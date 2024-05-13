Что вызывает светлые кровянистые выделения после менопаузы: 5 причин и когда следует беспокоиться

Причины светлых кровянистых выделений после менопаузы могут быть вполне безобидны, но стоит знать, когда следует обратиться к врачу.

Считается, что менопауза наступает через 12 месяцев после последней менструации. Если спустя год вы снова увидите кровь, даже если это просто легкие кровянистые выделения? у вас, определенно, могут возникнуть волнения и вопросы. Такое может случиться с кем угодно и является довольно распространенным явлением, но в любом случае, если это произошло, всегда стоит поговорить об этом с врачом.

На самом деле существует множество причин появления светлых кровянистых выделений после менопаузы. О том, почему они бывают и насколько безопасны, рассказывает Woman&home.

Несмотря на то, что во время перименопаузы следует ожидать некоторого кровотечения, любое кровотечение после менопаузы известно как постменопаузальное кровотечение и не является нормальным. Причины могут быть безобидными и легко устраняемыми, но даже легкие кровянистые выделения являются признаком того, что что-то не так в постменопаузе.

Любая женщина, испытывающая кровотечение в постменопаузе, должна обратиться к врачу. Даже если это случается только один раз, его необходимо проверить, и это не всегда является поводом для беспокойства, говорит доктор Ширин Лакхани, врач общей практики и специалист по женскому здоровью.

Вот основные причины таких выделений.

Гормональные изменения

Гормональные изменения во время менопаузы / Фото: Credits

Яичники вырабатывают очень мало эстрогена после менопаузы, но гормональные изменения все еще возможны и могут вызвать легкие кровянистые выделения, говорит доктор Ашфак Хан, консультант акушер-гинеколог. Гормональные колебания могут возникать из-за таких факторов, как стресс, прием некоторых лекарств или сопутствующие заболевания, говорит он.

Как и в менструальном цикле перед менопаузой, высокий уровень кортизола и состояния психического здоровья, такие как депрессия, тревога и бессонница, могут влиять на гормоны в постменопаузе.

Прием лекарств

Медикаменты / Фото: Credits

Если вы недавно начали принимать какие-либо новые лекарства, стоит посмотреть побочные эффекты, указанные в инструкции.

Изменения дозы гормональной терапии могут привести к постменопаузальному кровотечению, говорит доктор Лакхани, как и некоторые препараты, разжижающие кровь, и лекарства для психического здоровья.

Вагинальная атрофия

Эстроген — это гормон, который способствует утолщению кожи и выработке коллагена — белка, из которого состоят многие ткани организма, включая внутренние ткани. К сожалению, снижение уровня эстрогена во время менопаузы может иметь противоположный эффект и вызывать истончение, высыхание и воспаление стенок влагалища, а также состояние, известное как атрофия влагалища.

Трение, которое может возникнуть о стенки, может привести к воспалению и разрушению тканей, что в конечном итоге приводит к кровянистым выделениям или легким кровотечениям после менопаузы, говорит доктор Тиффани Фам, акушер и гинеколог. Это наиболее распространенная причина кровотечения, которая возникает примерно в 60% случаев.

Тем, кто испытывает сухость и атрофию влагалища, может помочь гормональная терапия (ЗГТ), которая может заменить эстроген в организме, уровень которого снижается. Это подойдет не всем, но об этом следует поговорить с врачом на приеме.

Инфекции

Одной из других распространенных причин светлых пятен после менопаузы являются инфекции, такие как кандида, бактериальные инфекции или заболевания, передающиеся половым путем.

Хотя все они серьезны, если их не лечить, при ранней диагностике они могут быть не чем иным, как неприятным неудобством. Большинство из них можно лечить дома с помощью безрецептурных кремов и/или антибиотиков.

Аномалии

Одна из причин, из-за которой так важно поговорить с врачом о своих выделениях, даже если это случилось только один раз, заключается в том, что это также может быть признаком серьезной проблемы.

Мажущие выделения после менопаузы иногда могут быть признаком более серьезных проблем, таких как полипы матки или шейки матки, гиперплазия эндометрия или даже рак матки или шейки матки, говорит доктор Хан.

Если предположительно это является причиной кровянистых выделений, ваш врач или гинеколог может провести медицинский осмотр, назначить анализы крови, УЗИ или биопсию. Отсюда они могут определить причины и разработать план лечения.

Раннее выявление и лечение заболеваний необходимы для достижения оптимальных результатов.

Нормальны ли кровянистые выделения во время менопаузы

Выделения во время менопаузы / Фото: Credits

Нет, любое кровотечение или кровянистые выделения после менопаузы не являются нормальными, утверждают эксперты, и вам всегда следует обратиться к врачу, если вы заметили это хотя бы один раз. Очень важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить основную причину.

Возможно, беспокоиться не о чем. Наиболее распространенная причина кровотечений в период менопаузы - вагинальная атрофия - как правило, доброкачественная, поэтому это не всегда тревожный симптом.

Сухость и такие симптомы, как зуд кожи и боль во время секса, связанные с атрофией влагалища, очень распространены, считается, что около 50% женщин, переживающих менопаузу, испытывают эту проблему - и легко поддаются лечению после постановки диагноза.

Однако, как уже отмечалось, более тревожные причины стоит исключить.

Когда следует беспокоиться

Эксперты говорят, что вам следует обратиться к врачу, как только вы заметите кровотечение через несколько месяцев или лет после менопаузы, но особенно, если оно сохраняется или сопровождается другими симптомами, такими как боль в области таза, выделения из влагалища или кровотечение во время или после полового акта, поскольку это признак чего-то более серьезного.

Также важно обратиться к врачу, если:

Мажущие выделения постоянные или рецидивирующие.

У вас обильные месячные после 40.

Кровотечение сопровождается свертыванием крови.

Вы испытываете боль или дискомфорт в области таза.

Вы замечаете другие тревожные симптомы, такие как необъяснимая потеря веса, усталость или изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.

Даже если это не конкретно кровянистые выделения, обратитесь к врачу. Также рекомендуется обратиться за консультацией, если наблюдается лишь небольшое количество крови, а также розовые или коричневые выделения.

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