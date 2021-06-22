Что нужно сделать, чтобы не заболеть раком шейки матки: факторы риска и профилактика

Из всех видов рака у женщин 1 из 25 случаев – это рак шейки матки. Какие факторы риска рака шейки матки и как себя уберечь от болезни?

Ежегодно около 2,5 тысяч украинских женщин слышат диагноз "рак шейки матки". Более половины из них никогда не поправятся, потому что обратились к врачу слишком поздно – у 5 из 10 пациенток, нет шансов на полное излечение. Самое печальное, что проблема чаще всего касается молодых женщин, профессионально активных, знающих о рисках для здоровья и необходимости профилактических осмотров, но не выполняющих их. Ранние стадии рака шейки матки и предраковых поражений протекают бессимптомно, поэтому так важен регулярный скрининг.

Факторы риска рака шейки матки

Выявлено множество факторов риска рака шейки матки, многие из которых явно связаны с сексуальной активностью женщины: ранний половой акт, частая смена половых партнеров, практика незащищенных интимных контактов. Кроме того, к важным факторам риска относятся:

инфицирование онкогенными типами вируса ВПЧ – 16, 18, 31, 33, 45;

курение и семейный анамнез рака шейки матки;

вирус простого герпеса 2 типа (генитальный герпес);

многоплодная беременность и тяжелые роды;

серия лучевых процедур (лучевая терапия в области малого таза).

В группу высокого риска также входят женщины, проходившие лечение дисплазии шейки матки, а также пациентки с наличием заболеваний иммунодефицитного характера.

Самым важным из вышеупомянутого является выявление хронической инфекции онкогенным вирусом папилломы (ВПЧ), ответственной за большинство случаев рака шейки матки.

Цитология – базовый этап профилактики рака шейки матки

Мазок Папаниколау, или цитология, – основной метод раннего выявления рака шейки матки. Материал обследования получают в рамках стандартного гинекологического осмотра, а далее отправляют в цитологические лаборатории для последующего анализа.

Если мазок Папаниколау нормальный и нет факторов риска, предрасполагающих к раку шейки матки, женщинам рекомендуется вернуться для сдачи цитологии спустя три года. Пациенткам, с повышенным риском развития заболевания, например, ВИЧ-инфицированным, принимающим иммунодепрессанты, после химиолучевой терапии, с подтвержденной инфекцией онкогенного ВПЧ, необходимо сдавать цитологический мазок раз в год (иногда врач может рекомендовать каждые 6 месяцев).

Если мазок трудно оценить из-за избытка лейкоцитов на фоне воспалительного процесса, рекомендуется последующее наблюдение после лечения. Стоит отметить, что сама женщина имеет большое влияние на правильность проведения мазка Папаниколау и последующую его оценку. Следование некоторым простым правилам процедуры увеличивает шансы на получение объективного результата. Так, за 24 часа до взятия мазка нельзя использовать вагинальные средства и спринцевание, также следует воздержаться от полового акта. Кроме того, цитологический мазок следует брать не менее чем через 4 дня после последнего дня менструации и не позднее, чем за 3-4 дня до начала следующего цикла.

При обнаружении тревожных изменений в мазке врач должен направить пациентку на кольпоскопию – более подробное обследование шейки матки с помощью специального оптического прибора.

Прививки от ВПЧ – первичная профилактика. Насколько безопасно вакцинироваться?

Было отмечено, что около 70% онкологического процесса в шейке матки было вызвано онкогенными типами ВПЧ 16 и 18. Из этого можно сделать вывод, что наиболее эффективным методом профилактики онкологии является своевременное проведение вакцинации.

Вакцины против ВПЧ содержат вирусоподобные частицы, полученные путем генетической рекомбинации. Сегодня доступны три варианты вакцины против ВПЧ: 2-валентная, 4-валентная и 9-валентная.

Основная задача вакцины – защитить от наиболее онкогенных типов вируса и снизить риск развития предопухолевых поражений органов малого таза.

Эффективность профилактики рака шейки матки с помощью вакцинации высока. Вакцины предотвращают неопластические изменения примерно у 90% вакцинированных людей. Кроме того, частота предраковых состояний у вакцинированных женщин значительно ниже.

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Насколько безопасно вакцинироваться? Чтобы развеять все сомнения, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) провело тщательный анализ данных и опубликовало сообщение, в котором признало вакцинацию против ВПЧ безопасной. Кроме того, Американская академия педиатрии в своем отчете за февраль 2016 года обнародовала данные, которые также показали безопасность проведения вакцинации.

И еще: Центры по контролю и профилактике заболеваний США, такие как Centers for Disease Control and Prevention и CDC, выпустили четкие рекомендации, подтверждающие эффективность, а также безопасность вакцин против ВПЧ.

Симптомы рака шейки матки. Будьте осторожны!

На ранних стадиях обычно отсутствуют признаки рака шейки матки. Именно поэтому так важны систематические гинекологические осмотры в сочетании с цитологическим исследованием. В более запущенных случаях могут появиться такие симптомы, как:

небольшое кровотечение между менструациями;

более длительные и обильные менструации, чем обычно;

боль во время полового акта;

кровотечение после интимной близости;

постменопаузальное кровотечение (кровянистые выделения при менопаузе);

подозрительные выделения из влагалища (обильные, гнойные, с неприятным запахом и т.п.).

Возникновение любого из вышеперечисленных симптомов – показание к срочному посещению гинеколога!

Американское онкологическое общество совместно с ВОЗ рекомендует различные варианты скрининга рака шейки матки: скрининг на вирусы, цитологию или и то, и другое. Однако было четко подчеркнуто, что независимо от того, какой анализ выполняется, самое главное – проводить его регулярно.

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