Диспареуния – боль во время интимной близости: какие причины и как избавиться

Случается, что в момент интимной близости женщины вместо удовольствия и целого букета неповторимых эмоций получают боль. Обычно они скрывают это и терпят, чтобы не разочаровать своего партнера и сохранить с ним отношения, в том числе сексуальные. Но в таком случае секс для женщины превращается в настоящее мучение, и это неправильно.

Как утверждает Американский конгресс акушеров и гинекологов, 75% женщин хотя бы раз в жизни пережили боль в момент полового акта. Неприятные ощущения могут возникать в области половых губ, влагалища, мочевого пузыря, матки и даже поясницы. Иногда причина боли совершенно банальна – неудобная позиция партнеров, поэтому при смене позиции все неприятные ощущения сразу проходят. А если нет – речь идет, скорее всего, о диспареунии. Так в медицине называют половые расстройства у женщин. Это разновидность дисфункции половых партнеров. Подробнее о причинах диспареунии рассказал гинеколог высшей категории Руслана Вовк – руководитель житомирской клиники "Частная медицинская практика Русланы Вовк".

Если женщина стесняется партнера, то...

На ощущения женщины во время полового акта влияет множество факторов. Большое значение имеет психологический аспект: если женщина стесняется своего партнера или не хочет этой интимной близости, ей вряд ли будет хорошо. Мешают сексу также определенные болезни, а именно: эндометриоз, опухоли, воспалительные заболевания мочеполовой системы, эстрогенная недостаточность. Из-за них женщина не может достичь удовольствия от секса, а вынуждена терпеть боль, зуд и другие неприятные ощущения.

Подходят ли вам средства гигиены?

Каждая жалоба на боли должна иметь свое объяснение. Например, если есть изжога и покраснение снаружи влагалища - это может быть реакция организма на красители и ароматизаторы, входящие в состав средств личной гигиены. Некоторые химические компоненты часто провоцируют вагинит или воспаление кожи вокруг влагалища. В таком случае женщине нужно заменить это средство другим, куда входят Ph-нейтральные компоненты. Если краснота и неприятные ощущения после этого проходят, значит, причина в некачественном средстве. А если боли и изжога не проходят, нужно немедленно обратиться к гинекологу и искать конкретную причину.

А может, это инфекция?

Если зуд сопровождается неприятными выделениями, это может указывать на инфекцию. Инфекций существует очень много, и каждая из них нуждается в определенной методике лечения, которую может определить только врач после обследования и результатов анализов.

Стресс может помешать качественному сексу

Очень часто женщины испытывают боли из-за того, что в момент полового акта у них не хватает природной смазки, а сухое трение – это очень неприятно. Причина может быть в особенностях организма самой женщины, у которой не производится необходимое количество смазки. Очень часто женщине мешает стресс, блокирующий выделение смазки, а еще бывает, что женщина использует во время полового акта недостаточное количество лубриканта.

Киста или спайка?

Если при половом акте женщина испытывает резкую постоянную боль только с одной стороны - это, возможно, киста яичников.

Постоянные боли во время секса могут провоцировать спайки в малом тазу. А если кроме боли в момент интимной близости женщина каждый месяц страдает болезненными менструациями, это может быть связано с эндометриозом.

Некоторые женщины пытаются себя успокоить тем, что боли в начале или конце цикла — это нормально, но они ошибаются. Никаких болей во время секса не должно быть. Никогда. Ни в начале цикла, ни в конце. Природа задумала так, что женщина, как и ее партнер, должны наслаждаться близостью и радоваться ей, а не терпеть любой дискомфорт, и тем более боль. Поэтому не нужно надеяться на то, что все пройдет само собой. Только опытный врач может установить причину боли и предоставить адекватное и эффективное лечение, чтобы вернуть женщине комфорт, радость интимной близости и сексуальное удовольствие.

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