируется злокачественная опухоль. Причина - мутации в генах, которые отвечают за рост и обновление клеток груди.

Главная причина развития рака груди - генетическая предрасположенность, при которой в генах присутствуют мутации BRCA1 и BRCA2. Это не единственные мутации, но лучше всего изучены и наиболее значимы. 5-10% всех случаев РМЖ связаны с носительством мутаций BRCA1 и BRCA2.

На втором месте комплекс причин - отсутствие беременности на протяжении жизни, первая беременность после 35 лет, отказ от грудного вскармливания или его резкое завершение. Железистая ткань молочных желез вырабатывает грудное молоко. Каждый месяц под влиянием половых гормонов железистая ткань разрастается, готовясь к наступлению беременности. Если беременность не наступила, ткань, которая выросла, безболезненно саморазрушается. При беременности женщина пропускает 9-10 менструальных циклов. Молочная железа отдыхает от гормональных скачков.

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Беременность и лактация подавляют активность эстрогенов, уровень которых повышается перед каждой менструацией. Чем дольше эстрогены воздействуют на молочную железу, тем выше риск развития РМЖ. 70% опухолей груди - гормон-чувствительны.

Роды до 35 лет снижают этот риск на 40-50%, а каждая следующая беременность - на 10-11%. Влияние возраста обосновывается количеством менструаций на протяжении жизни. Больше менструаций - выше риск. Поэтому ранняя менструация, начавшаяся до 12 лет, и поздний климакс, наступивший после 55 лет, повышают риск развития рака груди.

Третья причина - возраст и ранее перенесенный рак молочных желез. С возрастом ослабляется иммунная система и защитные механизмы организма снижаются. Женщины, которые побороли РМЖ, находятся в повышенной зоне риска из-за возможного рецидива болезни.

Четвертая причина - злоупотребление алкогольными напитками. Алкоголь повышает концентрацию эстрогенов в крови, повышая риск развития гормон-чувствительных видов РМЖ.

Вред бюстгальтера

Правильно подобранный бюстгальтер поддерживает грудь и снимает нагрузку со спины. Неправильно подобранный пережимает позвонки в верхней части спины, нарушая работу позвоночника, кровотока и лимфооттока. Ежедневное давление деформирует мышцы и пережимает цервикальные нервы. Отсюда - сутулость, мышечные боли в плечах, спине, шее, головная боль.

Бюстгальтер не должен:

впиваться в кожу под грудью, на спине и в плечах - остаются характерные красные следы;

сдавливать грудь в объеме - исчезает просвет между правой и левой грудью;

сдавливать грудную клетку и затруднять дыхание;

натирать кожу груди и соски (кружевное белье может вызывать раздражение сосков).

При этом бюстгальтер не влияет на развитие рака груди и не способствует его развитию. Он никак не связан с мутациями BRCA1, BRCA2 в генах и ежемесячным повышением эстрогена в крови при менструации. Большая грудь создает нагрузку на позвоночник, поэтому обладательницам бюста от третьего размера и больше правильно подобранный бюстгальтер нужен. Он снимет нагрузку со спины.

Также бюстгальтер понадобиться женщинам, которые недавно родили ребенка и кормят его грудью. Из-за набухания железистой ткани, грудь увеличивается на полразмера или на размер, становится чувствительной. Бюстгальтер без косточек и с натуральной ткани поддерживает грудь, не позволяет ей провисать. И упрощает процесс кормления малыша, поскольку его не надо снимать.

Правильно подобранный бюстгальтер:

остается на месте при подъеме рук вверх. Грудь поддерживают не бретельки, а пояс бюстгальтера - нижняя горизонтальная планка. При подъеме рук он не должен смещаться, позволяя груди выпадать;

слегка приподнимает грудь, но не сдавливает ее;

не натирает кожу;

не пережимает область под грудью и кожу на спине - пояс бюстгальтера и косточки не должны впиваться в тело.

Если бретельки бюстгальтера при ношении остаются на месте, а пояс оказывается выше лопаток, белье нужно менять.

Носить бюстгальтер или нет, решать вам, но это не является обязательным условием. Его задача - поддерживать грудь, ограничивая ее колебания при ходьбе. А с целью профилактики рака молочных желез я рекомендую каждый год проходить профилактический осмотр груди у врача-мамоллога. Особенно, если рак молочных желез был у родственников первой линии - мама, бабушка, тетя.

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