Что такое менструальный диск и как он работает: рассказывает эксперт полового образования

На странице utrusakh рассказали о менструальных дисках, что это такое и как их использовать. Первое, что следует отметить, это то, что менструальные диски делятся на два типа: одноразовые и многоразовые. Они являются усовершенствованной версией менструальной чаши и у них есть свои особенности использования.

Одноразовые менструальные диски предназначены для одноразового использования, многоразовые диски изготовлены из материалов, которые можно промывать и использовать повторно, что делает их экологически чистым и экономичным выбором.

Материал

Многоразовые менструальные диски изготовлены из мягкого медицинского силикона, что обеспечивает их гибкость и комфорт при использовании. В отличие от них одноразовые диски состоят только из силиконового кольца и целлофановой мембраны, что делает их менее удобными для длительного использования.

Некоторые производители многоразовых дисков оснащают их специальной силиконовой веревочкой, чтобы облегчить процесс извлечения. Это может быть особенно полезно, ведь ввод и вывод менструального диска может требовать определенных навыков и привыкания. Эта веревочка позволяет снизить дискомфорт и упростить процесс извлечения диска.

Применение

Менструальный диск необходимо сложить и ввести в вагину, придвинув под шейку матки. После ввода диск самостоятельно расправляется внутри благодаря своей гибкой конструкции. Хотя диск может казаться достаточно большим, вагина имеет анатомическую форму, несколько напоминающую "грибочек", она расширяется ближе к шейке матки, обеспечивая достаточно места для диска. Поэтому, несмотря на диаметр, диск комфортно размещается внутри и выполняет свою функцию.

Все менструальные выделения попадают прямо в диск и скапливаются там. Когда диск заполнится, его нужно достать, поддев за специальную веревочку или краешек пальцем. Для удобства лучше делать это над унитазом или в душе. После того как вы достанете диск его содержимое нужно вылить в туалет.

Если вы используете многоразовый менструальный диск, после извлечения его нужно тщательно промыть, а также прокипятить для дезинфекции перед последующим использованием. Если у вас одноразовый диск, просто выбросьте его после использования.

Комфорт

Менструальный диск обеспечивает огромную свободу действий и комфорта. С ним вы можете плавать, заниматься спортом, ведь он надежно фиксируется внутри, заниматься вагинальным сексом, поскольку диск расположен под шейкой матки и не мешает процессу, что бы вы наслаждались интимными моментами жизни.

Диск может оставаться внутри до 12 часов, а это делает его удобным для длительного ношения без необходимости частой замены.

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