Эндометриоз: все, что вам необходимо знать об этом заболевании

Оно возникает, когда ткань, похожая на эндометрий (слизистую матки), начинает расти за ее пределами. Чаще всего поражаются яичники, фаллопиевы трубы и ткани малого таза. В течение менструального цикла эта ткань реагирует на гормональные изменения: она утолщается, отслаивается и кровоточит как эндометрий в матке. Однако, в отличие от нормального менструального цикла, эта кровь не имеет выхода из организма, а это влечет воспалительные процессы, боль и образование спаек, об этом в своей статье рассказало издание MedicalNewsToday.

Эндометриоз не является злокачественным заболеванием, но может привести к серьезным осложнениям, таким как бесплодие, кисты яичников и нарушение работы репродуктивной системы.

Симптомы

Симптомы эндометриоза могут значительно отличаться у разных женщин. Самые распространенные из них:

хроническая боль в области малого таза;

сильные менструальные спазмы;

обильные и продолжительные менструации;

боли во время или после полового акта;

дискомфорт при мочеиспускании или дефекации;

хроническая усталость и эмоциональное истощение;

трудности с зачатием.

Факторы риска

Точные причины развития эндометриоза еще изучаются, однако есть несколько факторов, которые могут повысить риск заболевания:

наследственность (если у матери или сестры диагностирован эндометриоз);

раннее начало менструации (до 11 лет);

короткий менструальный цикл (менее 27 дней);

чрезмерный уровень эстрогена;

анатомические особенности матки;

иммунные нарушения, затрудняющие удаление ткани, похожей на эндометрий.

Диагностика

Поскольку симптомы эндометриоза могут походить на другие гинекологические заболевания, точная диагностика требует комплексного подхода:

гинекологический осмотр;

ультразвуковое исследование (УЗИ);

магнитно-резонансная томография (МРТ);

лапароскопия (хирургический метод для подтверждения диагноза и удаления пораженных тканей);

анализ крови на маркер СА-125 (хотя он не специфичен для эндометриоза, может указывать на воспалительный процесс).

Методы лечения

Лечение эндометриоза зависит от стадии, выраженности симптомов и репродуктивных планов женщины. Основные методы включают в себя:

Медикаментозная терапия:

гормональные контрацептивы для уменьшения роста эндометриоидной ткани;

агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона для временной приостановки менструаций;

обезболивающие препараты;

прогестины и гормональные спирали для уменьшения симптомов

Хирургическое лечение:

лапароскопическое удаление эндометриоидных очагов;

радикальная операция (удаление матки и яичников) в тяжелых случаях.

Альтернативные методы:

физиотерапия и массаж;

специальные диеты и изменения образа жизни (ограничение кофеина, алкоголя, жирной пищи);

йога и медитация для уменьшения уровня стресса;

использование природных антиоксидантов (например, куркумин может помочь снизить воспаление)

Жизнь с эндометриозом

Эндометриоз – это не приговор. Современная медицина предлагает эффективные методы контроля за заболеванием, помогающим женщинам вести полноценную жизнь. Важно не игнорировать симптомы, обращаться к врачу и подбирать индивидуальный план лечения.

Советы для женщин, живущих с эндометриозом:

ведите дневник боли и симптомов, чтобы лучше отслеживать динамику заболевания;

поддерживайте здоровый образ жизни: регулярные физические нагрузки, правильное питание и контроль стресса;

не бойтесь обращаться за психологической поддержкой, ведь хроническая боль может влиять на эмоциональное состояние;

общайтесь с врачом о возможных вариантах лечения и коррекции терапии.

Если вы подозреваете у себя эндометриоз или у вас есть вопрос о своем здоровье, не медлите с визитом к специалисту. Забота о себе – это первый шаг к улучшению качества жизни.

Мы также писали о том, может ли менструация стать причиной мигрени.

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