Эндометриоз: может ли повышенный уровень цинка усугубить течение болезни

Эндометриоз – это хроническое состояние, охватывающее рост клеток эндометрия за пределами матки, вызывающее боль, дискомфорт и даже такие осложнения, как бесплодие.

Оказывается, около 6–10% женщин репродуктивного возраста страдают этим заболеванием. Издание Medical News Today рассказало, может ли повышенный уровень потребления цинка усиливать риск развития эндометриоза.

Цинк – важный минерал, необходимый для многих процессов в организме, включая иммунную функцию, гормональный баланс, синтез ДНК и рост клеток. Однако бытует мнение, что чрезмерное потребление цинка может быть связано с увеличением риска эндометриоза.

Функции цинка в организме

Организм не способен накапливать цинк, поэтому микроэлемент должен поступать с пищей. Он оказывает влияние на выработку инсулина, поддерживает здоровье иммунной системы и способствует регуляции гормонов. Однако его баланс критически важен, ведь как дефицит, так и избыток цинка могут влиять на функционирование организма.

Возможное воздействие цинка на организм

Цинк может оказывать влияние на развитие эндометриоза через несколько механизмов.

Иммунная система и окислительный стресс

Цинк помогает уменьшать окислительный стресс, который может способствовать распространению клеток эндометрия вне матки. Однако высокие дозы цинка способны вызвать иммуносупрессию, что может нарушить нормальный иммунный ответ организма.

Ферменты металлопротеиназа

Цинк регулирует активность ферментов, ответственных за восстановление тканей. У женщин с эндометриозом выявлялись повышенные уровни определенных типов ферментов металлопротеиназа, которые могут способствовать распространению клеток эндометрия в другие ткани.

Гормональный баланс

Эндометриоз является зависимым состоянием от эстрогена, а высокий уровень цинка может активировать рецепторы эстрогена. Это создает благоприятные условия для роста эндометриальных клеток.

Рекомендации для женщин

Соблюдение баланса в потреблении цинка является ключевым. Женщинам следует ориентироваться на рекомендованную суточную норму в 8 мг для беременных и 11 мг для беременных. Чрезмерное потребление цинка из добавок или продуктов может повышать риск нежелательных эффектов.

Продукты, богатые цинком:

говядина (3,8 мг в 85 г);

тыквенные семена (2,2 мг на 28 г);

грудинка индейки (1,5 мг на 85 г);

чечевица (1,3 мг в полстакана);

обычный греческий йогурт (1 мг на 170 г).

Следует соблюдать осторожность с добавками цинка, особенно если рацион уже содержит достаточное количество этого микроэлемента.

Цинк – незаменимый элемент для здоровья, но его избыток может оказать негативное влияние. Для женщин, страдающих эндометриозом или находящихся в зоне риска, важно консультироваться с врачом относительно оптимального уровня потребления.

Понимание роли цинка в развитии эндометриоза еще не требует исследований. Однако уже сейчас можно заключить: все хорошо в меру и избыток даже самого полезного может повлечь за собой нежелательные последствия для здоровья.

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