Длительные и обильные менструации: в чем причина и когда стоит беспокоиться

Менструация у каждой женщины проходит индивидуально. У некоторых бывают обильные болезненные менструации, в то время как другие могут испытывать лишь легкий дискомфорт.

Об индивидуальных особенностях менструального цикла и факторах, которые могут на него влиять, изданию The Sun рассказали доктор Шри Датта и доктор Бриони Хендерсон.

По словам доктора Шри, ни один фактор сам по себе не влияет на ваш менструальный цикл или даже на ваше настроение, аппетит или физическую активность, поэтому так важно отслеживать весь их комплекс: свой сон, диету и физическую форму на протяжении всего цикла. Стресс может сыграть важную роль. Дедлайн на работе, экзамены, переезд и прочие травмирующие обстоятельства также могут повлиять на ваши месячные, диету, сон и работоспособность.

Отслеживание цикла может позволить вам распознавать определенные закономерности, которые индивидуальны для вас.

Как долго длится цикл

Средняя продолжительность цикла может сильно варьироваться.

Доктор Хендерсон, сказал, что средний менструальный цикл составляет 28 дней, но он может длиться от 21 до 45 дней.

Первый день вашей менструации - это и есть первый день вашего менструального цикла. У большинства женщин кровотечение обычно продолжается около пяти дней, хотя может быть от трех до восьми дней.

Обычно менструация длится от двух до семи дней, и за это время женщины теряют от трех до пяти столовых ложек крови.

Капризность, судороги и перепады настроения — симптомы так называемого ПМС (предменструальный синдром) — все это может начаться до того, как у вас начнется кровотечение.

День остановки кровотечения — это последний день менструации, который для большинства приходится примерно на пятый день.

Что такое меноррагия

Когда кровотечение продолжается более семи дней, что является максимальной продолжительностью для большинства женщин, это называется меноррагией. Меноррагию диагностируют примерно у пяти процентов женщин.

Меноррагия также предполагает обильные менструации, при которых нужно менять прокладку или тампон каждые один-два часа или опорожнять менструальную чашу чаще, чем рекомендуется.

При меноррагии может понадобиться использовать два типа гигиенических средств одновременно, чтобы избежать протекания менструальной крови, у вас также могут выделяться сгустки крови размером более 2,5 см.

Подобное сильное кровотечение может вызвать слабость, снизить работоспособность и привести к дефициту железа. Если ваши месячные влияют на вашу повседневную жизнь или нарушают ее, вам нужно обратиться к врачу для консультации.

Что означает обильные месячные и чем они вызваны

По словам доктора Шри Датта, в среднем количество крови, теряемой за одну менструацию, составляет менее 80 мл.

Обильные менструации могут влиять на общее состояние здоровья и образ жизни, поэтому их важно контролировать. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

месячные продолжительностью более 7 дней;

использование двух форм гигиенических изделий одновременно и необходимость их замены каждые 1-2 часа;

кровотечение через одежду и постельное белье;

прохождение больших сгустков крови.

Существует множество причин обильных месячных, в том числе медицинские проблемы, такие как полипы, миомы в матке, заболевания щитовидной железы или нарушения свертываемости крови, которые должен диагностировать ваш гинеколог.

Что вызывает длительные месячные

Многие женщины испытывают длительные менструации, и они могут быть вариантом нормы. Однако, если они длятся более семи дней или если у вас сильное кровотечение, которое влияет на вашу жизнь, обратитесь к врачу.

Ваш возраст, вес, близость к подростковому возрасту, беременность или менопауза — все это может повлиять на продолжительность менструации. Маточные, гормональные или заболевания крови, а также любые лекарства, которые вы можете принимать, также могут играть роль, как и ваши гормоны.

Если вы только начали принимать новое лекарство или гормональную контрацепцию, например, противозачаточные таблетки, вагинальные кольца, пластыри или ВМС, они могут вызвать длительные менструации в первые несколько месяцев их использования.

Когда у женщин впервые начинаются месячные, часто первые три года менструации могут быть долгими и непостоянными. Однако по мере того, как ваш цикл входит в регулярный ритм, менструации становятся менее длительными и обильными.

Длительные или обильные менструации также могут быть симптомом перименопаузы и менопаузы.

По мере того, как вы становитесь старше, тело становится менее эффективным в выработке прогестерона, поэтому ваш менструальный цикл может стать короче. Обычно это самый первый признак перименопаузы.

Если менструация прекращается до 40 лет, это называется преждевременной менопаузой, и вам следует обратиться к врачу. Длительные менструации могут сигнализировать о необычном уровне гормонов в результате таких заболеваний, как поликистоз яичников или гипотиреоз. Полипы, миомы или аденомиоз также могут вызывать более длительные менструации.

Когда следует обращаться за помощью при длительных или тяжелых месячных

Полезно следить за своим циклом, чтобы знать, что для вас нормально. Если есть какие-либо изменения, такие как количество кровотечений, кровотечение после секса или между менструациями, изменения в вашем цикле или появление боли, важно, чтобы вы сразу же проконсультировались с врачом.

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