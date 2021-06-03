Доброкачественные опухоли молочной железы: киста, фиоброаденома, галактоцеле, липома и другие

Чувствуете болезненное уплотнение в груди? Не паникуйте, не каждое такое изменение – рак груди. Большинство образований – доброкачественные.

Большинство уплотнений, обнаруживаемых в груди, представляют собой доброкачественные опухоли, то есть изменения, не угрожающие жизни и здоровью. Тем не менее следует помнить, что любое заметное уплотнение в молочной железе необходимо диагностировать. Ни один человек не может самостоятельно судить, имеет ли он дело с доброкачественным или злокачественным изменением. Поэтому стоит пройти все необходимые исследования – как минимум УЗИ или маммографию, а также проконсультироваться с маммологом на предмет дальнейших действий.

Какие бывают доброкачественные образования в груди

Подсчитано, что более 80% опухолей молочной железы, пальпируемые при самообследовании, являются доброкачественными (не раковыми) изменениями. Доброкачественные патологии молочной железы встречаются у каждой третьей женщины детородного возраста, а их формирование часто связано со строением груди и гормональными изменениями.

Фиброаденома

Фиброаденомы является относительно распространенными доброкачественными новообразованиями груди, которые могут возникать по отдельности или в большинстве, в одной или обеих молочных железах.

Фиброаденомы обычно имеют размер 1-2 см, безболезненные, подвижные узелки эластичной или твердой консистенции, которые часто обнаруживаются при пальпации или ультразвуковом обследовании.

Примерно в 20% случаев это множественная форма, происходящая из соединительной ткани молочной железы. Если ее не удалять, с годами она систематически разрастается, иногда достигая размеров в 10-20 см.

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Такие опухоли могут возникать в любом возрасте после полового созревания, но, как правило, проявляются к третьему десятилетию жизни. И хотя основные причины развития фиброаденом окончательно не выяснены, имеющиеся на данный момент результаты предполагают частичную связь с гормональным процессом. По-видимому, возможная диспропорция между гормонами эстрадиолом и прогестероном с относительным преобладанием первого может вызвать образование доброкачественных опухолей. Гормональная зависимость также отражается в том факте, что размер фиброаденом частично варьируется во время менструального цикла, увеличивается во время беременности и во время постменопаузы.

Как доброкачественное образование без тенденции к перерождению хирургическое лечение фиброаденомы не является абсолютно необходимым. Однако хирургическое удаление может быть показано в случае активного роста опухоли

Кистозные образования

У 50% женщин кисты чаще всего встречаются в пременопаузе, то есть в возрасте 45-55 лет. Такие образования возникают в паренхиме (железистой ткани) молочной железы, возникают в результате хронических гормональных нарушений и поэтому относятся к группе фиброзно-кистозных дисплазий.

Кистозные изменения могут возникнуть в одном или обоих сосках. Подобные изменения могут быть единичными или диагностироваться как множественные кисты.

Большинство кист не имеют симптомов, но некоторые из них вызывают небольшую болезненность или повышают чувствительность груди.

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Окончательный диагноз ставит врач после клинического осмотра и ультразвукового исследования. Врач также решает, необходимы ли маммография и гормональные исследования.

В качестве лечения, зачастую выбирают выжидательную тактику – при небольших кистозных образованиях назначается ультразвуковой мониторинг, как правило, каждые три месяца.

В случае крупных кист, которые протекают с выраженным болезненным синдромом, следует провести их пункцию и цитологический анализ жидкости на предмет атипичных (раковых) клеток.

Внутрипротоковая папиллома

Внутрипротоковая папиллома является одним из типов доброкачественных опухолей груди у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

Это доброкачественная опухоль, но она отличается повышенной васкуляризацией (наличием большого количества сосудов). По этой причине нередко внутрипротоковая папиллома "имитирует" устрашающие симптомы рака, такие как кровянистые выделения из соска.

Если папиллома разрастается в виде диффузной гиперплазии эпителия, она может проявляться в виде сывороточных или молочных выделений из соска.

Следует помнить, что, несмотря на доброкачественный характер поражения, существует небольшой риск его злокачественности, поэтому в большинстве случаев рекомендуется хирургическое удаление папилломы.

Лечение основано на удалении очага поражения и гистопатологическом его исследовании – папиллома в отдельных случаях все же требует дифференциации от рака груди.

Галактоцеле молочной железы

Это киста груди, образовавшаяся в послеродовом периоде у кормящей женщины. Она выглядит как гладкий комок неустойчивой формы, нежный на ощупь. Причина возникновения кисты этого типа – закупорка одного из молочных протоков.

Какое-либо специфическое лечение не требуется, такая киста обычно проходит самостоятельно.

Абсцесс молочной железы

Абсцесс чаще всего возникает в послеродовом периоде, но может развиваться и независимо от него. Развивается заболевание на фоне имеющейся кисты, которая была подвержена инфицированию.

Симптомы такого абсцесса включают пальпируемую, очень болезненную опухоль груди и покраснение кожи. В данном случае очень важно провести дифференциацию и исключить любое раковое поражение.

Диагноз ставит врач на основании клинического осмотра и дополнительных анализов (УЗИ, маммографии, биопсии).

Лечение начинают с приема антибиотиков и противовоспалительных препаратов, а сам абсцесс необходимо рассечь и удалить гнойное содержимое.

Липома молочной железы

Липома в груди – доброкачественная опухоль, напоминающая узелок, который следует отличать от злокачественных новообразований.

Липома груди носит спорадический характер, медленно растет и часто никак себя не проявляет. Это мягкая, скользящая и безболезненная опухоль, которую невозможно пальпировать, но можно увидеть на УЗИ.

Основное лечение заключается в наблюдении за липомой или удалении опухоли в зависимости от ее течения.

Хотя не каждая опухоль является раком, все новообразования требуют диагностики. Поэтому и рекомендуется ежегодное обследование молочных желез и посещение врача-маммолога.

Помните! До 40 лет следует ежегодно проходить УЗИ, после информативным исследованием считается маммография.

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